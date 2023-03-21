Окупанти відновили пам’ятник Ворошилову у Лисичанську. ФОТО

Окупанти встановили погруддя сталінському наркому Клименту Ворошилову у Личисанську.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Новини Донбасу.

Виконувач обов'язків голови окупаційної адміністрації Лисичанська Андрій Скорий заявив, що "тепер він стоятиме вічно, як вічно тут буде Росія".

Демонтаж пам'ятника Ворошилову в рамках декомунізації відбувся у Лисичанську у листопаді 2015 року.

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