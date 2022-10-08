14 198 16
Модернізація до рівня підводного тунелю. Фотожабери про "бавовну" на керченському мосту
Топ коментарі
+20 And And
показати весь коментар08.10.2022 13:33
+11 Bodalux
показати весь коментар08.10.2022 14:55
+8 дмитрий #513526
показати весь коментар08.10.2022 13:33
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
И нам не на что больше жать.
Этот поезд в огне,
И нам некуда больше бежать.
Эта земля была нашей,
Пока мы не увязли в борьбе,
Она умрет, если будет ничьей.
Пора вернуть эту землю себе.
БОРИС ГРЕБЕНЩИКОВ, "Поезд в огне"
БратІя хотєлі вас просто любвообільно убіть, а ви мост... і прочєє..
Я таки геній з шостим почуттям.