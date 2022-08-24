У США завантажують нову партію зброї для України. ФОТОрепортаж

Сполучені Штати Америки відправлять Україні нову партію військової допомоги, Пентагон показав, як її вантажать у літаки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Пентагон і міністр оборони США Ллойд Остін у Twitter

Міноборони США оприлюднило фото, як члени 305-ї ескадрильї повітряного порту на об’єднаній базі Макгуайр-Дікс-Лейкхерст завантажують боєприпаси, що прямують до України.

Пентагон не деталізує, що саме в контейнерах.

"Робота триває. Вона ніколи не зупиняється. Наші військовослужбовці цілодобово працюють, щоб українці точно мали необхідну техніку для захисту країни", - написав Остін.

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