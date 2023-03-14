Українські бренди "Sandora" та "Садочок" виробляють у росії. ФОТО

Американська компанія PepsiCo виробляє продукцію українських сокових брендів "Sandora" та "Садочок" в російській федерації, а потім реалізує на ринках Білорусі, Грузії та в інших країнах СНД, виявило розслідування.

Журналісти з’ясували, що PepsiCo цинічно використовує для заробітку в росії оригінальні українські бренди — соки "Sandora" та "Садочок". З початку повномасштабного вторгнення, компанія продовжує виробництво цих брендів на заводі в Лебедяні у Ліпецькій області РФ, а потім продає готову продукцію на ринках Білорусі, Грузії, Казахстану та інших країн. Частина продукції виробляється навіть під українським штрих-кодом.

У розслідуванні повідомляється, що чимало міжнародних компаній досі продовжують свою роботу в росії, фінансуючи незаконне вторгнення в Україну та обстріли українських міст. PepsiCo, яка минулого року сплатила понад 810 мільйонів доларів США у бюджет РФ, є одним з найбільших платників податків до бюджету росії.

Також у статті зазначається, що на початку березня 2022 року компанія заявила про припинення рекламної діяльності та виробництва напоїв у росії. Та вже у квітні 2022 року PepsiCo анонсувала створення лінійки продукції спеціально для ринку РФ "New Cola".

Окрім цього, журналісти знайшли документи, що компанія PepsiCo прямо заявляє про продовження роботи в росії, про що йдеться у її звіті за третій квартал 2022 року.

Зазначається також, що компанія підлаштувалася і під українські реалії: для продуктів дитячого харчування, що вироблялись під російським брендом "Агуша", PepsiCo створила нове більш українське ім’я для виробництва в Україні — "Агуня".

У розслідуванні наголошується, що сплачуючи податки від продажу своїх товарів до російського бюджету, PepsiCo фактично спонсорує незаконну окупацію українських територій та вбивства тисяч наших громадян.

Журналісти також наводять позицію громадських активістів, які закликають бойкотувати продукцію компаній, що й надалі працюють на ринку агресора. Однією з громадських ініціатив стала петиція лідера руху "Демократична Сокира" Юрія Гудименка від 29 грудня 2022 року з вимогою обов’язкового маркування для товарів від брендів-спонсорів російського тероризму.

"Дане маркування повинно чітко та недвозначно доносити до українського споживача інформацію про те, що виробник тієї чи іншої продукції продовжує діяльність на російському ринку та підтримує російську агресію проти України, та має бути нанесено на лицьову сторону товару великими літерами червоного кольору", — йдеться у тексті петиції. Петиція зібрала понад 30 тисяч голосів і нині чекає на розгляд від Президента України.

Український уряд також продовжує роботу над виявленням тих компаній, які не вивели активи з РФ і продовжують роботу на ринку агресора. До переліку міжнародних спонсорів війни входять мережа будівельних магазинів "Леруа Мерлен", виробник харчової продукції Bonduelle та американська Procter & Gamble. Серед останніх рішень — внесення у цей список французької корпорації "Ашан".

Нагадаємо, загальний річний виторг понад 1200 іноземних компаній, що й надалі працюють та сплачують податки уряду росії, становить майже 290 мільярдів доларів, або ж 20% ВВП РФ.

Нагадаємо, що компанія PepsiCo відома українцям під брендами Pepsi, 7UP, Mirinda, "Садочок", Sandora, "Слов’яночка", "Чудо", Lays, "ХрусTeam", Doritos, Cheetos, "Агуша", Evervess, Aqua Minerale та "Марійка". Компанія має в Україні три заводи, два з яких — у Миколаївській області — змушені були зупинитись через повномасштабне російське вторгнення.







