УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5186 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
1 139 1

Вночі окупанти обстріляли з важкої артилерії Нікопольщину, пошкоджено щонайменше 16 житлових будинків, 1 людина загинула. ФОТОрепортаж

Російські окупанти продовжують чинити страшний терор.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм глави Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Цієї ночі маємо трагічну новину з Нікопольщини: внаслідок обстрілу району армією рф в Нікополі загинув чоловік 1985 року народження.

Окупанти вдарили по місту з важкої артилерії, поціливши по житловому кварталу. Наслідки – на фото. В результаті атаки щонайменше 16 житлових будинків і одне приватне підприємство понівечено. Потрощено 7 господарських споруд, ще одну зруйновано. Зачепило також два автомобілі, електромережі, газогін.

Обстеження територій обстрілу триває", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі рашисти вкотре обстріляли Червоногригорівську територіальну громаду Дніпропетровщини, - ОВА

Вночі окупанти обстріляли з важкої артилерії Нікопольщину, пошкоджено щонайменше 16 житлових будинків, 1 людина загинула 01
Вночі окупанти обстріляли з важкої артилерії Нікопольщину, пошкоджено щонайменше 16 житлових будинків, 1 людина загинула 02
Вночі окупанти обстріляли з важкої артилерії Нікопольщину, пошкоджено щонайменше 16 житлових будинків, 1 людина загинула 03

Автор: 

обстріл (28596) Дніпропетровська область (3753)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Какая то двусмысленность здесь. Так получается. Тогда вопрос. Не отвечаем, потому что нечем? Но ведь применена тут артиллерия, не ракеты. Тогда что, и артиллерии нет?
показати весь коментар
09.02.2023 09:10 Відповісти
 
 