Секс-скандал з російським генералом Матовніковим триває - в мережу "злили" його інтимне листування з коханцем. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Секс-скандал за участю російського топ-генерала Олександра Матовнікова триває. У мережу "злили" його інтимне листування із партнером.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УНІАН, фрагменти листувань нібито Матовнікова з його секс-партнером з'явилися у Телеграм-пабліках. Коханець відправив генералу свою оголену світлину, на що отримав хтивий коментар.

З огляду на інтерфейс, генерал листувався з коханцем в Instagram у день закоханих - 14 лютого. Матовніков попросив коханця написати йому пізніше, адже у нього ще "нарада та доповідь першому". На це коханець відправив йому своє фото.





"М-м-м, припини, мені ще працювати", - написав генерал та відправив емодзі поцілунку.

27 лютого у мережу "злили" інтимне відео російського генерала Олександра Матовнікова, на якому він продемонстрував свої "хореографічні навички".

Матовніков - заступник головнокомандувача Сухопутних військ, колишній повноважений представник Путіна. Наразі він є старшим оперативної групи Сухопутних військ Збройних Сил РФ у Білорусі.