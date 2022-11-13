ЗСУ знищили в Чорнобаївці новітню російську РЛС "Підліт". ФОТО

Українські військові на аеродромі в Чорнобаївці на Херсонщині рідкісний знищили і сучасні екземпляр РЛС російської армії.

Як інформує Цензор.НЕТ про це в телеграмі повідомляє СтратКом ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Дуже цікавий кадр зі звільненої Чорнобаївки, на якому видно знищений рідкісний і певною мірою для кацапської армії унікальний екземпляр РЛС.



Це 48Я6-К1 "Підліт" - твердотільна трикоординатна станція радіолокації з ФАР кругового огляду і виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах в складній перешкодовій обстановці



Дана РЛС призначена для видачі цілевказівки для ЗРК С-300, С-400 і т.д.



У війська ППО кацапії постачання даних РЛС розпочато у 2015 році і на сьогодні це як найбільш "сучасні" так і найменш поширені РЛС".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Розгромлений штаб 20-ї мотострілецької дивізії росіян у визволеній Чорнобаївці. ВIДЕО



