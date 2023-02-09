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Новини Фото Війна
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Бригади ЗСУ, що воюють на півдні, отримають вантажівки, "Старлінки", обладнання для ППО, шини та грілки. ФОТО

Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа Громад" підготував черговий вантаж для військових. На південний фронт везуть спеціально оснащені британські вантажівки DAF, десятки "Старлінків", обладнання для протиповітряної оборони, а також тисячі хімічних грілок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Бригади ЗСУ, що воюють на півдні, отримають вантажівки, Старлінки, обладнання для ППО, шини та грілки 01

Британські вантажівки DAF підготували для кількох бригад ЗСУ. Вони удосконалені під різні потреби: накриті тентами, з новим контейнером для БПЛА "Посейдон", з маніпуляторами для завантаження боєприпасів та DAFи із "зушками". Цю техніку передадуть артилеристам, морським піхотинцям, розвідникам та підрозділам ППО.

Бригади ЗСУ, що воюють на півдні, отримають вантажівки, Старлінки, обладнання для ППО, шини та грілки 02

Бригади ЗСУ, що воюють на півдні, отримають вантажівки, Старлінки, обладнання для ППО, шини та грілки 03
Бригади ЗСУ, що воюють на півдні, отримають вантажівки, Старлінки, обладнання для ППО, шини та грілки 04

"Для посилення ППО ми веземо обладнання, з якого збиратимуть пункти управління", – повідомив Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оголошено збір коштів на комплекс БПЛА "Посейдон" для артилеристів 43-ї бригади. ФОТО

Бригади ЗСУ, що воюють на півдні, отримають вантажівки, Старлінки, обладнання для ППО, шини та грілки 05
Бригади ЗСУ, що воюють на півдні, отримають вантажівки, Старлінки, обладнання для ППО, шини та грілки 06

Також військовим передадуть пікап, десятки генераторів, буржуйок, шин та кілограми смаколиків. Загалом у бригади на Півдні передають техніки на 7 млн грн.

Починаючи з 24 лютого 2022 року, Фонд Порошенка і компанія "Рошен" спрямували на підтримку ЗСУ 1 млрд 710 млн грн. Сума допомоги, надана разом з волонтерами ГО "Справа громад", сягнула 2 млрд 100 млн грн.

Також дивіться: 17-та та 59-та бригади отримали три комплекси БПЛА "Poseidon", виготовлені на шасі вантажівки DAF. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Порошенко Петро (15180) волонтери (1334)


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Топ коментарі
+38
Прочитав заголовок - перша думка: "Порошенко"
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09.02.2023 22:37
+36
Ну, нарешті, блт,ЗДИХАЛИСЬ
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09.02.2023 22:40
+29
Угледар грустні чмобікі,у
Угледар це розйоб..Слава ЗСУ!!!!

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09.02.2023 22:35
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Угледар грустні чмобікі,у
Угледар це розйоб..Слава ЗСУ!!!!

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09.02.2023 22:35 Відповісти
Черти наяву.
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09.02.2023 23:13 Відповісти
Кацапастые думали, что там уголь даром!
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10.02.2023 13:12 Відповісти
Прочитав заголовок - перша думка: "Порошенко"
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09.02.2023 22:37 Відповісти
у заголовках заборонено вживати прізвще Порошенка. Рекомендовано якнайбільше генерувати заголовків, де на початку стоіть прізвище зєлєнського.
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09.02.2023 23:25 Відповісти
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09.02.2023 23:29 Відповісти
АПЯТЬ? АЦЄ КЛЕСА?
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09.02.2023 23:48 Відповісти
це ніхєра ні разу не смішно. Залишилося тільки щоби Філіп VІ вручив йому орден del Mérito Civil, а Штайнмаєр орден За заслуги перед ФРН, і тоді це нахлобучене виборцями державі на голову прийдеться здирати зі скальпом. Проблема ідіократії в тому, що ти можешь вільно за неї голосувати, а от щоб її позбавитись, тобі доведеться стріляти.
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09.02.2023 23:48 Відповісти
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10.02.2023 00:12 Відповісти
Навряд зєбільйо це дивилося. Для них це занадто нудно.

От "Свати" - інша справа.
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10.02.2023 00:15 Відповісти
А я маю відзнаку від Фонду за активну допомогу. Думаєте, що СБУ прийде?
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10.02.2023 08:09 Відповісти
ні, не прийде. Вони зараз будуть зайняті захистом татарова. від посягань американців, і боротьбою з НАБУ.
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10.02.2023 09:09 Відповісти
Ви знаєте, це дійсно лякає. Це зелене болото не має ні гідності ні розуму ні Батьківщини. Бережіть себе
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10.02.2023 09:12 Відповісти
Від Зеломойських ні**я, 0(нуль).
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10.02.2023 00:24 Відповісти
****!!!!!!
А чому від ПОРОХА???
Чому не від ЗЕЕЕЕЕЕЕ?
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09.02.2023 22:39 Відповісти
Вот и я о том-же. Я думал что грелками должны ЗСУ обеспечить вообще-то чиновники МО во главе с Резниковым. А не языком целыми днями чесать, пытаясь затушить пожар своих подгоревших срак.
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09.02.2023 23:37 Відповісти
Ну, нарешті, блт,ЗДИХАЛИСЬ
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09.02.2023 22:40 Відповісти
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09.02.2023 22:44 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=*********** Брэдли уже на Польско-Украинском кордоне.
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09.02.2023 22:41 Відповісти
Відео датоване Jan 8, 2023
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09.02.2023 23:43 Відповісти
https://www.marinetraffic.com/ru/ais/home/shipid:327290/zoom:14
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10.02.2023 08:56 Відповісти
Готовят наступление?
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10.02.2023 13:13 Відповісти
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09.02.2023 22:45 Відповісти
тільки вам, касапам, Майдан нині потрібен.
Зачекай, ще прийде час для нього - коли вас з нашої землі здихаєось.
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09.02.2023 22:46 Відповісти
Shinu tebe vmesta omuta , ruski rab ....
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09.02.2023 22:49 Відповісти
Зелебобік ?
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09.02.2023 22:57 Відповісти
чи не в кожну бригаду подарунки від "Справи громад"...
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09.02.2023 22:43 Відповісти
А де Ахметов? де Бойко? що всралися?)))
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09.02.2023 22:46 Відповісти
нє, Ахметов на окуповані території пересилає згущонку... буває, і рації.
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09.02.2023 22:48 Відповісти
Видел у нас машины скорой помощи, с надписями типа при поддержке фонда ахметова.
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09.02.2023 22:52 Відповісти
вони підари на відкюченнях заробляють! а порохососи лижуть!
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09.02.2023 22:56 Відповісти
А ти у кого смокчеш ?
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09.02.2023 22:59 Відповісти
О, так ты спец и по сосанию, и по лизанию. В ОПе работаешь, напевно..
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09.02.2023 23:15 Відповісти
чоловіче ти прапорец поміняй чи тобі память відшибло? коли пепа став президентом ахметка на нього переписав 50+ ДТК?
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09.02.2023 23:22 Відповісти
сосун-лизун дерьмаковский, я всегда пишу под своим именем и флагом. Напомни мне, шо там блеял Боневтик в 2014, когда лизался в десны со зверями в Горловке? Тебя на этом сходняке не было, случайно?
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09.02.2023 23:25 Відповісти
******* ти поцікався!
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09.02.2023 23:29 Відповісти
От ******* тебя твоя свиномамка опоросила, стоя на полу сортира.
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09.02.2023 23:34 Відповісти
сушені мухомори з кацапії прислали, чи місцевий врожай?
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09.02.2023 23:28 Відповісти
Бросай принимать такое забористое. Сгоришь нахрен.
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09.02.2023 23:39 Відповісти
Побiльше правильного пiару вiд Петра!😉
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09.02.2023 22:48 Відповісти
Дякуємо!
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09.02.2023 22:49 Відповісти
Це ти з власного досвіду?
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09.02.2023 23:01 Відповісти
Логістика - кров в жилах ЗСУ. Подяка президенту за допомогу!
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09.02.2023 23:09 Відповісти
Респект Пороху!
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09.02.2023 23:11 Відповісти
Дякуемо 5 президенту Украины.Не чета зелёным уродам со схемами по разворовыванию бюджета через МО, Гум помощ будивництво. и противостоянию волонтерям .На словах они ура патриоты,а на деле палки в колесах
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09.02.2023 23:14 Відповісти
Правильні і патріотичні вчинки П. Порошенка. Робота його команди і "Справи громад" не
припиняється на жоден день. Дякуємо! Слава Україні!
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09.02.2023 23:37 Відповісти
Я, зі своєї пенсії, регулярно купую сувеніри тут, чого і вам бажаю.

https://shop.spgr.org.ua/ Донат-платформа ГО "Справа Громад"
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10.02.2023 01:12 Відповісти
У Порошенка шото сумный вид литца и аплодисментов не слышно, не то шо у Зеленского - ему европарламент аплодирует стоя. Правда впечатляет?
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10.02.2023 03:06 Відповісти
Впечатляет. Мариуполь.
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10.02.2023 04:19 Відповісти
А ще вражають шашлички з кровью від зе і окупація 20% України !
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10.02.2023 04:39 Відповісти
ага - геройбоневтік





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10.02.2023 05:34 Відповісти
Нормально у Порошенко все и с Европарламентом и с Конгрессом с Сенатом. Просто эти встречи не появляются в украинских СМИ.
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10.02.2023 06:35 Відповісти
Кого вражає??? Ідіоток на кштал тебе? Йди граматику вчи, шалава
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10.02.2023 08:06 Відповісти
На свою "граматику" глянь, "кштал"!
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10.02.2023 09:13 Відповісти
Одна недобита літера і маячня надрукована вище для тебе тотожні? Яр, серйозно
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10.02.2023 12:23 Відповісти
По-перше, коли когось критикуєш за "неграмотність" - то слідкуй за своєю По-друге - в чому ти вбачаєш "маячню"? Адже, якщо ти бачиш, що в коментарі написана "маячня", то ти саме її й повинен критикувать, а не доколупуваться до "граматики"...
Я теж - СЕРЙОЗНО!!!
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10.02.2023 12:36 Відповісти
Сань, ты с этих "Граммар-наци"? Тебе известны определения стёб, ирония, сарказм, а?
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10.02.2023 12:43 Відповісти
Захід аплодує народу України, хоча оплески збирає так, це неголене обличчя. Щось після спогадів нафталіна Беннета яйця боневтіка виглядають як бутафорія
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10.02.2023 10:18 Відповісти
У зеботви, як завжди, розриває прдаки від ПП і "Справи громад".
Ущербні, жеріть шашлики від зе!
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10.02.2023 04:37 Відповісти
Мені подобаються піар-акції Порошенка.
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10.02.2023 05:57 Відповісти
Найгірше, що це не цінується суспільством. Телеграм канали наближені до ОПи подають це у їм властивій манері, а купа зелених фанів ставить лайки і робить дибільні коменти. Це ж не супутник Притули.
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10.02.2023 08:50 Відповісти
Ти бачиш, що робиться? Коли всі нормальні пацани роблять заяви, прогнози, він що витворяє...
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10.02.2023 09:37 Відповісти
А у тебе на якому "фронті" "хлопці воюють"? На "дубайському"? Так все правильно - там найпрохідніші верблюди і "ферарі" "ДАФи" там без потреби
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10.02.2023 10:31 Відповісти
альона смирнова, не бреши падло!
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10.02.2023 12:45 Відповісти
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10.02.2023 12:46 Відповісти
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10.02.2023 12:48 Відповісти
На цьому фото патріоти-волонтери, которі разом з П. О. Порошенко придбали нові бронеавтомобілі "Шилд". На одному з цих бронеавтомобілі написані і мої П.І.Б.
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10.02.2023 12:51 Відповісти
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10.02.2023 12:55 Відповісти
"Спартани", придбані П. О. Порошенком та "Справою Громад"в Великобританії прямують на фронт.
https://youtu.**************
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10.02.2023 12:59 Відповісти
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10.02.2023 13:01 Відповісти
Харашо, мы тута разделились на два вида - у одних глаза на лбу, у других глаза на заднице. Вот мнения и разные. А если порассуждать? Шо, Порошенко САМ эти девайсы для фронта сделал, своими руками сделал? Да нет, он купил всё это на деньги "набарыженные" от украинцев своей комерческой деятельностью. Да даже в рядки разложил не он сам, а кто-то другой. Но ОН в центре и ОН единственный на картинке.
Мнение Демусики: - переигрыват...
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10.02.2023 13:13 Відповісти
О. *****.
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10.02.2023 13:25 Відповісти
Хоче відкупитися.
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10.02.2023 13:53 Відповісти
 
 