Секс-скандал з російським генералом Матовніковим триває - в мережу "злили" його інтимне листування з коханцем. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Секс-скандал за участю російського топ-генерала Олександра Матовнікова триває. У мережу "злили" його інтимне листування із партнером.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УНІАН, фрагменти листувань нібито Матовнікова з його секс-партнером з'явилися у Телеграм-пабліках. Коханець відправив генералу свою оголену світлину, на що отримав хтивий коментар.
З огляду на інтерфейс, генерал листувався з коханцем в Instagram у день закоханих - 14 лютого. Матовніков попросив коханця написати йому пізніше, адже у нього ще "нарада та доповідь першому". На це коханець відправив йому своє фото.
"М-м-м, припини, мені ще працювати", - написав генерал та відправив емодзі поцілунку.
27 лютого у мережу "злили" інтимне відео російського генерала Олександра Матовнікова, на якому він продемонстрував свої "хореографічні навички".
Матовніков - заступник головнокомандувача Сухопутних військ, колишній повноважений представник Путіна. Наразі він є старшим оперативної групи Сухопутних військ Збройних Сил РФ у Білорусі.
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Сенсационное заявление Эндрю Александра: «путин педофил-гомосексуалист!»
http://share.yandex.ru/go.xml?service=gplus&url=http%3A%2F%2Felise.com.ua%2F%3Fp%3D17514&title=%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8E%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%3A%20%22%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%21%22%20%7C http://elise.com.ua/?p=17514
«Активный борец с гомосексуализмом оказался никем иным, как одним из них «, - пишет американский журналист Эндрю Александр в своем блоге на популярной американской блогоплатформе ontoplist.com.
По словам автора , опубликовать факты о тайной жизни владимира владимировича путина его заставил разговор с уволенной прислугой президента российской федерации, которая сейчас проживает в США, однако в период с 2004 - 2006 работала в резиденции владимира владимировича путина.
Автор отмечает, что его собеседница в 2009 году переехала жить в США. Сейчас женщина живет в штате Калифорния.
Далее прямая речь:
«Я читал много материалов о тайной жизни владимира владимировича путина и всегда задавался вопросом, почему владимира владимировича всегда окружают подтянутой фигурой красивые мужчины и почему владимир владимирович будучи когда-то женат даже на официальные встречи иногда знал забывать свою жену дома.
В российской блогосфере я нашел множество интересных мыслей и информации об интимной жизни президента россии, однако никаких фактов.
Мне бесконечно повезло побывать в Якутии. Я провел незабываемое время в россии и именно по приезде в Калифорнию я начал рассказывать своим друзьям и читателям моих блогов о жизни в России, о традициях… и никак не мог обойти вопрос о грозных русских мужчинах, которые за мнение о гомосексуализме готовы голову отрубить.
Оказалось, что это сплошной бред . В россии, я с легкостью нашел себе партнера прямо в отеле и об этом я открыто писал на калифорнийских форумах и в своем блоге.
Однажды мне в ответ на это пришло довольно интересное письмо. В нем было написано одно предложение : «Вам интересно как живет президент России?» Я конечно ответил, что интересно . С адресанткой письма мы встретились неподалеку Luggage Room Pizzeria. Я сразу понял женщина из россии и понял, что будет жарко.
Женщина представилась Аленой. Моему удивлению не было предела, когда эта приятная дама представилась экс - горничной владимира владимировича. Она не стала тянуть и сразу начала говорить : «В россии показывают открытую борьбу с гомосексуализмом потому, что верхушка Кремля сама запутанная в нетрадиционных отношениях. Будучи горничной в резиденции в.в.
Я практически ни разу не видела там его жены. Однако крайне часто владимир владимирович приезжал с молодыми ребятами которых никак не назовешь политиками. Они выходили из машины и направлялись в комнату для гостей, или в тренажерный зал, который находится неподалеку от гаражей.
Мы не видели когда они виходили оттуда , поскольку после того как готовили ужин и убирали дом к приезду владимира владимировича, через черный вход мы шли в дом для горничных который находится у открытого бассейна, а это почти конец территории резиденции. Я больше чем уверена, что это так называемые «мальчики» на вызов.
Также однажды я была свидетелем того, что Людмила, жена в.в. сильно кричала на него, что его разоблачат и эти ребята все расскажут. владимир очень нервничал после чего бил ее.
Моя подруга которая также там работала (я даже не знаю где она сейчас) рассказывала нам, что она лично слышала мужские стоны из кабинета владимира владимировича после которых оттуда выходили молодые политики мужского пола в издерганном виде. Мы неоднократно слышали, что охранники в.в. вызвали «мальчиков на вызов» когда в бане отдыхал их шеф с очень близким окружением. И таких случаев было множество!
Я также знаю, что Кабаева нужна Владимиру Владимировичу для прессы(как борода)
Чтобы те постоянно держали его в тонусе , будто он российский молодой жеребец. Однако то, что я видела свидетельствует, что владимиру владимировичу нравятся не женщины … У меня нет доказательств, поскольку их и не может быть, но я уверена, что если владимир владимирович прочитает Ваш блог, он поймет … Сразу начнутся интрижки с подставными симпатичными девушками вроде Кабаевой.
Кстати Кабаева появилась после того как они развелись с Людмилой, поскольку мой шеф боялся, что его прекрасная Людмила расскажет о его ориентации » - закончила моя собеседница.
Конечно я не берусь утверждать , что это именно так , однако российское правительство во время президентства путина значительно отличается от тех предыдущих, которые были до него.
Кстати американские коллеги, которые часто посещают Москву с официальными визитами также говорили, что в Кремле очень горячо.
Хочу обратить внимание моих читателей на сообщение Калугина который утверждал следущее:
«Калугин утверждает, что беглого чекиста Литвиненко и журналиста Боровика убили из-за гомосексуальных связей президента рф. Бывший шеф в. путина, которого нынешний премьер назвал «предателем», рассказывает всякие истории, кое-что путает, но не без дыма с огнем.
В частности, поминает и геевскую историю, рассказывает о появлении материалов Александра Литвиненко о гомосексуализме путина. Запись сделана в Нью-Джерси, 13 декабря 2009 года. Оказалось, что путина не взяли во внешнюю разведку из-за того, что было установлено что он гомосексуализмом, да к тому же еще и педофил. Как рассказали знающие люди, об этом его половом недуге узнали не сразу, а незадолго до окончания КАИ. Естественно, что времени на изучение путина было не достаточно, а доложить на самый верх о том, что кадровики не досмотрели, и в недрах советской разведки завелся гомосексуал руководство КАИ побоялось.
Таких сообщений множество, однако российские СМИ и блоггеры боятся этого освещать» - Эндрю Александр.
Перевод с английского, http://elise.com.ua/ ELISE.COM.UA
рашистскую сволочь, которая приперлась в Украину убивать, разрушать, насиловать, мародёрить, нужно убивать всех, не зависимо от их сексуальных предпочтений.
все они оккупанты и военные преступники, и геи и не геи.
что за бред?
украинцы нормально относятся, они просто смеются над рашистской сранью, которая на словах вся такая скрепная донельзя, а на деле ничем не отличается от всех остальных, кроме того, что донельзя лживая, подлая, плебейская, лицемерная, халдейская перед Сцарьком и агрессивно-трусливая перед остальными, сплошное шакальё. тьфу.
Чиво? Все остальные п******?
остальные при этом не называют Европу, которая сумела построить фактически лучшее место для жизни на земной суше, Гейропой и не страдают такой лживостью и лицемерием, как скрепная кацапо-ордынска рюзьге сволочь.
Одні Підор***си на Росії
І в старі добрі часи відоси були з "дамами", а не з мужиками 😂
А загалом, норм!
"Сво йде по плану" 😂
Тепер вже офіційно не РФ а РП.
РП - Российская *********!!!
Можна вже міняти написи у атласах, але без вказівки кордонів - працює ЗСУ...
тьфу на тебя, убогий.
осуждают "грех" - ахаха. Коты против колбасы)
Тут еще в понятии грех надо покопаться, оно создано лишь для манипуляций.
Страна - гейклуб "Голубая устрица"