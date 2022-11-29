Колишній італійський футболіст Феррі вибіг на футбольне поле під час матчу ЧС-2022 з написом "Save Ukraine". ФОТОрепортаж

Чоловік у футболці з написом Save Ukraine ("Збережіть Україну") вибіг на футбольне поле під час матчу Португалія-Уругвай на чемпіонаті світу-2022.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Інцидент стався на 51-й хвилині матчу. Чоловік вибіг у футболці з відомим символом "супермена", тримаючи в руках прапор на підтримку ЛГБТ. Футболка, крім напису на грудях, присвяченому Україні, на спині мала напис Respect for Iranian Women ("Повага до жінок Ірану").

Чоловік був на полі кілька секунд, а потім його вивела охорона. Гра продовжилась.

Особу чоловіка встановили – це колишній футболіст, а нині активіст з Італії Маріо Феррі. Він після початку повномасштабного вторгнення РФ приїжджав до України з метою волонтерства. У чоловіка є татуювання на руці у вигляді українського Тризуба.

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