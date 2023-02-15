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Російські окупанти вкотре обстріляли лікарню у Бериславі. ФОТО

Російські окупанти не припиняють цілити по медичних закладах Херсонщини. 15 лютого вони обстріляли лікарню у Бериславі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Херсонську ОВА.

"Сьогодні загарбники знову обстріляли лікарню у Бериславі. Ворожі снаряди влучили у котельню - приміщення, з якого забезпечується тепло у медзакладі, зазнало руйнувань", - йдеться в повідомленні.

 Зазначається, що через російську атаку дістав поранення працівник закладу. За його життя борються лікарі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили із артилерії по станції швидкої меддопомоги у Бериславі, поранено водія, - ОВА

Російські окупанти вкотре обстріляли лікарню у Бериславі 01
Російські окупанти вкотре обстріляли лікарню у Бериславі 02
Російські окупанти вкотре обстріляли лікарню у Бериславі 03

Автор: 

обстріл (28657) Берислав (186) Херсонська область (5789)


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Певно, в тій лікарні ховається ваша "пабєда"?
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15.02.2023 14:19 Відповісти
Немає слів. Самі вираЖовування.
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15.02.2023 15:36 Відповісти
 
 