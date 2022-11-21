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Посол ЄС Маасікас відвідав Миколаїв. ФОТО

Голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас під час візиту до Миколаєва зустрівся з головою Миколаївської обласної військової адміністрації Віталієм Кімом та мером міста Олександром Сєнкевичем.

Про це Маасікас повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"У Миколаєві з губернатором Віталієм Кімом, мером міста Сєнкевичем та з прапором ЄС, зірваним із флагштока, коли будівля облдержадміністрації була зруйнована російською ракетою", - написав Маасікас.

Посол ЄС Маасікас відвідав Миколаїв 01

Автор: 

Миколаїв (1816) Сєнкевич Олександр (229) Матті Маасікас (134) Кім Віталій (471)


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21.11.2022 12:34 Відповісти
 
 