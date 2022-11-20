Помер співзасновник "Інтернаціонального легіону" Гастон Бессон, - ЗМІ. ФОТО
Помер співзасновник "Інтернаціонального легіону" у лавах ЗСУ, француз Гастон Бессон, про що йдеться на сторінці військового.
Про його смерть повідомили в коментарях на його сторінці у Facebook та його друзів та товаришів по службі в соцмережах, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
Причини смерті рідні та близькі Бессона не уточнюють. Немає і офіційної інформації, що підтверджує його загибель.
На початку літа Бессон давав інтерв'ю французьким ЗМІ, в якому пояснював, що приїхав в Україну боротися за її свободу.
Воював у Європі, Азії та Латинській Америці. Мав військовий досвід, починав у десантних військах, продовжив у спецназі.
Бессон повідомляв, що займається пошуком новобранців серед іноземців. "Найманцем" Бессон вважати себе відмовлявся, оскільки бійцям батальйону ніхто не платить.
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