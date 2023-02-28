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Уламки збитих російських безпілотників виявлені на Київщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Київській області виявлені уламки російських безпілотників, які були збиті силами ППО вночі 27 лютого.

Про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.

Уламки збитих російських безпілотників виявлені на Київщині, - Нацполіція 01

Уламки "шахеда" виявили на території одного із районів Київщини.

Уламки збитих російських безпілотників виявлені на Київщині, - Нацполіція 02
Уламки збитих російських безпілотників виявлені на Київщині, - Нацполіція 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": У повітряному просторі навколо Києва збито 9 "Шахедів", - КМВА

Під час огляду поліцейські виявили уламок бойової частини ударного безпілотника з підривником та ліквідували його на місці.

Уламки збитих російських безпілотників виявлені на Київщині, - Нацполіція 04
Уламки збитих російських безпілотників виявлені на Київщині, - Нацполіція 05
Уламки збитих російських безпілотників виявлені на Київщині, - Нацполіція 06

Також читайте: Вночі окупанти застосували по території України 14 дронів, 11 із них збито, - Генштаб

Автор: 

безпілотник (4293) Київська область (4080) Нацполіція (15260) дрони (4844) Нєбитов Андрій (191)


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Топ коментарі
+3
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28.02.2023 18:28
+2
М'яка посадка чергового гівнольота. Жаль )(уйло на ньому не летів.
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28.02.2023 18:28
+2
Еапть 2 двигателя от мотоцикла оппозитные... и такое уже не можем сделать 1000ми ?! Может пригласить к нам Пакистанцев ???
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28.02.2023 18:43
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М'яка посадка чергового гівнольота. Жаль )(уйло на ньому не летів.
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28.02.2023 18:28 Відповісти
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28.02.2023 18:28 Відповісти
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28.02.2023 18:43 Відповісти
Маю надію що це був саме розвідник, який виконав свою роботу.
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28.02.2023 18:44 Відповісти
https://focus.ua/uk/ukraine/485673-v-ukraine-razrabotali-udarnyy-bespilotnik-uj-22-airborne-sbrasyvayushiy-aviabomby-foto В Україні розробили ударний безпілотник UJ-22 Airborne ...

https://focus.ua › ukraine › 485673-v-ukraine-razrabot...

16 черв. 2021 р

И Где они ??? Таких надо по 100 штук в день запускать було еще год назад...
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28.02.2023 18:48 Відповісти
Еапть 2 двигателя от мотоцикла оппозитные... и такое уже не можем сделать 1000ми ?! Может пригласить к нам Пакистанцев ???
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28.02.2023 18:43 Відповісти
це не перше фото збитих "шахедів". І знову ж бачу що то збірка кацапська. Іран дійсно нічого готового не постачає. Вони передали креслення та технологію а збірка йде в кацапії, хтось раніше давав інфо що на одному з оборонних підприємств в пітері. Тобто кацапи освоїли виробництво. А ми??? Тільки крадуть безпощадно і все
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28.02.2023 19:20 Відповісти
Судячи з фото, польотні контроллери вціліли. Цікаво, наскільки надійно там зашифровані дані, чи можна злити з них прошивки та деталі маршруту
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28.02.2023 18:52 Відповісти
Давно уже все разобрали и описали, только нихуя своего создать не можем ...
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28.02.2023 18:59 Відповісти
Хомути імпортні. Та й все інше напевно теж.
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28.02.2023 19:07 Відповісти
 
 