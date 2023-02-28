Встановлено особу військового РФ, який зґвалтував жінку під час окупації Київщини, - Нацполіція. ФОТО

Слідчі Нацполіції встановили особу окупанта з 37-мої окремої гвардійської мотострілецької бригади ЗС РФ, який під час окупації Київської області зґвалтував жінку

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Зазначається, що під час окупації Київщини окупанти розмістили бойову техніку на території Бучанської міської територіальної громади. Російські військові розграбовували майно місцевих жителів, погрожували фізичною розправою, контролювали їх переміщення в межах населеного пункту, а також проводили рейди по домоволодіннях.

Під час одного з таких рейдів, військовослужбовці РФ зайшли до помешкання, де проживала жінка, її літня мати та малолітня донька. Озброєні загарбники наказали жінці вийти з ними до гаражного приміщення, а у випадку відмови, погрожували зґвалтувати її малолітню доньку. У гаражі заступник командира бойової машини 37-мої окремої гвардійської мотострілецької бригади старший сержант зґвалтував жінку. Інші військові РФ в цей час залишились на вулиці з метою подолання можливого опору з боку родичів та сусідів потерпілої. Через декілька днів фігурант - мешканець республіки Бурятії - знову прийшов до помешкання потерпілої та повторно вчинив акт сексуального насильства щодо неї.

Наразі слідчим вдалося ідентифікувати воєнного злочинця та зібрати беззаперечні докази його причетності до інкримінованого злочину. Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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Також слідчі Нацполіції ідентифікували ще трьох військових РФ, які також вчиняли акти сексуального насильства щодо потерпілої. Після зібрання доказової бази їм буде повідомлено про підозру, зазначили у поліції.