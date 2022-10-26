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У російському Санкт-Петербурзі – масштабна пожежа на складі. ФОТО

У російському місті Санкт-Петербург сталася масштабна пожежа на складі, яка спочатку охопила 6 тисяч квадратних метрів, а потім збільшилася до 12 тисяч м кв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє МНС Росії.

У повідомленні зазначається:  "У Санкт-Петербурзі (Колпінський район) пожежа на складі, площа загоряння - 6 тис. кв.м.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

До ліквідації пожежі від МНС Росії залучено 15 одиниць техніки та 63 людини особового складу. Задіяно пожежний поїзд".

Пізніше РИА Новости повідомило, що площа пожежі на складі в Петербурзі збільшилася до 12 тис. квадратних метрів.

У російському Санкт-Петербурзі – масштабна пожежа на складі 01

Автор: 

пожежа (4330) Санкт-Петербург (277)


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Топ коментарі
+30
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26.10.2022 01:25
+26
"мені нравиця як воно горить")))
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26.10.2022 01:07
+24
Ба - Бах Амбар
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26.10.2022 01:03
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Кажуть що партянки гарат!
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26.10.2022 01:01 Відповісти
Так это уже химическая атака 💀
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26.10.2022 01:06 Відповісти
Да не...лапті!
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26.10.2022 03:44 Відповісти
коли палає кацапня - сердце підстрибує.
коли палає підер? - б'є рекорди!
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26.10.2022 01:01 Відповісти
Ба - Бах Амбар
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26.10.2022 01:03 Відповісти
Гори,гори ясно щоби не погасло!
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26.10.2022 01:05 Відповісти
"мені нравиця як воно горить")))
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26.10.2022 01:07 Відповісти
vot i verj potom riuzzge propagande, čto jagelj ne gorit.
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28.10.2022 03:09 Відповісти
шикарна геометрична прогресія
спочатку 6 га потім 12
сподіваюся на ранок буде 24
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26.10.2022 01:07 Відповісти
феее
не дочитала
я думала про гектари а там тис кв м

але про побажання 24 га на ранок в силі
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26.10.2022 01:11 Відповісти
Там ничему гореть там уже усё украли )
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26.10.2022 01:16 Відповісти
як на місці, де не крали, сталася пожежа
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26.10.2022 01:15 Відповісти
пожарный бронепоезд - это хорошо, но не достаточно. Желаю что бы еще и пожарный дирижабль.
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26.10.2022 01:16 Відповісти
если горит ткань для броников - то это то что нужно - то что доктор Валера прописал
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26.10.2022 01:28 Відповісти
каких броников? чмобов отправляют в своих фуфайках.
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26.10.2022 01:30 Відповісти
В рваных ,синяки- чмобики жалуются слёзно и заправляют фуфайки в трусы .
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26.10.2022 08:08 Відповісти
экипировку чмобов можно рассмотреть здесь:
https://twitter.com/i/status/1584811878877995008
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26.10.2022 11:06 Відповісти
Дуже гарне відео, Дякую. Я ще бачила таке погане відео як вони їдять собак, підвішують собак, знімають з них шкуру і їдять, тварюки, нелюди.
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28.10.2022 07:41 Відповісти
бодаєвськіє склади?
а ще рочків з 80 тому все списали на німчучню....
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26.10.2022 01:19 Відповісти
Гори все синим пламенем, хоть бы и весь Питер сгорел - попутину вообще.
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26.10.2022 01:20 Відповісти
Згорів сарай - горі і хата..
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26.10.2022 06:59 Відповісти
СУ-камікадзе?)
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26.10.2022 01:21 Відповісти
c чем склады?
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26.10.2022 01:22 Відповісти
з кацапнею
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26.10.2022 01:24 Відповісти
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26.10.2022 01:25 Відповісти
🤣
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26.10.2022 01:27 Відповісти
Kruče i Presley, i Jackson, kotoryx vidno v kartinke
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28.10.2022 03:11 Відповісти
💯🤣
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28.10.2022 03:41 Відповісти
Рашка начинает гореть от стыда
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26.10.2022 01:37 Відповісти
Опалювальний сезон поєднали із шашликами.
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26.10.2022 01:50 Відповісти
Петербург вырвался вперёд и ведёт в счёте.
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26.10.2022 01:52 Відповісти
ви б бачили тих культурних....
ніч темна 3:30 ам - лютий місяць, рота преться на постріляти, німецьку дівізію, чомусь завжди німецьку
баби кацапські в черзі до ларька за пивом...
ніч темна 3:30 ам - лютий місяць, завірюха - ларьок в вісім!
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26.10.2022 06:27 Відповісти
За дорогою треба дивитись якщо лiзуть пострiляти , а не клювом клац-клац.
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26.10.2022 08:11 Відповісти
у воділи як завжди шось не робило, але 2х німців з 3х я вбивав кожної неділі на полігоні ...
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26.10.2022 08:21 Відповісти
"Да, если спросят, отчего не выстроена церковь при богоугодном заведении, на которую год назад была ассигнована сумма, то не позабыть сказать, что начала строиться, но сгорела. Я об этом и рапорт представлял. А то, пожалуй, кто-нибудь, позабывшись, сдуру скажет, что она и не начиналась." (с)
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26.10.2022 01:59 Відповісти
«Мені нравиться, як воно горить…"

«ой а шо там горить .."
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26.10.2022 02:06 Відповісти
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26.10.2022 02:31 Відповісти
«При всем уважении к Рамзану Ахматовичу… Но как его сыновья могут в один день и в Грозном, и в Дубае быть?» - пишут пропагандисты РФ.
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26.10.2022 02:32 Відповісти
ага-ага ... усто нада дєлать прі должном уваженіі....і дєлають..принаймі я не чув щоб хтось з їхніх називав рамзанахматича інакше як рамзанахматич...навіть суровий гіркін що криє генштаб і пуйла сєбє такова ні пазваляіт
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26.10.2022 08:15 Відповісти
Скоро "Операція Зєт" буде викладати ролик, де просить пробачення у рамзанки дирова і за допомогою квантової теорії доводить, що будь-який з дітей рамзанки дирова завдяки русоведичним надздібностям одночасно може знаходитись всюди.
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26.10.2022 08:44 Відповісти
культурно замайстячені по северной столиці.
а ну ка ми вас ще разів з 15 ********* чимось?
не все ж самій Україні сльози лити? - чекайте!
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26.10.2022 04:42 Відповісти
Я же говорю, шо в руках кацапов , даже лайно ржавеет и горит... В крайнем случае, пусть докажут, шо это мы.
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26.10.2022 05:52 Відповісти
і я навіть знаю того Гетмана - Пастор!
ні - вас все пре на клованів!
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26.10.2022 05:54 Відповісти
Mабуть, ця тега - до втрат окупантiв, я там описав свое бачення. При цему я би бачив пастора добротнiм тиловиком... МОже я й помиляюся, та в 14-ому Пастор був не зовсiм рiшучим бiля стерна. А ось хазяiном свого дiла в оборонцi , вiн був би там , де йому належить бути .
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26.10.2022 06:08 Відповісти
пан Саня бачить на 3 ходи вперед...
Одесса як не біля сердця? - то іноді здається і сердця вже нема...
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26.10.2022 07:19 Відповісти
Осветили ????????
А что горит
Может склад мусора
Хотя приятно
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26.10.2022 08:46 Відповісти
Бадаївські склади в 1941 році перед блокадою Ленінграда чи не так горіли?
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26.10.2022 08:47 Відповісти
Після пожежі логічно бути потопу поки Ладога не замерзла.
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26.10.2022 09:31 Відповісти
...что тебе снится крейсер Аврора, в ночь, когда ветер ганяет пожар...
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26.10.2022 10:38 Відповісти
Ніяк не можу зрозуміти, чому кацапи свого Петра, підером, пітєром називають.
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26.10.2022 10:42 Відповісти
Площа займання велика,гарно вигорить.
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26.10.2022 11:01 Відповісти
рашист провів випробовування грязної "бімби"
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26.10.2022 13:56 Відповісти
 
 