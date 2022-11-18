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Росіяни завдали ракетного удару по селу в Запорізькій області. ФОТО

У ніч проти 18 листопада російські окупанти завдали ракетного удару по селу у Запорізькій області. Пошкоджено будинок культури.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Росіяни завдали ракетного удару по селу в Запорізькій області 01

"Уночі ворог атакував наші мирні селища. Внаслідок влучання ракети, ймовірно С-300, в одному з сіл Запорізького району, пошкоджено будівлю будинку культури", - йдеться у повідомленні.

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За попередніми даними, люди не постраждали.

обстріл (29105) Запорізька область (3731) Старух Олександр (199)


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це справжнє довготривале жахіття..А країнам аби -зерно жерли та аміак смоктали..Ганьба тобі, шановний ООН!
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18.11.2022 08:30 Відповісти
Горіть в пеклі тварюки рашистські !!! Не буде вам прощення !!!
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18.11.2022 09:26 Відповісти
 
 