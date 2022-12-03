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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Російські військові вдарили ракетами по Запорізькій області. ФОТО

Вночі 3 грудня росіяни атакували місто Запоріжжя, внаслідок чого є руйнування житлових будівель.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ

"Вночі ворог знову завдав удару по мирних територіях нашої області. Внаслідок вибуху двох ракет в одному з населених пунктів Запорізького району зруйновано дахи й вибито шибки поблизу розташованих будівель. За попередньою інформацією, усі люди цілі", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти атакували Запоріжжя, виникла пожежа на інфраструктурному об’єкті. ФОТО (оновлено)

Російські військові вдарили ракетами по Запорізькій області 01
Російські військові вдарили ракетами по Запорізькій області 02
Російські військові вдарили ракетами по Запорізькій області 03

Автор: 

обстріл (28449) Запорізька область (3601) Старух Олександр (199)


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Топ коментарі
+2
Та вже хтось взявся, всю гуманітарку покрав.
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03.12.2022 08:51
+1
Коли вже Залужний візьметься за Запоріжчину?
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03.12.2022 08:26
+1
Шукають ватніків.
Сподіваюсь, що ракета впала на подвір'я любителів срусского міра, а не до українців
Вони так чекали..
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03.12.2022 08:50
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Коли вже Залужний візьметься за Запоріжчину?
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03.12.2022 08:26 Відповісти
Та вже хтось взявся, всю гуманітарку покрав.
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03.12.2022 08:51 Відповісти
Яка ще до бісу "запоріжчина"?
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03.12.2022 11:09 Відповісти
Чому у Вінниці є Вінничина, Києва Київщина, у Харкова Харківщина, а у Запоріжжя нема Запоріжчини?
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03.12.2022 11:40 Відповісти
Запоріжжя а не запоріжчина, тому що Волинь, Приазов'я, Галичина, Буковина, Полісся, а не "волинщина", "приазовщина", "галичанщина", "буковинщина", "поліщщіна"
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03.12.2022 13:15 Відповісти
Все перечислене тобою це регіони, а Запоріжжя обласний центр.
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03.12.2022 13:23 Відповісти
https://zp.vgorode.ua/ukr/news/sobytyia/a1216155-otrimaj-vidpovid-jak-pravilno-pisati-na-zaporizhzhi-chi-na-zaporizhchini ЯК ПРАВИЛЬНО ПИСАТИ - "НА ЗАПОРІЖЖІ" ЧИ "НА ЗАПОРІЖЧИНІ"
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03.12.2022 13:33 Відповісти
У мене свої правила.
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03.12.2022 13:41 Відповісти
сподіваюсь що ти не водій.
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03.12.2022 14:41 Відповісти
Шукають ватніків.
Сподіваюсь, що ракета впала на подвір'я любителів срусского міра, а не до українців
Вони так чекали..
показати весь коментар
03.12.2022 08:50 Відповісти
 
 