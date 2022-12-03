Російські військові вдарили ракетами по Запорізькій області. ФОТО

Вночі 3 грудня росіяни атакували місто Запоріжжя, внаслідок чого є руйнування житлових будівель.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі ворог знову завдав удару по мирних територіях нашої області. Внаслідок вибуху двох ракет в одному з населених пунктів Запорізького району зруйновано дахи й вибито шибки поблизу розташованих будівель. За попередньою інформацією, усі люди цілі", - йдеться в повідомленні.

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