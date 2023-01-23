Волонтерка Паєвська (Тайра) та Бронюк передали газові плити та генератори на Херсонщину і Миколаївщину. ФОТОрепортаж

У рамках акції "Тепло на Різдво" фонди "Подільська громада" Віктора Бронюка та "Мрія" Юлії Паєвської (Тайри) привезли на Південь України 10 тонн обігрівачів, газових плит, туристичних пічок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Нам вдалося придбати портативні газові плити для найбільш незабезпечених жителів деокупованих міст і селищ Херсонщини і Миколаївщини - одиноких літніх людей і багатодітних родин, які через зруйновану інфраструктуру, на жаль, часто навіть не мають можливості зігрітися теплим чаєм чи кавою." - розповів Бронюк.

До збору долучились багато небайдужих підприємців та волонтерських організацій, тож за місяць акції вдалося закумулювати чималу суму й зібрати великий вантаж: потужні генератори, понад 600 портативних газових плит, понад 1000 великих і компактних газових балонів і багато термосів.

Спочатку вантаж привезли до Чорнобаївки, понад 17 тисяч людей населення якої перебували в окупації. Наразі в деяких селах Чорнобаївського району, немає ні світла, ні газу.

Акція "Тепло на Різдво" стала початком співпраці "Подільської громади" із благодійним фондом "Українська фундація "Мрія", який заснувала Тайра — відома волонтерка і парамедик Юлія Паєвська, яка понад три місяці провела у російському полоні. Фонд допомагає родинам військовополонених, цивільних бранців, загиблих героїв фінансово, надає юридичну та психологічну підтримку.

"Перед з нами зараз завдання підтримати тих, хто цього найбільше потребує, поділитися своїм теплом і надією із українцями, які пережили жахи російської окупації. Щодня наша команда на контакті із родинами полонених і загиблих воїнів, які теж вийшли з окупації, які стали вимушенопереміщеними особами. Ми намагаємося усіма силами підтримати фінансово, психологічно, втілити мрії їх дітей. Тому участь в акції "Тепло на Різдво" для нас має особливе значення - ми готові і надалі нашими можливостями допомагати", - зазначила виконавчий директор благодійного фонду "Українська фундація "Мрія" Тетяна Комлик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волонтерка Паєвська (Тайра) та БФ "Мрія" вручили різдвяні подарунки більш ніж 200 дітям, рідні яких наразі перебувають у російському полоні. ФОТОрепортаж









































