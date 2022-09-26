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Російські окупанти обстріляли Краматорськ - поранено 4 людини, - мер. ФОТО

Російські окупанти у понеділок 26 вересня обстріляли центр Краматорська (Донецька область), поранено чотирьох людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

Він зазначив: "Обстріл центра Краматорська. Пошкоджено багатоповерхівки та сквер.

4 поранених (1 у важкому стані).

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Російські окупанти обстріляли Краматорськ - поранено 4 людини, - мер 01
Російські окупанти обстріляли Краматорськ - поранено 4 людини, - мер 02

Автор: 

Краматорськ (653) обстріл (28449)


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Топ коментарі
+4
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26.09.2022 19:29
+4
русский, ты почему не в военкомате? Твоему фюреру мясо нужно.
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26.09.2022 19:40
+2
мартышка болотная, я по вашей духовноскрэпной фене не ботаю. Так ты почему фюрера не любишь, свинособака?
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26.09.2022 19:43
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что ты гнида ёрничаешь в этой новости...?
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26.09.2022 19:38 Відповісти
русский, ты почему не в военкомате? Твоему фюреру мясо нужно.
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26.09.2022 19:40 Відповісти
мартышка болотная, я по вашей духовноскрэпной фене не ботаю. Так ты почему фюрера не любишь, свинособака?
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26.09.2022 19:43 Відповісти
русмартышка, я не понимаю твоего блеяния. Ты способно на один вопрос ответить - почему ты, свинособака руснявая, не поддерживаешь своего любимого фюрера? Ты навальненок?
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26.09.2022 19:47 Відповісти
Махіm лучше посмотри как этого свиноруса делали...)))
https://twitter.com/Garry51302808/status/1574084617627631616
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26.09.2022 19:50 Відповісти
так встань ты с неё вначале свиноцабака...\а ведь не получается у вас...)))\
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26.09.2022 19:45 Відповісти
истинный русский православный, как и все русское стадо, обожает гомосятину.
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26.09.2022 19:48 Відповісти
Так это ж не я тут со старта гомосятину развел, а как раз истинно духовноскрэпная свинособака. Когда кадыровцам надоедают овцы, они переходят на русских свиней. Так и получаются такие свинособаки, как ты, руснявое. Так ты когда на убой за фюрера поскачешь, дикарь пещерный?
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26.09.2022 19:54 Відповісти
Махіm - да не трогай палкой эту свиноцабаку...\от неё только больше вони становится...\
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26.09.2022 19:59 Відповісти
Ты стрелки не переводи, мартышка. Я не русский, мне повезло человеком родиться. А ты - просто больное животное, русский.
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26.09.2022 20:01 Відповісти
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26.09.2022 19:29 Відповісти
 
 