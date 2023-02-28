Уламки збитих російських безпілотників виявлені на Київщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Київській області виявлені уламки російських безпілотників, які були збиті силами ППО вночі 27 лютого.

Про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.

Уламки "шахеда" виявили на території одного із районів Київщини.





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Під час огляду поліцейські виявили уламок бойової частини ударного безпілотника з підривником та ліквідували його на місці.







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