Рашисти атакували Дніпропетровщину РСЗВ, важкою артилерією та дронами-камікадзе. Загинула жінка, 1 особу поранено, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати територію Дніпропетровщини.

Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч масованих обстрілів… Росіяни атакували РСЗВ, важкою артилерією та дронами-камікадзе.



На Нікопольщині під вогонь потрапила Марганецька громада. Найбільше постраждав сам Марганець. Туди прилетіли 40 снарядів з російських "Градів". Загинула 31-річна жінка. Ще одна жінка - поранена. Вона у лікарні.



У місті пошкоджено майже 30 багатоповерхових та приватних будинків. Понівечено місцевий ліцей, адміністративну будівлю, автівки та лінії електропередач. У Кам’янському районі ворог ударив дронами - камікадзе по об’єкту енергетичної інфраструктури. Серйозні руйнування. Працюють усі служби", - йдеться в повідомленні.

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