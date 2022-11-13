ЗСУ знищили в Чорнобаївці новітню російську РЛС "Підліт". ФОТО
Українські військові на аеродромі в Чорнобаївці на Херсонщині рідкісний знищили і сучасні екземпляр РЛС російської армії.
Як інформує Цензор.НЕТ про це в телеграмі повідомляє СтратКом ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Дуже цікавий кадр зі звільненої Чорнобаївки, на якому видно знищений рідкісний і певною мірою для кацапської армії унікальний екземпляр РЛС.
Це 48Я6-К1 "Підліт" - твердотільна трикоординатна станція радіолокації з ФАР кругового огляду і виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах в складній перешкодовій обстановці
Дана РЛС призначена для видачі цілевказівки для ЗРК С-300, С-400 і т.д.
У війська ППО кацапії постачання даних РЛС розпочато у 2015 році і на сьогодні це як найбільш "сучасні" так і найменш поширені РЛС".
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наварити зверху мангал і можна на парад в московію
Сподіваюсь, що й решта "передового озброєння" працює ще "краще"... Ну а на набої та снаряди з КНДР взагалі молитися треба - з десятків тисяч долітають та вибухають лише десятки
***** в пролёте
Сирийское арабское информационное агентство (SANA) передало со ссылкой на источники в армии, что в результате атаки погибли двое военнослужащих, еще трое получили ранения.
Также говорится о материальном ущербе.
> Не така вже вона й "твердотільна"...
То правда.
Але москалі б і такої не мали, якби не українські вчені, які ще у 80-х допомогли створити антенни на фазованих решітках (пам'ятаєте супер-РЛС у Красноярську?).
От воно зараз все повертається: ракети і стратегічні бомбардувальники, передані москалям у 1994, і українські наукові розробки, використані москалями для знищення українців.
to destroy the electronic components,
when preparing to retreat.
if they would have taken warfare seriously.
The Russian army is a real kindergarden,
as they abandon repairable equipment
like tanks.
One could get some depressions,
shooting at children.