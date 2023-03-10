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Новини Фото Війна
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Ворог вдарив із "Ураганів" по Костянтинівці, відомо про щонайменше шістьох поранених, - ОВА. ФОТОрепортаж

Костянтинівка Донецької області знову під російськими обстрілами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави Донецької ОВА Павла Кириленка. 

За його словами, вже зараз відомо про щонайменше 6 поранених, пошкоджено приватні будинки та газопровід.

"За попередньою інформацією, цього разу росіяни застосували РСЗВ "Ураган". На місці працюють рятувальники та поліція. Ворог тримає жителів Костянтинівки та всієї Донеччини у постійному терорі. Не зволікайте - евакуюйтеся!", - звертається Кириленко до мешканців регіону.

Ворог вдарив із Ураганів по Костянтинівці, відомо про щонайменше шістьох поранених, - ОВА 01
Ворог вдарив із Ураганів по Костянтинівці, відомо про щонайменше шістьох поранених, - ОВА 02
Ворог вдарив із Ураганів по Костянтинівці, відомо про щонайменше шістьох поранених, - ОВА 03
Ворог вдарив із Ураганів по Костянтинівці, відомо про щонайменше шістьох поранених, - ОВА 04
Ворог вдарив із Ураганів по Костянтинівці, відомо про щонайменше шістьох поранених, - ОВА 05
Ворог вдарив із Ураганів по Костянтинівці, відомо про щонайменше шістьох поранених, - ОВА 06

Також читайте: Росіяни обстріляли Костянтинівку - поранено дитину, - МВА

Автор: 

Кириленко В’ячеслав (165) обстріл (29234) поранення (2819) Костянтинівка (337)


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падла кацапсинська
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10.03.2023 16:22 Відповісти
БМ-27 - не маленькая *****. Как-то можно после залпа не дать ей уйти далеко?
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10.03.2023 19:19 Відповісти
 
 