По всій Україні оголошували повітряну тривогу
Зранку 7 березня по всій території України оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:
За даними телеграм-каналів, тривогу оголошено через активність ворожої авіації - МіГ-31К злетів із аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область Російської Федерації).
Станом на 10.55 пішли відбої тривог по Україні.
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irenka ko
показати весь коментар07.03.2023 10:45 Відповісти Мені подобається 9 Посилання
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