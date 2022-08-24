12 895 26
У США завантажують нову партію зброї для України. ФОТОрепортаж
Сполучені Штати Америки відправлять Україні нову партію військової допомоги, Пентагон показав, як її вантажать у літаки.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Пентагон і міністр оборони США Ллойд Остін у Twitter
Міноборони США оприлюднило фото, як члени 305-ї ескадрильї повітряного порту на об’єднаній базі Макгуайр-Дікс-Лейкхерст завантажують боєприпаси, що прямують до України.
Пентагон не деталізує, що саме в контейнерах.
"Робота триває. Вона ніколи не зупиняється. Наші військовослужбовці цілодобово працюють, щоб українці точно мали необхідну техніку для захисту країни", - написав Остін.
Топ коментарі
+64 Ksenia VB
показати весь коментар24.08.2022 08:05
+50 Ksenia VB
показати весь коментар24.08.2022 08:03
+37 Alex Tom
показати весь коментар24.08.2022 08:07
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дякуємо дорогі наші союзники , таки вперше за сто років є шанс перемогти нквд
Похоже мы в одном поезде.