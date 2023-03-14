УКР
Українські бренди "Sandora" та "Садочок" виробляють у росії. ФОТО

Американська компанія PepsiCo виробляє продукцію українських сокових брендів "Sandora" та "Садочок" в російській федерації, а потім реалізує на ринках Білорусі, Грузії та в інших країнах СНД, виявило розслідування.

Журналісти з’ясували, що PepsiCo цинічно використовує для заробітку в росії оригінальні українські бренди — соки "Sandora" та "Садочок". З початку повномасштабного вторгнення, компанія продовжує виробництво цих брендів на заводі в Лебедяні у Ліпецькій області РФ, а потім продає готову продукцію на ринках Білорусі, Грузії, Казахстану та інших країн. Частина продукції виробляється навіть під українським штрих-кодом.

У розслідуванні повідомляється, що чимало міжнародних компаній досі продовжують свою роботу в росії, фінансуючи незаконне вторгнення в Україну та обстріли українських міст. PepsiCo, яка минулого року сплатила понад 810 мільйонів доларів США у бюджет РФ, є одним з найбільших платників податків до бюджету росії.

Також у статті зазначається, що на початку березня 2022 року компанія заявила про припинення рекламної діяльності та виробництва напоїв у росії. Та вже у квітні 2022 року PepsiCo анонсувала створення лінійки продукції спеціально для ринку РФ "New Cola".

Окрім цього, журналісти знайшли документи, що компанія PepsiCo прямо заявляє про продовження роботи в росії, про що йдеться у її звіті за третій квартал 2022 року.

Зазначається також, що компанія підлаштувалася і під українські реалії: для продуктів дитячого харчування, що вироблялись під російським брендом "Агуша", PepsiCo створила нове більш українське ім’я для виробництва в Україні — "Агуня".

У розслідуванні наголошується, що сплачуючи податки від продажу своїх товарів до російського бюджету, PepsiCo фактично спонсорує незаконну окупацію українських територій та вбивства тисяч наших громадян.

Журналісти також наводять позицію громадських активістів, які закликають бойкотувати продукцію компаній, що й надалі працюють на ринку агресора. Однією з громадських ініціатив стала петиція лідера руху "Демократична Сокира" Юрія Гудименка від 29 грудня 2022 року з вимогою обов’язкового маркування для товарів від брендів-спонсорів російського тероризму.

"Дане маркування повинно чітко та недвозначно доносити до українського споживача інформацію про те, що виробник тієї чи іншої продукції продовжує діяльність на російському ринку та підтримує російську агресію проти України, та має бути нанесено на лицьову сторону товару великими літерами червоного кольору", — йдеться у тексті петиції. Петиція зібрала понад 30 тисяч голосів і нині чекає на розгляд від Президента України.

Український уряд також продовжує роботу над виявленням тих компаній, які не вивели активи з РФ і продовжують роботу на ринку агресора. До переліку міжнародних спонсорів війни входять мережа будівельних магазинів "Леруа Мерлен", виробник харчової продукції Bonduelle та американська Procter & Gamble. Серед останніх рішень — внесення у цей список французької корпорації "Ашан".

Нагадаємо, загальний річний виторг понад 1200 іноземних компаній, що й надалі працюють та сплачують податки уряду росії, становить майже 290 мільярдів доларів, або ж 20% ВВП РФ.

Нагадаємо, що компанія PepsiCo відома українцям під брендами Pepsi, 7UP, Mirinda, "Садочок", Sandora, "Слов’яночка", "Чудо", Lays, "ХрусTeam", Doritos, Cheetos, "Агуша", Evervess, Aqua Minerale та "Марійка". Компанія має в Україні три заводи, два з яких — у Миколаївській області — змушені були зупинитись через повномасштабне російське вторгнення.

Українські бренди Sandora та Садочок виробляють у росії 01
Українські бренди Sandora та Садочок виробляють у росії 02
Українські бренди Sandora та Садочок виробляють у росії 03
Українські бренди Sandora та Садочок виробляють у росії 04

Липецька фабрика припинила роботу в 2014, в 2015 була арештована, а в 2019 була ліквідована. А це серіал "Свати".
14.03.2023 10:32
Ага. Точно, точно.

https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин Война - войной, а лишний рубль семье Зеленского не помешает. И ни один сервильный журналист ни одного вопроса об этом Зеленскому за год полномасштабной войны так и не задал. Все что нужно знать о качестве украинской журналистики.

14.03.2023 10:36
Зебіли натхненно пашталякають на Рошен, тим часом закликають купувати колєсніковський Контік, який співпрацює з окупантами.
14.03.2023 10:29
яка гидота...
14.03.2023 10:23
Беруть приклад з боневтіка, який досі в рф знімає та крутить свої фільми!
14.03.2023 11:09
и снова Липецкая фабрика
14.03.2023 10:25
А яке відношення має Садочок до теперішньої влади?
14.03.2023 11:51
Ага. Точно, точно.

https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин Война - войной, а лишний рубль семье Зеленского не помешает. И ни один сервильный журналист ни одного вопроса об этом Зеленскому за год полномасштабной войны так и не задал. Все что нужно знать о качестве украинской журналистики.

14.03.2023 10:36
Йде другий рік кривавої широкомасштабної війни, вже загинуло більше 100 тисяч українців
(за даними голови Єврокомісії), біля 20% нашої території окуповано москалотою. В цей же час шоу та серіали зеленського й далі продовжують крутити по москальським ******, москалі й надалі купують права у "найвеличнішого лідОра" на прокат його серіалів, а він, відповідно там, на московії сплачує податки... І це вже станом на березень цього, 2023 року !!!! Як цю наволоч назвати???
У росії вимагають заборонити показ серіалів зеленського "Свати", "Слугу народу", "Папік" https://www.unian.ua/lite/stars/u-rosiji-vimagayut-zaboroniti-svati-slugu-narodu-ta-inshi-ukrajinski-seriali-12163167.html https://www.unian.ua/lite/stars/u-rosiji-vimagayut-zaboroniti-svati-slugu-narodu-ta-inshi-ukrajinski-seriali-12163167.html https://www.unian.ua/lite/stars/u-rosiji-vimagayut-zaboroniti-svati-slugu-narodu-ta-inshi-ukrajinski-seriali-12163167.html
14.03.2023 10:47
A chto stoi fabrikoi ?
14.03.2023 10:28
"створення лінійки продукції спеціально для ринку РФ "New Cola"
Русні глотку не пече?
"Кока-кола - пойло для ідіотов!" (С) "Нє валяй дурака!"
14.03.2023 10:28 Відповісти
Справа ж не в напої, а майже мільярді доларів, які вкинула компанія у казну підораші! Це гроші на вбивство українців. Це гниль, це спонсорство агресора, це повинно бути відомо громадянам США. Тільки тоді буде реакція.
14.03.2023 10:58 Відповісти
Вже й поглузувати не можна....
14.03.2023 10:59 Відповісти
Это Пепси. Кока-Кола чиста
14.03.2023 11:10 Відповісти
На росії назва англійською і зі словом Cola має викликати блювотний рефлекс.
Але маркетологи іншої думки.
Отож, росіяни самі є "націонал-прєдатєлямі".
14.03.2023 11:14 Відповісти
В советские времена тоже Америка разваливалась) однако достать "американское" - это было счастье. Джинсы, жвачка, пластинки.... Пфффа, это была мечта строителя коммунизма)
14.03.2023 12:05 Відповісти
Помнится такое уже было в 14 году... И все заглохло. Вот что значит у чинуш нет яиц и желания.
14.03.2023 10:28 Відповісти
Зебіли натхненно пашталякають на Рошен, тим часом закликають купувати колєсніковський Контік, який співпрацює з окупантами.
14.03.2023 10:29 Відповісти
Де закликають ?
Де закликають ?

14.03.2023 10:57
Ніде не закликають, та й не пашталякають, навіть не натхненно. Це десь вивчає методи дезинформації і тут їх натхненно застосовує.
14.03.2023 15:03 Відповісти
Пепсіраси
Пепсіраси

14.03.2023 10:31
Это такая игра. Кола типа ушла (на самом деле никуда не делась) Пепси пользуется моментом. Макдональдс ушел, Бургер-Кинг на коне. Табачные компании уперлись как в вестерне, кто первый моргнет.
14.03.2023 10:32 Відповісти
Вже рік не купляю пепсі
14.03.2023 10:34 Відповісти
Пепси отстой. Always Coca-Cola!
14.03.2023 11:12 Відповісти
"ринках Білорусі, Грузії та в інших країнах СНД"

Грузія не входить до СНД.
14.03.2023 10:35 Відповісти
Недодержава підораша,крадуть усе як циганва.
14.03.2023 10:38 Відповісти
а почему бы не запретить в Украине продукцию этой компании?
14.03.2023 10:38 Відповісти
А як тоді дєрьмак буде аткатікі получать? Скажете тоже.
14.03.2023 10:40 Відповісти
Цензор, хочете гостренький інсайд? Подивіться і порівняйте скільки в пепсіко Україна і в пепсіко московія було звільнено людей з лютого 2022.
14.03.2023 10:42 Відповісти
Боневтік рояльті за свої фільми в параші отримує, чому дивуватися...
14.03.2023 10:46 Відповісти
Яке відношення має одне до інщого?
14.03.2023 11:53 Відповісти
если " спалили" PepsiCo на росийском рынке, то можно незаметно поставить производство в Иране, и снова продавать продукцию на расию, в белоруссию, и даже в Украину. А под наземным заводом по производству "пепси" иранцы, конечно, построят производство тяжёлой воды. Главно дело, шоб израильтяне не узнали.
14.03.2023 11:05 Відповісти
Пфф. Ізраїлю про все повідомляють небайдужі анти-аятолльі у тому числі і за чесну винагороду.
14.03.2023 12:11 Відповісти
значит тяжёлая вода может разбавится пепсиколой.
14.03.2023 13:16 Відповісти
Не купуємо продукцію PepsiCo... Підтримуємо Українського виробника!
14.03.2023 11:33 Відповісти
Московія знищує їхні заводи, а вони її спонсорують.
Чіпси Lays ще те лайно.
До побачення навіки.
14.03.2023 12:12 Відповісти
Українці! Заертаюсь до вас, подивіться, що роблять в Україні ці гади. Треба допомагати країні чистити полиці наших магазинів від продукції компаній, що підтримують рашу. Ми і без них проживемо, треба бойкотувати цих спонсорів війни! Геть з Нашої Батьківщини. #бойкотпепсіко
17.03.2023 11:23 Відповісти
Пішли геть з України!!!!!! Побільше б таких статей, треба людям відкривати очі на правду. Pepsico працює і на расію, а ми повинні гнати їх з нашого ринку. Як не соромно, люди гинуть, а вони ніби не звертають увагу на це. Мабуть криваві гроші так очі сліплять, шо аж не видно всіх цих вбивст, які вони спонсорують, сплачуючи податки до рос казни. Зрадники!!!!!!!!! #бойкотпесіко
17.03.2023 11:28 Відповісти
Я не розуміє, як таке взагалі можливо???? На двох стільцях ніяк не всидяться!!! Валіть вже геть з нашої країни🤬#бойкотпепсіко
17.03.2023 11:34 Відповісти
😡 люди почали відкривати очі на зраду, яка й досі ще в українських магазинах. Куди дивляться наші регулючі органи? Треба закони робити, які б назавжди забороняли продаж продукцї Pepsico. Поки на расіі виготовляють ракети для українців за рахунок грошей, які пепсіко заробляє в Україні. Ми повинні цей кран перекрити, шоб у них закінчились гроші. Досить працювати на такі компанії!!!!!!!! #бойкотпепсіко
17.03.2023 11:36 Відповісти
А ще і в наших магазинах повно продукції від пепсіко… треба по максимуму їх бойкотувати , можливо задумаються 😤😤😤#бойкотпепсіко
17.03.2023 11:53 Відповісти
 
 