Вночі окупанти обстріляли з важкої артилерії Нікопольщину, пошкоджено щонайменше 16 житлових будинків, 1 людина загинула. ФОТОрепортаж

Російські окупанти продовжують чинити страшний терор.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм глави Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Цієї ночі маємо трагічну новину з Нікопольщини: внаслідок обстрілу району армією рф в Нікополі загинув чоловік 1985 року народження.



Окупанти вдарили по місту з важкої артилерії, поціливши по житловому кварталу. Наслідки – на фото. В результаті атаки щонайменше 16 житлових будинків і одне приватне підприємство понівечено. Потрощено 7 господарських споруд, ще одну зруйновано. Зачепило також два автомобілі, електромережі, газогін.



Обстеження територій обстрілу триває", - йдеться в повідомленні.

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