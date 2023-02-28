Наслідки обстрілів прикордоння Чернігівщини, розпочато провадження. ФОТОрепортаж
27 лютого ворог скинув вибухівку з БПЛА у центрі села Тимоновичі Чернігівської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора України.
"За даними слідства, 27 лютого вдень ворожим БПЛА скинуто вибуховий пристрій на цивільний автомобіль у центрі села Тимоновичі Семенівської ОТГ Новгород-Сіверського району. До цього по околицях населеного пункту завдавали ударів зі ствольної артилерії.
26 лютого ворожі війська зі ствольної артилерії черговий раз атакували село Єліне Сновської ОТГ Корюківського району. У результаті обстрілу зайнялись два житлові будинки та дві господарські споруди", - йдеться в повідомленні.
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показати весь коментар28.02.2023 10:46 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
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