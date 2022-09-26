Російські окупанти обстріляли Краматорськ - поранено 4 людини, - мер. ФОТО
Російські окупанти у понеділок 26 вересня обстріляли центр Краматорська (Донецька область), поранено чотирьох людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив мер міста Олександр Гончаренко.
Він зазначив: "Обстріл центра Краматорська. Пошкоджено багатоповерхівки та сквер.
4 поранених (1 у важкому стані).
Топ коментарі
+4 Максім ХОЙ #398010
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+4 Maxim Ak-Murza
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+2 Maxim Ak-Murza
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https://twitter.com/Garry51302808/status/1574084617627631616