У російському Санкт-Петербурзі – масштабна пожежа на складі. ФОТО

У російському місті Санкт-Петербург сталася масштабна пожежа на складі, яка спочатку охопила 6 тисяч квадратних метрів, а потім збільшилася до 12 тисяч м кв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє МНС Росії.

У повідомленні зазначається: "У Санкт-Петербурзі (Колпінський район) пожежа на складі, площа загоряння - 6 тис. кв.м.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

До ліквідації пожежі від МНС Росії залучено 15 одиниць техніки та 63 людини особового складу. Задіяно пожежний поїзд".

Пізніше РИА Новости повідомило, що площа пожежі на складі в Петербурзі збільшилася до 12 тис. квадратних метрів.