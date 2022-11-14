Рашисти під час окупації Херсонщини вбили та повісили червонокнижних хом’яків. ФОТО

Російські загарбники під час окупації Херсонщини вбили червонокнижних хом’яків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська Природоохоронна Група.

"Один з повішених на фото гризунів - червонокнижний сірий хом'ячок. До 2021 року наш колега Михайло Русін Михаил Русин займався збереженням сірого хом'ячка на Херсонщині та Запоріжжі... Нещодавно він отримав фото з залишеної росіянами позиції десь на Херсонщині", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: ЗСУ врятували контуженого ведмедя біля визволеного Лимана. ФОТОрепортаж