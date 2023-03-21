10 749 57
Окупанти відновили пам’ятник Ворошилову у Лисичанську. ФОТО
Окупанти встановили погруддя сталінському наркому Клименту Ворошилову у Личисанську.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Новини Донбасу.
Виконувач обов'язків голови окупаційної адміністрації Лисичанська Андрій Скорий заявив, що "тепер він стоятиме вічно, як вічно тут буде Росія".
Демонтаж пам'ятника Ворошилову в рамках декомунізації відбувся у Лисичанську у листопаді 2015 року.
Топ коментарі
+41 Михайло Михайлович Іл #552486
показати весь коментар21.03.2023 00:34
+41 Історик Воєнрук
показати весь коментар21.03.2023 00:45
+31 vadyan
показати весь коментар21.03.2023 00:36
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
И первый маршал в бой нас поведет...
Мда, что-то пошло не так 🤔
Слава Украïнi i Жыве Беларусь!
Якесь опудало в бур'янах
но даже он средь всех коней вибирал щоб бил евр**ей...
Ну, в принципі, як і усе, у довбо(ОЙ)бів...
кату ставлять пам'ятника, а в'язням таборів ГУЛАГІВ, безпам'ятство….
ОРУЕЛ в московії!!
З тих73% десь половина.