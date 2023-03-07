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По всій Україні оголошували повітряну тривогу

Зранку 7 березня по всій території України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог. 

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд: 

По всій Україні оголошували повітряну тривогу 01

За даними телеграм-каналів, тривогу оголошено через активність ворожої авіації - МіГ-31К злетів із аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область Російської Федерації).

Також читайте: В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Станом на 10.55 пішли відбої тривог по Україні. 

Автор: 

авіація (4165) повітряна тривога (936)


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Злетів! Нехай там і впаде!
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07.03.2023 10:45 Відповісти
 
 