Російські окупанти вкотре обстріляли лікарню у Бериславі. ФОТО

Російські окупанти не припиняють цілити по медичних закладах Херсонщини. 15 лютого вони обстріляли лікарню у Бериславі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Херсонську ОВА.

"Сьогодні загарбники знову обстріляли лікарню у Бериславі. Ворожі снаряди влучили у котельню - приміщення, з якого забезпечується тепло у медзакладі, зазнало руйнувань", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що через російську атаку дістав поранення працівник закладу. За його життя борються лікарі.

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