Помер співзасновник "Інтернаціонального легіону" Гастон Бессон, - ЗМІ. ФОТО

Помер співзасновник "Інтернаціонального легіону" у лавах ЗСУ, француз Гастон Бессон, про що йдеться на сторінці військового.

Про його смерть повідомили в коментарях на його сторінці у Facebook та його друзів та товаришів по службі в соцмережах, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Причини смерті рідні та близькі Бессона не уточнюють. Немає і офіційної інформації, що підтверджує його загибель.

На початку літа Бессон давав інтерв'ю французьким ЗМІ, в якому пояснював, що приїхав в Україну боротися за її свободу.

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Воював у Європі, Азії та Латинській Америці. Мав військовий досвід, починав у десантних військах, продовжив у спецназі.

Бессон повідомляв, що займається пошуком новобранців серед іноземців. "Найманцем" Бессон вважати себе відмовлявся, оскільки бійцям батальйону ніхто не платить.