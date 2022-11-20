Умер соучредитель "Интернационального легиона" Гастон Бессон, - СМИ. ФОТО

Умер соучредитель "Интернационального легиона" в рядах ВСУ, француз Гастон Бессон, о чем сказано на странице военного.

О его смерти сообщили в комментариях на его странице в Facebook и страницах его друзей и сослуживцев в соцсетях, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Причины смерти родные и близкие Бессона не уточняют. Нет и официальной информации, подтверждающей его гибель.

В начале лета Бессон давал интервью французским СМИ, в котором объяснял, что приехал в Украину бороться за ее свободу.

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Воевал в Европе, Азии и Латинской Америке. Имел военный опыт, начинал в десантных войсках, продолжил в спецназе.

Бессон сообщал, что занимается поиском новобранцев среди иностранцев. "Наемником" Бессон считать себя отказывался, поскольку бойцам батальона никто не платит.