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Сніговий спротив: в окупованому Маріуполі влаштували проукраїнський флешмоб. ФОТОрепортаж

В окупованому Маріуполі група спротиву запустила флешмоб "Малюй на снігу – Їб@ш русню", щоб показати, скільки у місті українців.

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, всі фото надіслали звичайні люди з Маріуполя.

"Елегантна форма боротьби та опору. Обожнюю наших маріупольців. Кращі люди на світі", – написав Андрющенко.

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Сніговий спротив: в окупованому Маріуполі влаштували проукраїнський флешмоб 01
Сніговий спротив: в окупованому Маріуполі влаштували проукраїнський флешмоб 02
Сніговий спротив: в окупованому Маріуполі влаштували проукраїнський флешмоб 03
Сніговий спротив: в окупованому Маріуполі влаштували проукраїнський флешмоб 04
Сніговий спротив: в окупованому Маріуполі влаштували проукраїнський флешмоб 05
Сніговий спротив: в окупованому Маріуполі влаштували проукраїнський флешмоб 06
Сніговий спротив: в окупованому Маріуполі влаштували проукраїнський флешмоб 07
Сніговий спротив: в окупованому Маріуполі влаштували проукраїнський флешмоб 08
Сніговий спротив: в окупованому Маріуполі влаштували проукраїнський флешмоб 09
Сніговий спротив: в окупованому Маріуполі влаштували проукраїнський флешмоб 10

Автор: 

Маріуполь (3236) партизани (192) Андрющенко Петро (696)


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Якщо це Мариупіль - то так підставлятися точно не варто. Ризикувати потрібно задля чогось сутьтєвого. Бережіть себе!
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13.02.2023 00:04 Відповісти
Ці точно кацапського паспорта не візьмуть. Тримайтеся.
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13.02.2023 00:29 Відповісти
русня в куті як щур, покрили себе ганьбою приравнявши путлера з гітлером. ***** - карлик гадкий
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13.02.2023 09:47 Відповісти
Оккупанты могут найти по почерку!
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13.02.2023 14:08 Відповісти
 
 