Росіяни завдали ракетного удару по селу в Запорізькій області. ФОТО
У ніч проти 18 листопада російські окупанти завдали ракетного удару по селу у Запорізькій області. Пошкоджено будинок культури.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Уночі ворог атакував наші мирні селища. Внаслідок влучання ракети, ймовірно С-300, в одному з сіл Запорізького району, пошкоджено будівлю будинку культури", - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, люди не постраждали.
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Валентина Иващенко #533073
показати весь коментар18.11.2022 08:30 Відповісти Мені подобається 10 Посилання
Nestor Махно
показати весь коментар18.11.2022 09:26 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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