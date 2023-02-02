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Повідомлено про підозру організаторам рейдерського захоплення Бучаводоканалу, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки ідентифікувала всіх учасників спроби рейдерського захоплення комунального підприємства "Бучаводоканал" у Київській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, серед організаторів злочину - керівництво місцевого добровольчого формування.

Встановлено, що у серпні минулого року 10 озброєних добробатівців незаконно увірвалися на територію об’єкту водопостачання, який перебуває в комунальній власності Бучанської міськради.

"Після проникнення на територію підприємства зловмисники заблокували пересування чотирьох його працівників. Погрожуючи фізичною розправою, рейдери не допускали комунальників до техобслуговування водонапірного пункту та насосів, що спричинило перебої у водозабезпеченні міста. Під час обшуків за адресами проживання фігурантів, а також у штабі добровольчого формування та приміщенні Ірпінської міської ради, правоохоронці виявили незареєстровану автоматичну зброю та понад 250 набоїв різного калібру", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сутичка у Броварах: рейдери напали на журналіста та виламують двері місцевого заводу, - ЗМІ

Повідомлено про підозру організаторам рейдерського захоплення Бучаводоканалу, - СБУ 01
Повідомлено про підозру організаторам рейдерського захоплення Бучаводоканалу, - СБУ 02
Повідомлено про підозру організаторам рейдерського захоплення Бучаводоканалу, - СБУ 03
Повідомлено про підозру організаторам рейдерського захоплення Бучаводоканалу, - СБУ 04
Повідомлено про підозру організаторам рейдерського захоплення Бучаводоканалу, - СБУ 05

Наразі трьом організаторам рейдерського захоплення повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

Крім цього, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій зловмисників за ч. 2 ст. 341 Кримінального кодексу України (захоплення державних або громадських будівель чи споруд), та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Розслідування проводили співробітники СБУ м. Києва та Київської області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері.

Автор: 

рейдерство (399) СБУ (12818) Водоканал (128) Буча (542)


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Топ коментарі
+8
хто ж ці "соколи"? чому їх визначають як добровольче формування, а не як банду, в нас начебто добровольчі загони всі воюють, а ті що не воюють та відіймають чужу власність, то вже бандформування...
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02.02.2023 16:28
+7
А вы СБУ сразу на слово поверили?) Тем кто прятал судью Чауса и тем кто сейчас отмазывает всех по делу о яйцах по 17?) Да еще и рейдерский захват коммунального предприятия... Да еще где, в Буче...
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02.02.2023 16:37
+6
https://itvua.tv/news/reyderstvo-pid-chas-viyny-mer-buchi-zazikhaie-na-ob-iekty-ta-abonentiv-irpinvodokanalu-video/ https://itvua.tv/news/reyderstvo-pid-chas-viyny-mer-buchi-zazikhaie-na-ob-iekty-ta-abonentiv-irpinvodokanalu-video/


Федорука з СлугиНароду теж заарештували?
Бо якось знову перед новим вторгенням пішли наступи на самооборону та на Місцеве Самоврядування
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02.02.2023 16:28
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https://itvua.tv/news/reyderstvo-pid-chas-viyny-mer-buchi-zazikhaie-na-ob-iekty-ta-abonentiv-irpinvodokanalu-video/ https://itvua.tv/news/reyderstvo-pid-chas-viyny-mer-buchi-zazikhaie-na-ob-iekty-ta-abonentiv-irpinvodokanalu-video/


Федорука з СлугиНароду теж заарештували?
Бо якось знову перед новим вторгенням пішли наступи на самооборону та на Місцеве Самоврядування
показати весь коментар
02.02.2023 16:28 Відповісти
хто ж ці "соколи"? чому їх визначають як добровольче формування, а не як банду, в нас начебто добровольчі загони всі воюють, а ті що не воюють та відіймають чужу власність, то вже бандформування...
показати весь коментар
02.02.2023 16:28 Відповісти
А вы СБУ сразу на слово поверили?) Тем кто прятал судью Чауса и тем кто сейчас отмазывает всех по делу о яйцах по 17?) Да еще и рейдерский захват коммунального предприятия... Да еще где, в Буче...
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02.02.2023 16:37 Відповісти
Ты в путена верь.. это важнее
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02.02.2023 16:39 Відповісти
Тебе сцикотно своего сцаря ****** величать?) Или у тебя новый кумир четыреждынесудимый паворознюк?) Ты осторожней со своими крайностями, до хорошего не доведут)
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02.02.2023 16:47 Відповісти
А їм убд не повинні надати за захват водоканалу?
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02.02.2023 19:41 Відповісти
А сам Федорук як знав, в Штати рвонув.
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02.02.2023 16:42 Відповісти
Всі банди оформилися як "добробати"...
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02.02.2023 17:02 Відповісти
а це не вони у Києві під час війни гаражні коопераотиви захоплюють?
А поліція і влада їх покриває
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02.02.2023 17:08 Відповісти
хоч їх і ретушують але мені здається,що там кавказці
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02.02.2023 17:11 Відповісти
Чуете, а що там із броварськими пластмасами? Щось тихо. Занесли Дерьмаку відкат?
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02.02.2023 17:28 Відповісти
добробат захоплює комун. власність, і це в країні де йде війна...не чиновники а ДОБРОбат... це сюрр якийсь 🥴
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02.02.2023 18:23 Відповісти
"Зоряна ніч" - одна з найвідоміших картин голландського художника Вінсента ван Гога...
не хіло в водоканале поживают
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02.02.2023 18:47 Відповісти
То есть вы догадались, что это оргинал работы?
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03.02.2023 10:48 Відповісти
Судячи з опису злочину це не рейдерський захват . Вони не намагалися захватити печатки , змінити керівництво, переписати підприємство на нового власника . Тут більше підходить захват заручників ( працівників підприємства), можливо незаконне поводження зі зброєю , та ще з п'яток статей ККУ , але це не рейдерство
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03.02.2023 09:29 Відповісти
 
 