УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10185 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
29 513 81

Рашисти під час окупації Херсонщини вбили та повісили червонокнижних хом’яків. ФОТО

Російські загарбники під час окупації Херсонщини вбили червонокнижних хом’яків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська Природоохоронна Група.

"Один з повішених на фото гризунів - червонокнижний сірий хом'ячок. До 2021 року наш колега Михайло Русін Михаил Русин займався збереженням сірого хом'ячка на Херсонщині та Запоріжжі... Нещодавно він отримав фото з залишеної росіянами позиції десь на Херсонщині", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: ЗСУ врятували контуженого ведмедя біля визволеного Лимана. ФОТОрепортаж

Рашисти під час окупації Херсонщини вбили та повісили червонокнижних хом’яків 01

Автор: 

армія рф (17729) тварини (467) окупація (6739) захист тварин (85) Херсонська область (5850)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+96
Це цим Папа захоплювався від рашистів?
показати весь коментар
14.11.2022 16:16
+73
показати весь коментар
14.11.2022 16:19
+70
показати весь коментар
14.11.2022 16:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це цим Папа захоплювався від рашистів?
показати весь коментар
14.11.2022 16:16 Відповісти
цікавий факт - цей папік був вихованцем українського священника!!!!
показати весь коментар
14.11.2022 16:25 Відповісти
Він латінос,здається?Вони там теж притрушені,тільки не снігом,як кацапня,а листям коки...
показати весь коментар
14.11.2022 19:57 Відповісти
Це фото у вигляді обкладинки до роману "Біси" Достоєвського треба папі подарувати. Хай далі захоплюється "гуманізмом" росіян
показати весь коментар
14.11.2022 16:35 Відповісти
Та воно таке ж хворе як його церква і кацапи. Достатньо згадати чим займалася католицька церква у середні віки.
показати весь коментар
14.11.2022 17:46 Відповісти
Ты дебил? При чем здесь католическая церковь в средние века? А полякам не хочешь рассказать об этом?
показати весь коментар
14.11.2022 18:33 Відповісти
Ты тезка медведева или сам напился и пишешь тут?
показати весь коментар
14.11.2022 18:34 Відповісти
Віруюче католицьке рафіноване бидло розбіглося з складським ніком мішок+номер.
показати весь коментар
14.11.2022 20:07 Відповісти
Привет медвед. Что бухаешь? Бояру? Расскажи как вы там с Люцифером иблис.
показати весь коментар
14.11.2022 20:44 Відповісти
Кацап, вивчи українську, хоча навіщо вона тобі, ти ж ікону без зупинки цілуєш.
показати весь коментар
15.11.2022 05:28 Відповісти
А чего же ты такой Дмитрий Анатольевич а не Дмитро Анатолійович. Кацапская тупая морда.
Да еще и сатанист.
показати весь коментар
15.11.2022 18:54 Відповісти
Бо старий акаунт 2000го року, хотів зробити українською, але цікаво боти казяться і виявляються, такий собі лакмусовий папірець на ваше продажне тупеньке кодло. Бот якщо нема чим крити, то відразу на особистості, бо до рівня суперечки з опонентом на рівні фактів ніколи не дотягнуть. Тому так і залишу.
показати весь коментар
15.11.2022 19:03 Відповісти
Я не бот, дебил ты тупой. И какой может быть спор если ты баран, с аккаунтом 2000 года а Цензор создан в 2004! Лахта тупая, изучи предмет прежде, чем спор пытаться вести.
И, кстати, в 2000 ты был кацап а потом исправился?
Удавись, придурок, пригожин тебе за такое не заплатит, разве что кувалдой по тупой башке.
показати весь коментар
15.11.2022 20:42 Відповісти
Мені досить лексики спитого кацапського ваньки. Кацап, віддай єнота, падлюка.
показати весь коментар
15.11.2022 20:52 Відповісти
Да все уже лахта, спалился, так исчезни. Иди побухай лучше.
показати весь коментар
15.11.2022 21:09 Відповісти
Ще тупі боти зловживають різними емодзі.
показати весь коментар
15.11.2022 22:08 Відповісти
Лахта, в кильватер за москвой, курва тупая.
показати весь коментар
15.11.2022 22:12 Відповісти
В ігнор доки ти козломорде не віддаси єнота і вас не повішаємо, як ви наших хом'яків.
показати весь коментар
15.11.2022 22:28 Відповісти
Це просто жах 😡
Кацапи , здохніть ‼️
показати весь коментар
14.11.2022 19:44 Відповісти
руZZская достоєвщина
показати весь коментар
11.12.2022 13:16 Відповісти
Нелюди , ну що про цих падлюк сказати...
показати весь коментар
14.11.2022 16:17 Відповісти
А своего хорька не хватает мозгов повесить
показати весь коментар
14.11.2022 16:52 Відповісти
Знайшли собі жертву під силу. Уйобки
показати весь коментар
14.11.2022 16:17 Відповісти
То мабуть Мільчакова робота.
показати весь коментар
14.11.2022 18:54 Відповісти
показати весь коментар
14.11.2022 16:18 Відповісти
показати весь коментар
14.11.2022 16:50 Відповісти
показати весь коментар
14.11.2022 16:19 Відповісти
це навіть не верхів'я айсбергу, це на кінчику голки...
показати весь коментар
14.11.2022 16:22 Відповісти
Так і є, бо призначення до СБУ виключна прерогатива президента ,як і його відповідальність за це,війна колись закінчиться і якщо зараз "не на часі" то потім така відговорка не спрацює..
показати весь коментар
14.11.2022 23:28 Відповісти
Яке ж воно кончене.
показати весь коментар
14.11.2022 16:25 Відповісти
Ну а кого ж він поставить? Треба своїх , щоб можна було шукать , шукать та і не знайти винних. Знають, що це перше питання , яке Україна задасть ермаку и К.
показати весь коментар
14.11.2022 17:23 Відповісти
Оцей осел повинен відповісти перед українцями після війни !!!
показати весь коментар
14.11.2022 19:05 Відповісти
Co to za chujnia??
показати весь коментар
15.11.2022 12:51 Відповісти
Скажуть, що "єто всьо постановка".
показати весь коментар
14.11.2022 16:20 Відповісти
зачем? какой в єтом смьісл?
показати весь коментар
14.11.2022 16:22 Відповісти
знущання
показати весь коментар
14.11.2022 16:25 Відповісти
Федерасты так метят территорию и как бы напоминают об своей лишней хромосоме
показати весь коментар
14.11.2022 16:25 Відповісти
Не шукайте сенсу в Заліссі - умом рассею ни панять!
показати весь коментар
14.11.2022 16:25 Відповісти
Пані Ніна,не шукайте в "єтом смісл"-кацапи порозвішували різні предмети,в тому числі і хомячків,як мішені.Вчилися стріляти-а з якої книжки бідні хомячки-та кацапів би не мішало в книгу утилізованих виродків занести...
показати весь коментар
15.11.2022 10:11 Відповісти
Просто твари!Согласна с предыдущим постом,интересно,как бы Папа прокомментировал это с его сказками о "русском гуманизме"
показати весь коментар
14.11.2022 16:23 Відповісти
Мені давно кішку , собаку шкода більше , ніж сотню кацапів . Та будь-яка тварина краща за цих мерзотних істот .
показати весь коментар
14.11.2022 16:43 Відповісти
Узкіє з дитинства вчились вбивати! Живодери!
Мразота, яку треба вбивати без жодних слів.
То не країна, то турма, яка народжує та вбиває у турмі!
Ті, що звідти втікли, звичайно, будуть дозволяти собі усі види заборонених методів, таких, як вбивство, гвалгування, мародерство та грабіж. Саме тому, що ВОНИ - НАВІЧНО ОСУДЖЕНІ у своїй турмі!
показати весь коментар
14.11.2022 16:26 Відповісти
Як тобі таке Ілоне Маск?
показати весь коментар
14.11.2022 16:29 Відповісти
только с маленькими и могут воевать.. питары !!!
показати весь коментар
14.11.2022 16:29 Відповісти
ето другоє
показати весь коментар
14.11.2022 16:30 Відповісти
русня буде казати що все це постановка що їх не було в Україні взагалі..... хто вірить брехні кацапів??!!!
показати весь коментар
14.11.2022 16:32 Відповісти
Хом'яка більше шкода ніж кацапа. Та що там хом'як. Кацап гірше таргана.
показати весь коментар
14.11.2022 16:33 Відповісти
Як можна порівнювать хом'ячка і кацапа???
показати весь коментар
14.11.2022 16:36 Відповісти
Та заспокойтеся! Дикуни - вони і є "дикуни"! Я з росіянами п"ятнадцять років жив поруч - вони власної природи не знають! А що вже казать про чужу? Мені мисливець-кацап у Казахстані на повному серйозі розказував що у сайгака в момент смертельної небезпеки між пальцями лівої передньої ноги відкривається додаткова ніздря яка дає більше кисню для дихання! А Ви хочете щоб вони відрізнили "полівку" від "домашньої миші чи хом"яка
показати весь коментар
14.11.2022 16:34 Відповісти
..ну наконец-то вторая армия мира нашла себе равного-достойного противника - хомяка Украины..
ГОЙДА, КАЦАПОДЕБИЛЫ!!!..
вот бы встретить где-нибудь, в натуре, этого глиста-долбо.ба ***********-безродного
показати весь коментар
14.11.2022 16:35 Відповісти
Погані у мене передчуття щодо єнота поцупленого.
показати весь коментар
14.11.2022 16:35 Відповісти
Вони реально хворі на усю голову.Садисти ******
показати весь коментар
14.11.2022 16:36 Відповісти
Суровикин отыгрался на несчасных хомяках.
показати весь коментар
14.11.2022 16:37 Відповісти
орки казнили хомяков... дома за бутылкой будут рассказывать как казнили укропов-хомяков
показати весь коментар
14.11.2022 16:40 Відповісти
в цьому вся філософія раша-фашистів і їх "міра"...
показати весь коментар
14.11.2022 16:41 Відповісти
https://ibb.co/FqP9m4R
показати весь коментар
14.11.2022 16:46 Відповісти
картина маслом - "Папа і сцинок?"
показати весь коментар
15.11.2022 15:07 Відповісти
Афігєть!

Схожість як у гундяя з япончиком.
показати весь коментар
15.11.2022 23:19 Відповісти
Мабуть пушкін, проти скидання пам'ятників якого бризгають слюною ждуни руської класікі, теж мучив тваринок.
показати весь коментар
14.11.2022 17:00 Відповісти
Хто його зна! Досить того що своїх кріпосних він так і не звільнив - хоч і закликав до "сввободи"
показати весь коментар
14.11.2022 17:36 Відповісти
а потім гарненько лизнув царю,"віршиком" про Польське повстання)
показати весь коментар
14.11.2022 23:24 Відповісти
Хом'ячків шкода, а московити не вартують ніякого співчуття.
показати весь коментар
14.11.2022 17:09 Відповісти
З хом'яками воюють ..... цСлів нема.
показати весь коментар
14.11.2022 17:22 Відповісти
Капец …, конченные раШистсие твари . 😢
показати весь коментар
14.11.2022 17:29 Відповісти


в Межигір'ї наш ялинкович схожим окультизмом займався перед втечею.
показати весь коментар
14.11.2022 17:43 Відповісти
позамежна, неосяжна і не зрозуміла кацапська жорстокість.
в них точно всі хромосоми переламані...
показати весь коментар
14.11.2022 17:43 Відповісти
Моя мама якось в молодості знімала кімнату у кацапської сімʼї в приватному будинку У голови сімʼї - дяді Васі була голубятня. Він брав своїх голубів, відкручував їм голови, і складував рядком на присьбі. Це садизм. І це притаманно росіянам більш ніж будь кому, така особливість цтого народу. На Заході вважається що саме жорстоке хардкорне порно - російське.
показати весь коментар
14.11.2022 17:56 Відповісти
Ваша мама мабуть не бачила що далі було,з них(голубів)варили страву яку називали борщем,років 50 назад сам таке вариво пробував,у Мелітопольському районі,там Імперія туди переселила кацапів з Тамбовської губернії(Терпенье,Тамбовка,Семеновка і т.д.
показати весь коментар
14.11.2022 19:09 Відповісти
********, садисты, конечная мразота кто это сделал.
показати весь коментар
14.11.2022 18:00 Відповісти
Мильчаков?
показати весь коментар
14.11.2022 19:58 Відповісти
То уйобки якісь, а не люди. Навіки, бачиш кацапа, забий кацапа.
показати весь коментар
14.11.2022 18:13 Відповісти
Ця загадочная руська душа. Вних немає душі. Вони морок.
показати весь коментар
14.11.2022 19:00 Відповісти
С этими тварями, нужно поступать точно также, как они поступили с невинными хомячками, а то иначе, к ним не доходит то, что они падлы творят.
показати весь коментар
14.11.2022 19:47 Відповісти
Похоже на проведение обряда камлания, шаманского ритуала эвенков и других коренных народов Восточной Сибири. Обряд проводится в качестве «защита от злых духов и недругов», реже как «привлечение удачи на охоте». В данном обряде жертвоприношение мелких животных выполняет роль подношения определённым духам предков. Думаю, не стоит зацикливаться на отдельных деталях этого обряда.
показати весь коментар
14.11.2022 19:49 Відповісти
Жалко тварин! Они то шо плохого сделали!
показати весь коментар
14.11.2022 19:52 Відповісти
жалко тваринок. я про хом'ячків. орків не жалко.

але чому всі так обурилися за гризунів. ви бачили що робиться на скотобійнях? шо роблять с курями, свинями та кролями по селах? геноцид пострашніше орківського.

чи ето другоє? )
показати весь коментар
15.11.2022 05:52 Відповісти
Кацап в перекладі це - шкуродер» , тому нічого дивного.
показати весь коментар
15.11.2022 23:24 Відповісти
НЕОБХІДНО БУДЕ ЇХ НА ВЕДРО З ГРИЗУНАМИ ПОСАДИТИ !!!
показати весь коментар
15.11.2022 23:50 Відповісти
А мені таки здається, що то якийсь бурятський релігійний ритуал.
показати весь коментар
30.10.2023 11:45 Відповісти
 
 