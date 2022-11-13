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ЗСУ знищили в Чорнобаївці новітню російську РЛС "Підліт". ФОТО

Українські військові на аеродромі в Чорнобаївці на Херсонщині рідкісний знищили і сучасні екземпляр РЛС російської армії.

Як інформує Цензор.НЕТ про це в телеграмі повідомляє СтратКом ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Дуже цікавий кадр зі звільненої Чорнобаївки, на якому видно знищений рідкісний і певною мірою для кацапської армії унікальний екземпляр РЛС.

Це 48Я6-К1 "Підліт" - твердотільна трикоординатна станція радіолокації з ФАР кругового огляду і виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах в складній перешкодовій обстановці

Дана РЛС призначена для видачі цілевказівки для ЗРК С-300, С-400 і т.д.

У війська ППО кацапії постачання даних РЛС розпочато у 2015 році і на сьогодні це як найбільш "сучасні" так і найменш поширені РЛС".

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ЗСУ знищили в Чорнобаївці новітню російську РЛС Підліт 01
ЗСУ знищили в Чорнобаївці новітню російську РЛС Підліт 02

Автор: 

РЛС (61) Чорнобаївка (81)


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Топ коментарі
+37
Нарешті їх називають історичною назвою: кацапія
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13.11.2022 22:33
+22
Зверху це що, вікно. Це там кацапи з біноклями сидять, відслідковують? Оце технологія
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13.11.2022 22:37
+18
"подлет" подлетел малёхо ))))
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13.11.2022 22:35
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Нарешті їх називають історичною назвою: кацапія
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13.11.2022 22:33 Відповісти
а стоїть, як нова!
наварити зверху мангал і можна на парад в московію
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13.11.2022 22:52 Відповісти
це дало змогу посіяти бавовну в нєфьодовці...
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13.11.2022 22:34 Відповісти
"подлет" подлетел малёхо ))))
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13.11.2022 22:35 Відповісти
В Чернобаевке есть над чем поработать военным следакам. Правда ваньки оттуда много чего вывезли...
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13.11.2022 22:35 Відповісти
Зверху це що, вікно. Це там кацапи з біноклями сидять, відслідковують? Оце технологія
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13.11.2022 22:37 Відповісти
Ага, ізбушка на курьїх ножках
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13.11.2022 22:44 Відповісти
А на даху бочка для душу ))
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13.11.2022 22:54 Відповісти
так это не первый уничтоженный "подлёт".
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13.11.2022 22:38 Відповісти
Пане редакторе, поремонтуйте, будь ласка, перше речення. Бо складається враження ніби його написав маленький зелений дже-дай .
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13.11.2022 22:38 Відповісти
АКАКАЯРАЗНИЦА?
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13.11.2022 22:45 Відповісти
А як Ви гадаєте?
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13.11.2022 22:47 Відповісти
Їм пох...
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13.11.2022 22:59 Відповісти
Не спрацювала... А які сподівання, напевно, були
Сподіваюсь, що й решта "передового озброєння" працює ще "краще"... Ну а на набої та снаряди з КНДР взагалі молитися треба - з десятків тисяч долітають та вибухають лише десятки
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13.11.2022 22:38 Відповісти
Это...какой-то... по...пролёт?
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13.11.2022 22:49 Відповісти
*****
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13.11.2022 22:54 Відповісти
пролёт с *******
***** в пролёте
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13.11.2022 23:01 Відповісти
https://www.reuters.com/world/middle-east/syrian-air-defences-shoot-down-israeli-missiles-targeting-homs-province-state-tv-2022-11-13/ Reuters цитирует военный источник в Сирии, по словам которого, 13 ноября в районе Хомса атаке подвергся аэродром, используемый российскими и иранскими военными.
Сирийское арабское информационное агентство (SANA) передало со ссылкой на источники в армии, что в результате атаки погибли двое военнослужащих, еще трое получили ранения.
Также говорится о материальном ущербе.
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13.11.2022 22:50 Відповісти
Не така вже вона й "твердотільна"...
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13.11.2022 22:52 Відповісти
@

> Не така вже вона й "твердотільна"...

То правда.

Але москалі б і такої не мали, якби не українські вчені, які ще у 80-х допомогли створити антенни на фазованих решітках (пам'ятаєте супер-РЛС у Красноярську?).

От воно зараз все повертається: ракети і стратегічні бомбардувальники, передані москалям у 1994, і українські наукові розробки, використані москалями для знищення українців.
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13.11.2022 22:58 Відповісти
Проте зараз на савєцкіх розробках вони багато що мають такого чого ми не маємо. І гордо клянчимо ******* зброю в партнерів.і вихваляємось нею-он як кацапів хаймерси жмурять! Добре що хоч "Стугн" наробили. Усі інші зразки-в штучних екземплярах. Але то таке..Самі винні.От тільки гинуть ті хто такі питання не вирішує.
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13.11.2022 23:10 Відповісти
Нет ничего позорного хвастаться умелым применением созданного в другой стране оружия. Армия США , совершенно в порядке вещей, использует вооружение созданное в Европе - Британии, Норвегии, Бельгии.
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13.11.2022 23:23 Відповісти
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13.11.2022 22:53 Відповісти
Вже сама розбита РЛС і купа знищеної техніки, яку вона охороняла, говорить про її можливості красномовніше за будь-що. Тішить, що навіть таке гівно кацапи найближчим часом клепати не зможуть. Амінь.
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13.11.2022 22:57 Відповісти
изучить остатки, может какие-то орковские идеи нам пригодятся и на металлолом
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13.11.2022 22:57 Відповісти
Вікно і бочка на даху - ось їх технології...
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13.11.2022 23:28 Відповісти
Я був оператором РЛС кругового огляду МР-300 і видавав ЦУ на ЗРК. Тільки на кораблі.
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13.11.2022 23:00 Відповісти
На крейсері "Москва"?
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13.11.2022 23:38 Відповісти
Великий Протичовновий Корабель(ВПК) "Стройный".
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14.11.2022 00:03 Відповісти
Тепер вона називається "Підліт про(ОЙ)бан"...
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13.11.2022 23:10 Відповісти
Це що голубятня зверху?
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13.11.2022 23:28 Відповісти
АНАЛОГОВНЕТ
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13.11.2022 23:54 Відповісти
А як дихала, як дихала... І шо?
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13.11.2022 23:37 Відповісти
Подлёт нормальный.
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13.11.2022 23:40 Відповісти
The Russians would have taken down the Antenna,
to destroy the electronic components,
when preparing to retreat.
if they would have taken warfare seriously.

The Russian army is a real kindergarden,
as they abandon repairable equipment
like tanks.

One could get some depressions,
shooting at children.
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14.11.2022 00:15 Відповісти
не шмогла... выявит цель
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14.11.2022 00:21 Відповісти
Ховали таки від товариша Пу правду - лаптеві РЛС завідомо негідна зброя. Лапті через таке чудо юдо в Сирії свій розвідник збили з 20 операторами. І ні фіга проканало.
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14.11.2022 01:11 Відповісти
Кацапія - це звучить по українські!
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14.11.2022 02:10 Відповісти
Був подльот, став прильот.
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14.11.2022 06:32 Відповісти
Ну что залет полный оказался. Стоит теперь как памятник кацапского величия, такого же дутого и бесполезного.
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14.11.2022 10:22 Відповісти
Вообще-то на фото антенна. А где сама станция?
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14.11.2022 10:24 Відповісти
 
 