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Секс-скандал з російським генералом Матовніковим триває - в мережу "злили" його інтимне листування з коханцем. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Секс-скандал за участю російського топ-генерала Олександра Матовнікова триває. У мережу "злили" його інтимне листування із партнером.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УНІАН, фрагменти листувань нібито Матовнікова з його секс-партнером з'явилися у Телеграм-пабліках. Коханець відправив генералу свою оголену світлину, на що отримав хтивий коментар.

З огляду на інтерфейс, генерал листувався з коханцем в Instagram у день закоханих - 14 лютого. Матовніков попросив коханця написати йому пізніше, адже у нього ще "нарада та доповідь першому". На це коханець відправив йому своє фото.

Секс-скандал з російським генералом Матовніковим триває - в мережу злили його інтимне листування з коханцем 01
Секс-скандал з російським генералом Матовніковим триває - в мережу злили його інтимне листування з коханцем 02

"М-м-м, припини, мені ще працювати", - написав генерал та відправив емодзі поцілунку.

27 лютого у мережу "злили" інтимне відео російського генерала Олександра Матовнікова, на якому він продемонстрував свої "хореографічні навички".

Матовніков - заступник головнокомандувача Сухопутних військ, колишній повноважений представник Путіна. Наразі він є старшим оперативної групи Сухопутних військ Збройних Сил РФ у Білорусі.

Автор: 

армія рф (17729) ЛГБТ-спільнота (269) генерал (74)


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Топ коментарі
+78
Все на росії через жопу
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01.03.2023 00:50
+76
****** они и в генералах = ******. Не зря наши бойцы их ******** называют , какой генерал , такая и армия ........ахахахахааааааа
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01.03.2023 00:50
+70
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01.03.2023 00:54
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вкусы могут меняться... известно, например, что у катьки вЯликай ее фавориты становились все моложе и моложе, по мере того, как она старела. последний ей уже почти во внуки годился...
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01.03.2023 06:00 Відповісти
.

Сенсационное заявление Эндрю Александра: «путин педофил-гомосексуалист!»

http://share.yandex.ru/go.xml?service=gplus&url=http%3A%2F%2Felise.com.ua%2F%3Fp%3D17514&title=%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8E%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%3A%20%22%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%21%22%20%7C http://elise.com.ua/?p=17514

«Активный борец с гомосексуализмом оказался никем иным, как одним из них «, - пишет американский журналист Эндрю Александр в своем блоге на популярной американской блогоплатформе ontoplist.com.

По словам автора , опубликовать факты о тайной жизни владимира владимировича путина его заставил разговор с уволенной прислугой президента российской федерации, которая сейчас проживает в США, однако в период с 2004 - 2006 работала в резиденции владимира владимировича путина.

Автор отмечает, что его собеседница в 2009 году переехала жить в США. Сейчас женщина живет в штате Калифорния.

Далее прямая речь:

«Я читал много материалов о тайной жизни владимира владимировича путина и всегда задавался вопросом, почему владимира владимировича всегда окружают подтянутой фигурой красивые мужчины и почему владимир владимирович будучи когда-то женат даже на официальные встречи иногда знал забывать свою жену дома.

В российской блогосфере я нашел множество интересных мыслей и информации об интимной жизни президента россии, однако никаких фактов.

Мне бесконечно повезло побывать в Якутии. Я провел незабываемое время в россии и именно по приезде в Калифорнию я начал рассказывать своим друзьям и читателям моих блогов о жизни в России, о традициях… и никак не мог обойти вопрос о грозных русских мужчинах, которые за мнение о гомосексуализме готовы голову отрубить.

Оказалось, что это сплошной бред . В россии, я с легкостью нашел себе партнера прямо в отеле и об этом я открыто писал на калифорнийских форумах и в своем блоге.

Однажды мне в ответ на это пришло довольно интересное письмо. В нем было написано одно предложение : «Вам интересно как живет президент России?» Я конечно ответил, что интересно . С адресанткой письма мы встретились неподалеку Luggage Room Pizzeria. Я сразу понял женщина из россии и понял, что будет жарко.

Женщина представилась Аленой. Моему удивлению не было предела, когда эта приятная дама представилась экс - горничной владимира владимировича. Она не стала тянуть и сразу начала говорить : «В россии показывают открытую борьбу с гомосексуализмом потому, что верхушка Кремля сама запутанная в нетрадиционных отношениях. Будучи горничной в резиденции в.в.
Я практически ни разу не видела там его жены. Однако крайне часто владимир владимирович приезжал с молодыми ребятами которых никак не назовешь политиками. Они выходили из машины и направлялись в комнату для гостей, или в тренажерный зал, который находится неподалеку от гаражей.

Мы не видели когда они виходили оттуда , поскольку после того как готовили ужин и убирали дом к приезду владимира владимировича, через черный вход мы шли в дом для горничных который находится у открытого бассейна, а это почти конец территории резиденции. Я больше чем уверена, что это так называемые «мальчики» на вызов.

Также однажды я была свидетелем того, что Людмила, жена в.в. сильно кричала на него, что его разоблачат и эти ребята все расскажут. владимир очень нервничал после чего бил ее.

Моя подруга которая также там работала (я даже не знаю где она сейчас) рассказывала нам, что она лично слышала мужские стоны из кабинета владимира владимировича после которых оттуда выходили молодые политики мужского пола в издерганном виде. Мы неоднократно слышали, что охранники в.в. вызвали «мальчиков на вызов» когда в бане отдыхал их шеф с очень близким окружением. И таких случаев было множество!

Я также знаю, что Кабаева нужна Владимиру Владимировичу для прессы(как борода)

Чтобы те постоянно держали его в тонусе , будто он российский молодой жеребец. Однако то, что я видела свидетельствует, что владимиру владимировичу нравятся не женщины … У меня нет доказательств, поскольку их и не может быть, но я уверена, что если владимир владимирович прочитает Ваш блог, он поймет … Сразу начнутся интрижки с подставными симпатичными девушками вроде Кабаевой.

Кстати Кабаева появилась после того как они развелись с Людмилой, поскольку мой шеф боялся, что его прекрасная Людмила расскажет о его ориентации » - закончила моя собеседница.

Конечно я не берусь утверждать , что это именно так , однако российское правительство во время президентства путина значительно отличается от тех предыдущих, которые были до него.

Кстати американские коллеги, которые часто посещают Москву с официальными визитами также говорили, что в Кремле очень горячо.

Хочу обратить внимание моих читателей на сообщение Калугина который утверждал следущее:

«Калугин утверждает, что беглого чекиста Литвиненко и журналиста Боровика убили из-за гомосексуальных связей президента рф. Бывший шеф в. путина, которого нынешний премьер назвал «предателем», рассказывает всякие истории, кое-что путает, но не без дыма с огнем.
В частности, поминает и геевскую историю, рассказывает о появлении материалов Александра Литвиненко о гомосексуализме путина. Запись сделана в Нью-Джерси, 13 декабря 2009 года. Оказалось, что путина не взяли во внешнюю разведку из-за того, что было установлено что он гомосексуализмом, да к тому же еще и педофил. Как рассказали знающие люди, об этом его половом недуге узнали не сразу, а незадолго до окончания КАИ. Естественно, что времени на изучение путина было не достаточно, а доложить на самый верх о том, что кадровики не досмотрели, и в недрах советской разведки завелся гомосексуал руководство КАИ побоялось.

Таких сообщений множество, однако российские СМИ и блоггеры боятся этого освещать» - Эндрю Александр.

Перевод с английского, http://elise.com.ua/ ELISE.COM.UA
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01.03.2023 05:32 Відповісти
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01.03.2023 05:45 Відповісти
.

рашистскую сволочь, которая приперлась в Украину убивать, разрушать, насиловать, мародёрить, нужно убивать всех, не зависимо от их сексуальных предпочтений.

все они оккупанты и военные преступники, и геи и не геи.
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01.03.2023 05:48 Відповісти
и так всем известно, что все кацапы ********, причём в плохом смысле этого слова ...
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01.03.2023 05:54 Відповісти
Московия - империя пдров, с ************* хйлом во главе
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01.03.2023 06:20 Відповісти
***** так хочет чтобы из академии генштаба выпускались боевые генералы , а выпускники сплошные ********* --- в перерывах между докладами ***** секс с мальчиками
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01.03.2023 06:24 Відповісти
Кадирівці проводять "бойове анальне хрещення" лугандонців , попи москальского сатанату "вводять в храм" мальчікам в трусіках, син головного пропагандона - гей, генерал в парашії - гей, путляра веде себе як педофіл, думаю він і є любителем мальчіков в трусіках. До речі, "мальчік в трусіках" думаєте з'явився випадково?
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01.03.2023 06:35 Відповісти
От! Коли ми казали що і без світла бачимо хто вони - ми просто відчували правду!!!
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01.03.2023 06:39 Відповісти
Москалі далі пішли від Білла Клінтона))))В них навіть генералом можна стати так сексуально орієнтованим,а на просто отримати дозвіл служити))
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01.03.2023 06:58 Відповісти
Не забувайте,що кацапня в Україні(? )захищається зокрема від західної гєйщини.
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01.03.2023 07:08 Відповісти
Гойда, парні!!! Ану гусєнічку забабахайте, як полагаєцца царським опричникам! 😉
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01.03.2023 07:22 Відповісти
Шалун-сердцеед.
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01.03.2023 07:29 Відповісти
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01.03.2023 07:31 Відповісти
В ссср секса не было - была порнография и то одна, по телевизору. Заметьте, это официальное фото!
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01.03.2023 12:41 Відповісти
Отакої! Що, "було дело"?
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01.03.2023 16:27 Відповісти
Думаю чего тут столько народу набежало. И что за бред рассказывать всей Украине про любовные похождения какого-то генерала. Оказывается любовник мужик.
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01.03.2023 08:11 Відповісти
Ви нє панімаіті, ета другоє !
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01.03.2023 08:22 Відповісти
Ага. Скре п-пы.
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01.03.2023 21:23 Відповісти
А як же традиційні цінності? Європа знову зайшла ззаду.
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01.03.2023 08:22 Відповісти
.
что за бред?

украинцы нормально относятся, они просто смеются над рашистской сранью, которая на словах вся такая скрепная донельзя, а на деле ничем не отличается от всех остальных, кроме того, что донельзя лживая, подлая, плебейская, лицемерная, халдейская перед Сцарьком и агрессивно-трусливая перед остальными, сплошное шакальё. тьфу.
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01.03.2023 09:04 Відповісти
"а на деле ничем не отличается от всех остальных"

Чиво? Все остальные п******?
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01.03.2023 09:29 Відповісти
таво, что ********* обладают пороками и извращениями ничуть не меньше остальных+ впридачу еще и подлостью...донельзя подлая, лживая...читайте выше и не задавайте глупых вопросов.

остальные при этом не называют Европу, которая сумела построить фактически лучшее место для жизни на земной суше, Гейропой и не страдают такой лживостью и лицемерием, как скрепная кацапо-ордынска рюзьге сволочь.
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01.03.2023 10:08 Відповісти
Olgered, при чем здесь украинцы? Вы просто переключаете внимание с развлекашек этого генерала "великой россии" на украинцев. А уровень ума и самоуважения этого генерала Матовникова понятен по тому что он снимает на видео свои танцевальные па, независимо от того, кто у него там любовница или любовник.
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01.03.2023 09:13 Відповісти
Мляяяя....
Одні Підор***си на Росії
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01.03.2023 08:35 Відповісти
Мда, це вам не "мильні" відосики бо зна кого з сауни часів єльцина, зараз техніка на висоті! Нє отмажєшься.
І в старі добрі часи відоси були з "дамами", а не з мужиками 😂

А загалом, норм!
"Сво йде по плану" 😂
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01.03.2023 09:13 Відповісти
Цензор,я не користуюсь російським Телеграмом.Адаптуй відео для нормальних людей. Я хочу бачити хєнєрала теж.
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01.03.2023 09:15 Відповісти
там нiчого цiкавого. ) небагато втратили. не переймайтесь. ))
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01.03.2023 09:29 Відповісти
Вот скажите, этим сраным Телеграмом пользуются в Европе? Хрена лысого. Только украинцы и кацапы.
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01.03.2023 09:37 Відповісти
Ну фсьо...
Тепер вже офіційно не РФ а РП.
РП - Российская *********!!!
Можна вже міняти написи у атласах, але без вказівки кордонів - працює ЗСУ...
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01.03.2023 09:17 Відповісти
В России анальная любовь в скрепах прописана и поддерживается во всех местах заключения. А Россия по сути и есть огромная тюрьма под открытым небом на 1/9 суши. Целование генсеков на засос и нахождение в первом месте по поискам анального секса в поисковиках порносайтов туда же. Шаловства некоторых генералов на этом фоне не удивляет.
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01.03.2023 09:18 Відповісти
Может это ИПСО. Смотрите мы такие же как вы, геи. Публичный генерал открыто общается на своих аккаунтах со своим любовником, с которых он общается со всеми остальными. Подозрительно.
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01.03.2023 09:33 Відповісти
Да гавно он месит. Пока чмобику ноги отрывает.
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01.03.2023 09:51 Відповісти
Головне з хрестом на шиї , країна уйо бків
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01.03.2023 09:39 Відповісти
Содомия и религиозность это два конца одной палки. Неслучайно больше всего педофилов в религиозных организациях.
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01.03.2023 09:46 Відповісти
Почему сразу Ватикан то?
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01.03.2023 09:56 Відповісти
исключительно москальский сатанат РПЦ-КГБ. Ватикан осуждает грех, а погрязшая в грехе гебешно-кацапская срань, утверждает, что они де безгрешные, а весь порок и грех токмо на Западе.
тьфу на тебя, убогий.
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01.03.2023 10:11 Відповісти
все религии одинаково ущербны
осуждают "грех" - ахаха. Коты против колбасы)
Тут еще в понятии грех надо покопаться, оно создано лишь для манипуляций.
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01.03.2023 10:26 Відповісти
педофилы и гомосексуализм - две большие разницы. среди педофилов большинство так называемых натуралов. педофилия и развращение малолетних осуждается в подавляющем большинстве стран и карается, отношения же между взрослыми людьми и чем они там занимаются в постели- только их дело.
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01.03.2023 10:22 Відповісти
Застрелиться чи втече на захід?
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01.03.2023 09:47 Відповісти
Міньєтом президенту спокутує свій гріх, отримає індульгенцію і буде й далі командувати чимсь там.
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01.03.2023 20:43 Відповісти
та тих пдрсів не розбереш, хто кому меньєт винен
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01.03.2023 22:29 Відповісти
Хвайно мудака розвели. Цікаво, кого ліліпуцькін новачковим чаєм пригостить: цього хореографа чи його нареченого?!
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01.03.2023 09:49 Відповісти
воістину: або хрестик зніми, або труселя вдягни
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01.03.2023 10:08 Відповісти
Яблоко от яблони. Долдонят друг друга в зад, начиная с самого верха...
Страна - гейклуб "Голубая устрица"
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01.03.2023 10:14 Відповісти
Этот чувачок видимо и с первым трахается.
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01.03.2023 10:15 Відповісти
У первого - свои девушки. Генерала тараторят уже девушки первого. Такова вертикаль.
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01.03.2023 12:57 Відповісти
У русни какой то долбанный пунктик на **********, куда *** не плюнь или явный ******** или латентный, полиция трахает задержанных если не хером ,так шваброй или дубиналом резиновым, пытки в системе исполнения наказаний обязательно через жопу, офицеры гру наказывают младших по званию ,провинившихся на их взгдяд, угадайте! Конечно через жопу, про повальную ********ию перемешанную с педофилией попов не писал только ленивый, солдат провинился, в жопу его, и отличался кстати тоже, дрон в небе висит с вогом привязанным, с секунды на секунду жизнь закончится, бесславно и бестолково, а они иконы друг дружке целуют..... И тут же орут про гейропу и русскую приверженность традиционным ценностям..... Что-то там не так с традициями и ценностями, какая то скрепа духовная не за то зацепилась.... Или то лишняя хромосома так себя проявляет?
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01.03.2023 10:35 Відповісти
У них этосложилось исторически с времен Грозного, Педи 1, которые спали с мужиками и с бабами своих детей.
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01.03.2023 11:50 Відповісти
Tut netu sto to novogo drevnej greciji byli celyje polki gejev,vidimo u kacapov takze takyje jest ,mozet daze brigadi takix jest Vot teper etot general jest glavni Belorusi u kacapov,znacit i tam takyje polki ili brigadi pojavitsia
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01.03.2023 10:50 Відповісти
Не просто ж так, коли заходить мова про узіких, всі зразу кажуть "підари"
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01.03.2023 10:50 Відповісти
звичайний підарас, як і всі кацапи. мерзотні тварини.
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01.03.2023 10:56 Відповісти
де тут секс ? це якесь порно
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01.03.2023 11:01 Відповісти
Дебил, не?
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01.03.2023 11:22 Відповісти
Какая дрянь ваша заливная рыба, Яке воно кончене
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01.03.2023 11:24 Відповісти
Гейсия вперде....
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01.03.2023 11:48 Відповісти
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01.03.2023 12:56 Відповісти
Скрепы "имперского стада" ...
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01.03.2023 12:58 Відповісти
Харош Цензор! Це нікому не цікаво! Те, що всі кацапи латентні пітараси всі і так знають.
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01.03.2023 12:59 Відповісти
Генетал-лейтенант проводит генетальные учения, по взятию штурмом чей-то задницы. Учения проводятся в прямом эфире, на камеру. Судя по переписке - задница сдалась без боя.
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01.03.2023 13:12 Відповісти
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01.03.2023 14:56 Відповісти
Ахахахаха!! Воистину, есть геи, а есть ********. Вот этот - елита ********* рашки
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01.03.2023 21:41 Відповісти
вот он рускій генерал. при погонах при звезде оказался вдруг в пі...де.
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01.03.2023 21:44 Відповісти
Шалунишка.
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01.03.2023 22:53 Відповісти
Как то немного женственно танцует)
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02.03.2023 17:31 Відповісти
ЗОВСІМ НЕ ЗДИВОВАНИЙ...
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02.03.2023 15:37 Відповісти
на раші все без змін, нічого нового
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02.03.2023 23:00 Відповісти
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