Російські військові вдарили ракетами по Запорізькій області. ФОТО
Вночі 3 грудня росіяни атакували місто Запоріжжя, внаслідок чого є руйнування житлових будівель.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.
"Вночі ворог знову завдав удару по мирних територіях нашої області. Внаслідок вибуху двох ракет в одному з населених пунктів Запорізького району зруйновано дахи й вибито шибки поблизу розташованих будівель. За попередньою інформацією, усі люди цілі", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
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Сподіваюсь, що ракета впала на подвір'я любителів срусского міра, а не до українців
Вони так чекали..