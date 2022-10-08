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Модернізація до рівня підводного тунелю. Фотожабери про "бавовну" на керченському мосту

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Модернізація до рівня підводного тунелю. Фотожабери про бавовну на керченському мосту 01

Модернізація до рівня підводного тунелю. Фотожабери про бавовну на керченському мосту 02

Модернізація до рівня підводного тунелю. Фотожабери про бавовну на керченському мосту 03

Модернізація до рівня підводного тунелю. Фотожабери про бавовну на керченському мосту 04

Модернізація до рівня підводного тунелю. Фотожабери про бавовну на керченському мосту 05

Модернізація до рівня підводного тунелю. Фотожабери про бавовну на керченському мосту 06

Модернізація до рівня підводного тунелю. Фотожабери про бавовну на керченському мосту 07

Модернізація до рівня підводного тунелю. Фотожабери про бавовну на керченському мосту 08

Модернізація до рівня підводного тунелю. Фотожабери про бавовну на керченському мосту 09

Модернізація до рівня підводного тунелю. Фотожабери про бавовну на керченському мосту 10

Модернізація до рівня підводного тунелю. Фотожабери про бавовну на керченському мосту 11

Модернізація до рівня підводного тунелю. Фотожабери про бавовну на керченському мосту 12

Модернізація до рівня підводного тунелю. Фотожабери про бавовну на керченському мосту 13

Модернізація до рівня підводного тунелю. Фотожабери про бавовну на керченському мосту 14

Модернізація до рівня підводного тунелю. Фотожабери про бавовну на керченському мосту 15

Модернізація до рівня підводного тунелю. Фотожабери про бавовну на керченському мосту 16

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

політика (4404) путін володимир (23818) фотожаба (13863) Керченський міст (532)


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Топ коментарі
+20
Доскакались на своїх антимайданах!
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08.10.2022 13:33
+11
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08.10.2022 14:55
+8
Море мемасиков по мосту в ближайшую неделю должны просто уничтожить психику расисян, а вот болтать о первопричинах, особенно нашим недоделанным чиновникам, всё-таки не стоит
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08.10.2022 13:33
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а жд мост уцелел? непорядок...
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08.10.2022 13:33 Відповісти
Доскакались на своїх антимайданах!
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08.10.2022 13:33 Відповісти
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08.10.2022 13:44 Відповісти
Море мемасиков по мосту в ближайшую неделю должны просто уничтожить психику расисян, а вот болтать о первопричинах, особенно нашим недоделанным чиновникам, всё-таки не стоит
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08.10.2022 13:33 Відповісти
Этот поезд в огне,

И нам не на что больше жать.

Этот поезд в огне,

И нам некуда больше бежать.

Эта земля была нашей,

Пока мы не увязли в борьбе,

Она умрет, если будет ничьей.

Пора вернуть эту землю себе.

БОРИС ГРЕБЕНЩИКОВ, "Поезд в огне"
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08.10.2022 13:34 Відповісти
спи@дил у укров детскую надувную уточку, но нихачу уплывать из Крыма, тут все так уютно, по-домашнему
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08.10.2022 13:35 Відповісти
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08.10.2022 13:38 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=QN5yZFCrD7U Дозвониться до Путина и сказать: Чё, г*ндон, не знаешь, как дела обстоят? Даже воды и хлеба нет
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08.10.2022 13:45 Відповісти
Мені страшенно сподобалась Годзілла 👍🏼👍🏼👍🏼😕
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08.10.2022 13:46 Відповісти
Злиє ви! (С)

БратІя хотєлі вас просто любвообільно убіть, а ви мост... і прочєє..
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08.10.2022 14:33 Відповісти
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08.10.2022 14:44 Відповісти
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08.10.2022 14:54 Відповісти
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08.10.2022 14:55 Відповісти
А я ж казала у темі про провокації на деньраждєня ***** , що наші обов'язково зроблять подарунок йому, навіть про міст згадала.

Я таки геній з шостим почуттям.
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08.10.2022 15:08 Відповісти
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08.10.2022 17:02 Відповісти
 
 