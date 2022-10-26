У російському Санкт-Петербурзі – масштабна пожежа на складі. ФОТО
У російському місті Санкт-Петербург сталася масштабна пожежа на складі, яка спочатку охопила 6 тисяч квадратних метрів, а потім збільшилася до 12 тисяч м кв.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє МНС Росії.
У повідомленні зазначається: "У Санкт-Петербурзі (Колпінський район) пожежа на складі, площа загоряння - 6 тис. кв.м.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
До ліквідації пожежі від МНС Росії залучено 15 одиниць техніки та 63 людини особового складу. Задіяно пожежний поїзд".
Пізніше РИА Новости повідомило, що площа пожежі на складі в Петербурзі збільшилася до 12 тис. квадратних метрів.
Топ коментарі
+30 Garry Dron #477536
показати весь коментар26.10.2022 01:25
+26 Коди Смарт
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+24 Jimmy Hill
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коли палає підер? - б'є рекорди!
спочатку 6 га потім 12
сподіваюся на ранок буде 24
не дочитала
я думала про гектари а там тис кв м
але про побажання 24 га на ранок в силі
https://twitter.com/i/status/1584811878877995008
а ще рочків з 80 тому все списали на німчучню....
ніч темна 3:30 ам - лютий місяць, рота преться на постріляти, німецьку дівізію, чомусь завжди німецьку
баби кацапські в черзі до ларька за пивом...
ніч темна 3:30 ам - лютий місяць, завірюха - ларьок в вісім!
«ой а шо там горить .."
а ну ка ми вас ще разів з 15 ********* чимось?
не все ж самій Україні сльози лити? - чекайте!
ні - вас все пре на клованів!
Одесса як не біля сердця? - то іноді здається і сердця вже нема...
А что горит
Может склад мусора
Хотя приятно
ідером,пітєром називають.