Вночі окупанти обстріляли з важкої артилерії Нікопольщину, пошкоджено щонайменше 16 житлових будинків, 1 людина загинула. ФОТОрепортаж
Російські окупанти продовжують чинити страшний терор.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм глави Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.
"Цієї ночі маємо трагічну новину з Нікопольщини: внаслідок обстрілу району армією рф в Нікополі загинув чоловік 1985 року народження.
Окупанти вдарили по місту з важкої артилерії, поціливши по житловому кварталу. Наслідки – на фото. В результаті атаки щонайменше 16 житлових будинків і одне приватне підприємство понівечено. Потрощено 7 господарських споруд, ще одну зруйновано. Зачепило також два автомобілі, електромережі, газогін.
Обстеження територій обстрілу триває", - йдеться в повідомленні.
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Борис Дородный #551477
показати весь коментар09.02.2023 09:10 Відповісти Мені подобається 0
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