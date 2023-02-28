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Встановлено особу військового РФ, який зґвалтував жінку під час окупації Київщини, - Нацполіція. ФОТО

Слідчі Нацполіції встановили особу окупанта з 37-мої окремої гвардійської мотострілецької бригади ЗС РФ, який під час окупації Київської області зґвалтував жінку

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Зазначається, що під час окупації Київщини окупанти розмістили бойову техніку на території Бучанської міської територіальної громади. Російські військові розграбовували майно місцевих жителів, погрожували фізичною розправою, контролювали їх переміщення в межах населеного пункту, а також проводили рейди по домоволодіннях.

Встановлено особу військового РФ, який зґвалтував жінку під час окупації Київщини, - Нацполіція 01

Під час одного з таких рейдів, військовослужбовці РФ зайшли до помешкання, де проживала жінка, її літня мати та малолітня донька. Озброєні загарбники наказали жінці вийти з ними до гаражного приміщення, а у випадку відмови, погрожували зґвалтувати її малолітню доньку. У гаражі заступник командира бойової машини 37-мої окремої гвардійської мотострілецької бригади старший сержант зґвалтував жінку. Інші військові РФ в цей час залишились на вулиці з метою подолання можливого опору з боку родичів та сусідів потерпілої. Через декілька днів фігурант - мешканець республіки Бурятії - знову прийшов до помешкання потерпілої та повторно вчинив акт сексуального насильства щодо неї.

Наразі слідчим вдалося ідентифікувати воєнного злочинця та зібрати беззаперечні докази його причетності до інкримінованого злочину. Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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Також слідчі Нацполіції ідентифікували ще трьох військових РФ, які також вчиняли акти сексуального насильства щодо потерпілої. Після зібрання доказової бази їм буде повідомлено про підозру, зазначили у поліції.

Автор: 

армія рф (17729) зґвалтування (388) Київська область (4080) Нацполіція (15260) Буча (542) воєнні злочини (1870)


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Топ коментарі
+50
Маю надію що ця кацапська мерзенна ублюдіна вже здохла...
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28.02.2023 20:31
+33
наразі це те саме...
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28.02.2023 20:41
+24
Мы говорим - бурят,
И знаем что это отбросы человечества.
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28.02.2023 20:38
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Узкая сук@
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28.02.2023 20:47 Відповісти
Один із беззаперечних - це еякулянт. Якщо так, то нею і нагодувати макаку
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28.02.2023 20:35 Відповісти
В полоні ту наволоч кормити яйцями з ковбасою.
Його яйця, та й ковбаса теж із нього. Ми добрі не дамо з голоду пропасти.
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28.02.2023 20:44 Відповісти
Мы говорим - бурят,
И знаем что это отбросы человечества.
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28.02.2023 20:38 Відповісти
А чому не вказано цього ублюдка ПІБ?
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28.02.2023 20:39 Відповісти
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28.02.2023 20:39 Відповісти
Вєликий чуркскій норот...
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28.02.2023 20:39 Відповісти
Треба вирізати всіх його родичів до 7-го коліна.
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28.02.2023 20:40 Відповісти
І оце нещастя дебіл косоглазий свого немитого обрізаного стручка хотіло сунути?!
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28.02.2023 20:41 Відповісти
І таки сунуло! ***** дав йому в лапи зброю. Без застосування зброї жодна притомна жінка такому чму не дала б добровільно. Взагалі гвалтівники це всі до одного неповноцінні психічно або фізично. Всі є сміттям яке жінки не обирають, що їх дуже дратує і викликає ненависть до жінок і заздрість до нормальних чоловіків. ******* таких виродків - священний обов'язок всіх нормальних людей.
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28.02.2023 23:04 Відповісти
Прям портрет *****
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01.03.2023 08:42 Відповісти
Рюзьгє чуркє
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28.02.2023 20:45 Відповісти
Жаль одного, что в свое время русня не дорезала до конца всю эту *****, тувинцев бурятов башкиров и прочую *****
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28.02.2023 20:52 Відповісти
Ну от зараз кацапи надолужують - нашими руками їх, а їхніми лапами нас.
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01.03.2023 04:00 Відповісти
чурка ********.
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28.02.2023 20:53 Відповісти
tvaryna kosoryla !!!
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28.02.2023 20:56 Відповісти
********* треба вирізати - однозначно, на обмін вони не підходять!!!!
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28.02.2023 21:00 Відповісти
Живцем у кислоті розчинимо і напоїм цією жижею його ****** рідню!!!
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28.02.2023 21:11 Відповісти
Курва мать! Запорєбрік виїхали 3 мільйони українців, плюс кілька мільйонів там жили до 24.02.22. Хіба не можна було заздалегідь серед всих знайти і навчити групи які займатимуться диверсіями та ліквідаціями! Ой, бл... вибачте, мабуть неначасі... Грьобане ФСБУ і всі пріпіздєнти!
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28.02.2023 21:12 Відповісти
Знов якась косоока тварина з тундри..
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28.02.2023 21:18 Відповісти
Монголоїд? Значить нічого дивного.
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28.02.2023 21:19 Відповісти
У работников СБУ надо поотбирать все квартиры, полученные с 2014 года.
Не заработали.
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28.02.2023 21:22 Відповісти
А я таким ось виродкам смерті не бажаю, а навпаки довгих років, але щоб руки-ноги повідривало та й не те що зад підтерти, а й повіситься не зміг, смерть то занадто гуманно
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28.02.2023 21:35 Відповісти
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28.02.2023 21:47 Відповісти
З полоненими азовцями як справи,чи про них вже забули,зараз згвалтування в пріоритеті, з усім співчуття ...
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28.02.2023 21:49 Відповісти
Я так розумію, буряти сподіваються, що втечуть до своєї бурятії і почуватимуться у безпеці. Але вони помиляються. Тепер всю цю наволоч вузькооку будуть різати скрізь і всюди. Мразота кончена. Для вас терміну давності злочинів не існуватиме. І не лише для вас, але й для ваших самок і дітей.
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28.02.2023 21:51 Відповісти
Как поймают, первым делом на кол, а уж после судить.
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28.02.2023 21:53 Відповісти
Буряти ужились з москалями, бо одні і другі людожери. У нас був один бурят, який хотів бути прем'єр-міністром, то у Верховній раді перейшов на російську і сказав : "секономім на переговорщиках", натякаючи на переговори з москалями по газу
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28.02.2023 21:57 Відповісти
Є надія, що той монгол вже дохлий.
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28.02.2023 22:18 Відповісти
таких випадків насильства були сотні!А ми тут все за одного покидька сперечаємося.. Чи хіба є надія що всім буде покарання?
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28.02.2023 22:36 Відповісти
а почему не выложили его данные?
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28.02.2023 22:41 Відповісти
Справжній "гвардієць", під@р!..
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28.02.2023 22:42 Відповісти
Эти у*бни все на одну дыбилячую рожу , мразь кишлачная , черенком в очко , и звание деревянный питух...
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28.02.2023 23:21 Відповісти
Надеюсь этот казломордый выродок уже горит в аду. А тем украинцам, которые не хотят воевать за Лысого из Квартала и дачу Арахамии советую задуматься.
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28.02.2023 23:28 Відповісти
А за них ніхто і не воює! І навіть не збирається. У нас національна ідея "в своїй хаті і правда і сила" (Шевченко). Головне ту "В своїй хаті". Ми в чужу не пхаємось "с **** напєрєвєс"! І про що нам задумуватись? Вбивати чи не вбивати кацпню яка напала на Україну? Так тут ***** думать - віковічна мрія українців, яку таємно пестив кожний українець!, тепер в процесі реалізації. Тваринна сутність кацапні тепер відома всій планеті і до нас приєднуються інші, не кажучи вже про тих кому кацапи встигли напаскудити. А напаскудили ці шакали по всій планеті...
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01.03.2023 04:12 Відповісти
хто з них рюзьге, кадиров чи оцей непотріб?
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28.02.2023 23:42 Відповісти
Він виродок, тільки це ж і ви наголосували по приколу, в 2019? Це ви зробили, народе! Вибравши слугу урода і його шайку!!

А я робив що міг - умовляв - буде війна, готуйте речі, треба їхати. Казав що москалі то дика орда яка йде різати і гвалтувати.

Мої сусіди сміялись з того, і дехто пройшов через окупацію в Гостомелі/Бучі. А дехто в білорашці пройшов гвалтування.

А дехто загинув там же в білорашці коли їх вивозили масово в березні!!!!

Орду тримали в лісах на кордоні. Без жінок. Півроку. На що ви люди розраховували????? Не вмикали мозок??? Чи ждуни???

Чому ця жінка не евакуювалась, коли США кричали ще з жовтня місяця по всім новинам? Так, більша частина вини лежить на зеленому зраднику, при цьому - а що вона думала - що її і дитину чекає в окупованому місті??!!

І таких мільйони - "какая різніца", "будут рублі хадіть, ну і што", "русскіе харошие"... І вони все одно проголосують за зелених виродків ще раз. Тьху. ПОРОБЛЕНО КРАЇНІ!!!
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28.02.2023 23:43 Відповісти
Бурятский "витязь" счастлив, что хоть под дулом автомата сумел пристроить свою цюцюрку.
Его юрта будет праздновать целый месяц.
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01.03.2023 01:21 Відповісти
Чурбанье тупорылое.
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01.03.2023 06:45 Відповісти
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