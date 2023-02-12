Сніговий спротив: в окупованому Маріуполі влаштували проукраїнський флешмоб. ФОТОрепортаж
В окупованому Маріуполі група спротиву запустила флешмоб "Малюй на снігу – Їб@ш русню", щоб показати, скільки у місті українців.
Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, всі фото надіслали звичайні люди з Маріуполя.
"Елегантна форма боротьби та опору. Обожнюю наших маріупольців. Кращі люди на світі", – написав Андрющенко.
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Tierre
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irenka ko
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