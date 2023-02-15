Російські окупанти вкотре обстріляли лікарню у Бериславі. ФОТО
Російські окупанти не припиняють цілити по медичних закладах Херсонщини. 15 лютого вони обстріляли лікарню у Бериславі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Херсонську ОВА.
"Сьогодні загарбники знову обстріляли лікарню у Бериславі. Ворожі снаряди влучили у котельню - приміщення, з якого забезпечується тепло у медзакладі, зазнало руйнувань", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що через російську атаку дістав поранення працівник закладу. За його життя борються лікарі.
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Алекс Скела
показати весь коментар15.02.2023 14:19 Відповісти Мені подобається 0
Чайка Київ
показати весь коментар15.02.2023 15:36 Відповісти Мені подобається 1
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