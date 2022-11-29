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Колишній італійський футболіст Феррі вибіг на футбольне поле під час матчу ЧС-2022 з написом "Save Ukraine". ФОТОрепортаж

Чоловік у футболці з написом Save Ukraine ("Збережіть Україну") вибіг на футбольне поле під час матчу Португалія-Уругвай на чемпіонаті світу-2022.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Інцидент стався на 51-й хвилині матчу. Чоловік вибіг у футболці з відомим символом "супермена", тримаючи в руках прапор на підтримку ЛГБТ. Футболка, крім напису на грудях, присвяченому Україні, на спині мала напис Respect for Iranian Women ("Повага до жінок Ірану").

Чоловік був на полі кілька секунд, а потім його вивела охорона. Гра продовжилась.

Особу чоловіка встановили – це колишній футболіст, а нині активіст з Італії Маріо Феррі. Він після початку повномасштабного вторгнення РФ приїжджав до України з метою волонтерства. У чоловіка є татуювання на руці у вигляді українського Тризуба.

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Колишній італійський футболіст Феррі вибіг на футбольне поле під час матчу ЧС-2022 з написом Save Ukraine 01
Колишній італійський футболіст Феррі вибіг на футбольне поле під час матчу ЧС-2022 з написом Save Ukraine 02
Колишній італійський футболіст Феррі вибіг на футбольне поле під час матчу ЧС-2022 з написом Save Ukraine 03

Автор: 

Італія (1590) Катар (257) футбол (1589) чемпіонат (218) ЧС (44)


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Топ коментарі
+11
слідкуй за новинами в Ірані, не будеш ляпать як корова на асфальт.

а лгбт - ізвічна тема просто.
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29.11.2022 11:27 Відповісти
+7
Чемпионат в Катаре это какой то позор. Спасибо чуваку за напоминание миру о том, что в Украине идёт полноценная война пока они там ногомяч пинают и тратят по 200млрд на это никчёмное шоу.
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29.11.2022 12:08 Відповісти
+4
На Заході у них часто змішуються в треш не поєднувані речі. У нас сім'ї гинуть, а лгбт сидить в ЄС, бо втекло, а цей мудак таку підтримку висловив, що блювати хочеться.
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29.11.2022 11:16 Відповісти
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Дивний вчинок... Україна, Іранські жінки, ЛГБТ... Він-би спочатку визначився кого підтримує....
Виглядає як безглуздий піар самого себе....
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29.11.2022 11:13 Відповісти
На Заході у них часто змішуються в треш не поєднувані речі. У нас сім'ї гинуть, а лгбт сидить в ЄС, бо втекло, а цей мудак таку підтримку висловив, що блювати хочеться.
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29.11.2022 11:16 Відповісти
Точно ЛГБТ сидить у ЄС? https://life.pravda.com.ua/society/2022/06/23/249244/ Ви впевнені?
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29.11.2022 11:25 Відповісти
Ваш допис зайве підкреслює, яке в нас совдепівське населення.
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29.11.2022 12:29 Відповісти
слідкуй за новинами в Ірані, не будеш ляпать як корова на асфальт.

а лгбт - ізвічна тема просто.
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29.11.2022 11:27 Відповісти
То як пов'язані напад россії на Україну, утиснення прав жінок в Ірані і ЛГБТ прапор? Тоді логічно вже було б добавити голодаючих дітей Африки... Якась каша, чесно....
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29.11.2022 11:49 Відповісти
Все це легко поєднується таким поняттям, як ПРАВА ЛЮДИНИ.
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29.11.2022 12:16 Відповісти
Ti homobob , nu niboisa , baiatsa tebe nada toka ruskih ******* ( neputatj s geiami ! )
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29.11.2022 11:33 Відповісти
А Італія в плей-офф була в одній сітці з Португалією (щоправда, до фіналу не дійшла, поступившись Македонії). Чемпіон Європи, між іншим, в 2021-му році...
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29.11.2022 11:23 Відповісти
а чого його негри одні пакують?
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29.11.2022 11:27 Відповісти
це якась расова нетерпімість!! наказати всіх тих негрів звільненням з роботи!!!
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29.11.2022 12:52 Відповісти
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29.11.2022 11:57 Відповісти
Чемпионат в Катаре это какой то позор. Спасибо чуваку за напоминание миру о том, что в Украине идёт полноценная война пока они там ногомяч пинают и тратят по 200млрд на это никчёмное шоу.
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29.11.2022 12:08 Відповісти
В Катаре сидят прогнившие от алчности шейхи, почти все дружбаны Путина и поклоники авторитаризма, и тут даже дело не в арабах, ФИФА тоже приветствует меры против поддержки Украины, азова и ЗСУ. Хорошо что мы не купили трансляцию ЧМ, пусть лучше эти деньги пойдут на поддержку наших солдат.
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29.11.2022 13:10 Відповісти
Як це не купили? По Суспільному йдуть трансляції.
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29.11.2022 14:59 Відповісти
гідний вчинок і не мудруйте якщо не 3ро3уміли
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29.11.2022 15:46 Відповісти
 
 