Бригади ЗСУ, що воюють на півдні, отримають вантажівки, "Старлінки", обладнання для ППО, шини та грілки. ФОТО

Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа Громад" підготував черговий вантаж для військових. На південний фронт везуть спеціально оснащені британські вантажівки DAF, десятки "Старлінків", обладнання для протиповітряної оборони, а також тисячі хімічних грілок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Британські вантажівки DAF підготували для кількох бригад ЗСУ. Вони удосконалені під різні потреби: накриті тентами, з новим контейнером для БПЛА "Посейдон", з маніпуляторами для завантаження боєприпасів та DAFи із "зушками". Цю техніку передадуть артилеристам, морським піхотинцям, розвідникам та підрозділам ППО.





"Для посилення ППО ми веземо обладнання, з якого збиратимуть пункти управління", – повідомив Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оголошено збір коштів на комплекс БПЛА "Посейдон" для артилеристів 43-ї бригади. ФОТО





Також військовим передадуть пікап, десятки генераторів, буржуйок, шин та кілограми смаколиків. Загалом у бригади на Півдні передають техніки на 7 млн грн.

Починаючи з 24 лютого 2022 року, Фонд Порошенка і компанія "Рошен" спрямували на підтримку ЗСУ 1 млрд 710 млн грн. Сума допомоги, надана разом з волонтерами ГО "Справа громад", сягнула 2 млрд 100 млн грн.

Також дивіться: 17-та та 59-та бригади отримали три комплекси БПЛА "Poseidon", виготовлені на шасі вантажівки DAF. ВІДЕО+ФОТОрепортаж