Рашисти під час окупації Херсонщини вбили та повісили червонокнижних хом’яків. ФОТО
Російські загарбники під час окупації Херсонщини вбили червонокнижних хом’яків.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська Природоохоронна Група.
"Один з повішених на фото гризунів - червонокнижний сірий хом'ячок. До 2021 року наш колега Михайло Русін Михаил Русин займався збереженням сірого хом'ячка на Херсонщині та Запоріжжі... Нещодавно він отримав фото з залишеної росіянами позиції десь на Херсонщині", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+96 vadyan
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+73 Ksenia VB
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+70 Роман Шишацкий
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Да еще и сатанист.
И, кстати, в 2000 ты был кацап а потом исправился?
Удавись, придурок, пригожин тебе за такое не заплатит, разве что кувалдой по тупой башке.
Кацапи , здохніть ‼️
Мразота, яку треба вбивати без жодних слів.
То не країна, то турма, яка народжує та вбиває у турмі!
Ті, що звідти втікли, звичайно, будуть дозволяти собі усі види заборонених методів, таких, як вбивство, гвалгування, мародерство та грабіж. Саме тому, що ВОНИ - НАВІЧНО ОСУДЖЕНІ у своїй турмі!
ГОЙДА, КАЦАПОДЕБИЛЫ!!!..
вот бы встретить где-нибудь, в натуре, этого глиста-долбо.ба ***********-безродного
Схожість як у гундяя з япончиком.
в Межигір'ї наш ялинкович схожим окультизмом займався перед втечею.
в них точно всі хромосоми переламані...
Ця загадочная руська душа.Вних немає душі. Вони морок.
але чому всі так обурилися за гризунів. ви бачили що робиться на скотобійнях? шо роблять с курями, свинями та кролями по селах? геноцид пострашніше орківського.
чи ето другоє? )