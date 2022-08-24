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У США завантажують нову партію зброї для України. ФОТОрепортаж

Сполучені Штати Америки відправлять Україні нову партію військової допомоги, Пентагон показав, як її вантажать у літаки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Пентагон і міністр оборони США Ллойд Остін у Twitter

Міноборони США оприлюднило фото, як члени 305-ї ескадрильї повітряного порту на об’єднаній базі Макгуайр-Дікс-Лейкхерст завантажують боєприпаси, що прямують до України.

Пентагон не деталізує, що саме в контейнерах.

"Робота триває. Вона ніколи не зупиняється. Наші військовослужбовці цілодобово працюють, щоб українці точно мали необхідну техніку для захисту країни", - написав Остін.

Також читайте: Світ має надавати Україні більше озброєння та посилити санкції проти РФ, - президент Латвії Левітс

У США завантажують нову партію зброї для України 01

У США завантажують нову партію зброї для України 02

У США завантажують нову партію зброї для України 03

У США завантажують нову партію зброї для України 04

Автор: 

зброя (7460) Пентагон (1421) США (22769) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+64
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24.08.2022 08:05
+50
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24.08.2022 08:03
+37
В совкові часи нас лякали дядечком Семом - таким собі збірним образом "американського імперіаліста". Тоді мені б і не приснилося , що прийде час, і я буду дякувати цьому дядечку Семові за допомогу у війні з кровожерливими рашистськими імперіалістами.
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24.08.2022 08:07
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Це дуже добре. Начувайся москальська свиня.
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24.08.2022 08:00 Відповісти
Америка не зупиниться. Це вже точно, як би хутін не чекав 2024, та й не думав що американці оберуть Трампа, з нетерпінням чекаю 1 жовтня Коли почнеться ленд-ліз.
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24.08.2022 08:00 Відповісти
Чудово.Буде більше дохлих смажених кацапських свиней...
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24.08.2022 08:02 Відповісти
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24.08.2022 08:03 Відповісти
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24.08.2022 08:17 Відповісти
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24.08.2022 08:05 Відповісти
Дійсно хто працює на Перемогу України це донори,а Україна поки що оборонкою не може пишатися.
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24.08.2022 08:06 Відповісти
В совкові часи нас лякали дядечком Семом - таким собі збірним образом "американського імперіаліста". Тоді мені б і не приснилося , що прийде час, і я буду дякувати цьому дядечку Семові за допомогу у війні з кровожерливими рашистськими імперіалістами.
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24.08.2022 08:07 Відповісти
альтернативної інфи не було.
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24.08.2022 08:48 Відповісти
Были "вражеские голоса".
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24.08.2022 08:57 Відповісти
Слушать надо было через шум глушилок *голос Америки* и *немецкую волну* ,анализировать инфу и всё бы знал ,ну почти всё про падлючий ссссссср и кАмунизЬм ...
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24.08.2022 09:20 Відповісти
Я через "Океан-214" слухав їх навіть на кордоні з Казахстаном!
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24.08.2022 09:26 Відповісти
респект
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24.08.2022 08:08 Відповісти
Hey, it's New Jersey, Burlington County
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24.08.2022 08:22 Відповісти
Дякуємо, дорогі люди!
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24.08.2022 08:42 Відповісти
Дякую пане Байден і Білому Дому.дякую американському народу,Завдяки Вам українці сьогодні відзначають 31і роковини Дня Незалежносі.хоч у воєнний час
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24.08.2022 09:00 Відповісти
Його величність екскалібур !

Дякуємо дорогі наші союзники , таки вперше за сто років є шанс перемогти нквд
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24.08.2022 09:06 Відповісти
Хитрожопый пригожинский паренёк,а не пошел бы ты....работать на такси,но сначала вслед за хрюсским кораблём....
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24.08.2022 09:23 Відповісти
О, я его "добил"!
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24.08.2022 14:10 Відповісти
"Нах*й!" це туди
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24.08.2022 09:25 Відповісти
Ой, які гарні "пляцики"!
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24.08.2022 09:22 Відповісти
На фото ракеты для HIMARS
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24.08.2022 09:34 Відповісти
офігенно
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24.08.2022 10:48 Відповісти
Щиро дякуємо, Америко!!! Разом до перемоги!!!
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24.08.2022 11:03 Відповісти
Америка-локомотив человечества.
Похоже мы в одном поезде.
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24.08.2022 13:42 Відповісти
 
 