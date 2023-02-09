Бригади ЗСУ, що воюють на півдні, отримають вантажівки, "Старлінки", обладнання для ППО, шини та грілки. ФОТО
Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа Громад" підготував черговий вантаж для військових. На південний фронт везуть спеціально оснащені британські вантажівки DAF, десятки "Старлінків", обладнання для протиповітряної оборони, а також тисячі хімічних грілок.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
Британські вантажівки DAF підготували для кількох бригад ЗСУ. Вони удосконалені під різні потреби: накриті тентами, з новим контейнером для БПЛА "Посейдон", з маніпуляторами для завантаження боєприпасів та DAFи із "зушками". Цю техніку передадуть артилеристам, морським піхотинцям, розвідникам та підрозділам ППО.
"Для посилення ППО ми веземо обладнання, з якого збиратимуть пункти управління", – повідомив Порошенко.
Також військовим передадуть пікап, десятки генераторів, буржуйок, шин та кілограми смаколиків. Загалом у бригади на Півдні передають техніки на 7 млн грн.
Починаючи з 24 лютого 2022 року, Фонд Порошенка і компанія "Рошен" спрямували на підтримку ЗСУ 1 млрд 710 млн грн. Сума допомоги, надана разом з волонтерами ГО "Справа громад", сягнула 2 млрд 100 млн грн.
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Угледар це розйоб..Слава ЗСУ!!!!
От "Свати" - інша справа.
А чому від ПОРОХА???
Чому не від ЗЕЕЕЕЕЕЕ?
Зачекай, ще прийде час для нього - коли вас з нашої землі здихаєось.
припиняється на жоден день. Дякуємо! Слава Україні!
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Я теж - СЕРЙОЗНО!!!
Ущербні, жеріть шашлики від зе!
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Мнение Демусики: - переигрыват...