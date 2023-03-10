Ворог вдарив із "Ураганів" по Костянтинівці, відомо про щонайменше шістьох поранених, - ОВА. ФОТОрепортаж

Костянтинівка Донецької області знову під російськими обстрілами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави Донецької ОВА Павла Кириленка.

За його словами, вже зараз відомо про щонайменше 6 поранених, пошкоджено приватні будинки та газопровід.

"За попередньою інформацією, цього разу росіяни застосували РСЗВ "Ураган". На місці працюють рятувальники та поліція. Ворог тримає жителів Костянтинівки та всієї Донеччини у постійному терорі. Не зволікайте - евакуюйтеся!", - звертається Кириленко до мешканців регіону.













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