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Окупанти відновили пам’ятник Ворошилову у Лисичанську. ФОТО

Окупанти встановили погруддя сталінському наркому Клименту Ворошилову у Личисанську.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Новини Донбасу.

Окупанти відновили пам’ятник Ворошилову у Лисичанську 01

Виконувач обов'язків голови окупаційної адміністрації Лисичанська Андрій Скорий заявив, що "тепер він стоятиме вічно, як вічно тут буде Росія".

Окупанти відновили пам’ятник Ворошилову у Лисичанську 02

Демонтаж пам'ятника Ворошилову в рамках декомунізації відбувся у Лисичанську у листопаді 2015 року.

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Автор: 

Лисичанськ (315) окупація (6685) пам’ятник (928) Ворошилов Климент (2)


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Топ коментарі
+41
Вони божевільні - вбити тисячі людей, покласти тисячі своїх людей, знищити майна на міліарди долларів шоб вліпити статуетку.
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21.03.2023 00:34
+41
А погруддя,я так розумію в «музєї» чекало «асвабадітєлєй» ,як і зараз по Україні вся решта демонтованого лайна чекає «лучшіх врємьон» ?
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21.03.2023 00:45
+31
Боже які кончені
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21.03.2023 00:36
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Вони божевільні - вбити тисячі людей, покласти тисячі своїх людей, знищити майна на міліарди долларів шоб вліпити статуетку.
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21.03.2023 00:34 Відповісти
Для антихристів ці статуетки замість ікони. Якби я побачив в церкві людей що отак завмерли перед іконою, то подумав би, що вони зараз перехрестяться.
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21.03.2023 00:55 Відповісти
Різниця тільки в тому, що для християн вбивство - це смертний гріх, а для цих - то їхні скрепи.
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21.03.2023 00:59 Відповісти
Для московського патріархату вбивство українців не вважається гріхом.
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21.03.2023 07:48 Відповісти
Лучше б "Девушку с веслом" поставили. И то б эстэтичней было.Или "Венеру Милосскую", она тоже без рук.
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21.03.2023 09:38 Відповісти
І оця пакость жила і живе поруч з нами
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21.03.2023 08:22 Відповісти
Ворошилов этого достоин. Он проявил свой полководческий талант во время Финской войны. Потом ему дали покомандовать в 1941 году под Ленинградом о после очередных "успехов" перевели в Ставку на ничего не значащую должность и он уже вреда не приносил.
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21.03.2023 08:23 Відповісти
Когда приказ отдаст товариш сталін,
И первый маршал в бой нас поведет...

Мда, что-то пошло не так 🤔
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21.03.2023 10:56 Відповісти
Боже які кончені
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21.03.2023 00:36 Відповісти
Яка велелюдна маніфестація...
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21.03.2023 00:37 Відповісти
Сняли с языка! "Тысячи" благодарных ватников собрались на открытии этого г@вна )))
Слава Украïнi i Жыве Беларусь!
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21.03.2023 11:18 Відповісти
Якось несерйозно, на вічність не тягне, як і все москальське.
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21.03.2023 00:38 Відповісти
Та да, знову з говнобєтону і навіть газонах прилічного навколо не поклали

Якесь опудало в бур'янах
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21.03.2023 10:58 Відповісти
А погруддя,я так розумію в «музєї» чекало «асвабадітєлєй» ,як і зараз по Україні вся решта демонтованого лайна чекає «лучшіх врємьон» ?
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21.03.2023 00:45 Відповісти
ЖДУНИ дождалися!Дуже багато цих пам'ятників після їх зняття тихенько стоять десь і чекають щоб їх поставили на місце.Приклад-м.Дружківка.Знятий памятик членіну стоїть під охороно на терітоії муніципального підприємства.
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21.03.2023 08:16 Відповісти
Скорий - скоро бада бум
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21.03.2023 00:48 Відповісти
Ворошилов...Ну, воро - то понятно. Шило - тоже понятно, на фене это спирт. Т.е., он спирт воровал и поэтому герой для русни?
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21.03.2023 00:50 Відповісти
Не доходь до "примітивізму" - ти ж не кацап! Прізвише - похідне від слова "ворошить" - перекладать щось (наприклад сіно чи зерно для просушки чи льон під час переробки)
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21.03.2023 05:02 Відповісти
клім ефремич между прочім-до лошадок бил охоч
но даже он средь всех коней вибирал щоб бил евр**ей...
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21.03.2023 06:57 Відповісти
Я повинен був "оцінить йумор"? Вважай що "оцінив"... Посміявся...
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21.03.2023 07:10 Відповісти
Як там у "классіка"? "Какая разніца, у какова памятніка назначать свіданіє"?
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21.03.2023 00:54 Відповісти
яке ж воно все, по-кацапському, вбоге та карикатурне, справжній кацапський "бидло-стайл"...
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21.03.2023 00:55 Відповісти
якщо пам'ятник був збережений після демонтажу то тепер треба по є*алу кожном3 давать хто пропонує не переплавляти а в якісь вигадані музеї передавати а насправді під рядно, чекати приходу окупантів.
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21.03.2023 00:55 Відповісти
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21.03.2023 01:05 Відповісти
Демонтаж пам'ятника Ворошилову в рамках декомунізації відбувся у Лисичанську у листопаді 2015 року. -вот чего стоят эти переносы комуно-идолов в отстойники тоталитаризма и по этим переносам всяких ленинов-******** можно судить где враги у власти просто ждут когда прийдет параша и занова установить эту красножопую нечисть
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21.03.2023 01:07 Відповісти
Убоге шапіто...
Ну, в принципі, як і усе, у довбо(ОЙ)бів...
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21.03.2023 01:09 Відповісти
Всі ці пам'ятники потрібно знищити .Ніяких музеїв і спеціальних алей.Щоб совкодрочери не літали в мріях.А це кончені.
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21.03.2023 01:12 Відповісти
Все. Життя у придурків вдалося.🤦
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21.03.2023 01:22 Відповісти
всю совково-комунячу заразу, після демонтажу, знищувати, а не хрюкати про якесь зберігання для музеїв...
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21.03.2023 01:22 Відповісти
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21.03.2023 01:32 Відповісти
Повний ідіотизм, радянський маршал і поруч нацистсько-власівський триколор.
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21.03.2023 02:12 Відповісти
...і це все- колишньому зимовнику запорожців що мав назву Лисичий байрак...
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21.03.2023 02:22 Відповісти
Туди б ще попа з кадилом, й буде повна солянка
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21.03.2023 06:39 Відповісти
Погруддя спадковому "вадаправодчіку"... - *******.
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21.03.2023 02:30 Відповісти
Ну ******* ці підори різне лайно - суворова , пьйотр перваго , збоченку єкатєріну , сталіна , а сіфілітик лєнін вже 100 років лежить в акваріумі на головній площі їхньої недокраїни . І далеко не всі виродки , яких вони почитають .
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21.03.2023 03:02 Відповісти
таблички декомунізованих вулиць\міст також десь лежать "в музеях" щоб окупанти лишній рубль не витратили?
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21.03.2023 04:36 Відповісти
А Батию коли в себе встановлять? Щоб відновити історичну справедливість
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21.03.2023 05:04 Відповісти
Ну - про Херсон теж казали "навсегда с Рассией" Прийде час - і з Лисичанська виженемо І з Криму - теж!
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21.03.2023 05:05 Відповісти
Решту пам'ятників різній сволоті потрібно не просто зносити з постамантів, а знищувати, щоб у нікого не було бажання повернути їх назад. Зробити нові їм буде точно важко, а якщо зроблять, то вийде посміховисько. Але це показує яке сміття в головах цих "діячів", що вони мали нести і несуть українцям.
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21.03.2023 05:54 Відповісти
лица какие у кацапов "одухотворенные"... но серые... помеченные близостью старушки с косой...
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21.03.2023 05:56 Відповісти
Це два ківи віночок тримаюь? Який прогрес генної інженерії...
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21.03.2023 06:00 Відповісти
Нагло ворони знялися, буйним сміхом залилися: "Ви хіба вільні? Ви хіба вільні? Божевільні, божевільні..." Кому Вниз
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21.03.2023 07:05 Відповісти
Як ми з ними жили до 2014 року ...Там насення упороте і відморожене повністю ,але користуються Гуглом і Айфонами ...Не по-понятіям
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21.03.2023 07:41 Відповісти
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21.03.2023 08:13 Відповісти
Убогі нащадки убитих московією совків в ГУЛАГАХ….
кату ставлять пам'ятника, а в'язням таборів ГУЛАГІВ, безпам'ятство….
ОРУЕЛ в московії!!
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21.03.2023 08:15 Відповісти
А скільки таких довбнів у нас по Україні - мріють по повернення совкових міток?
З тих73% десь половина.
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21.03.2023 08:22 Відповісти
скоро начнут рыжего ульянова-ленина восстанавливать...........как он плел что электрическая лампочка заменит крестьянину бога................................................тьфу ***** крепостные из страны болот.............
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21.03.2023 08:28 Відповісти
Тут усе зрозуміло; встановити скрєпний бюстік--дешевше, аніж відбудовувати розхєрачені міста.
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21.03.2023 08:39 Відповісти
Сталінському холую від путінських..
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21.03.2023 08:52 Відповісти
Ну наконец то в Лисичанске установилась полная гармония. Все так по-домашнему. По-этому и завидует россиянам бездуховный запад.
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21.03.2023 08:58 Відповісти
З цього треба винести урок, що усе демонтоване треба віддавати на переробку
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21.03.2023 09:12 Відповісти
Ппм"ятники це символи і на символах дуже багато чого збудовано і тримається на Землі. Питання в іншому-чому ці ворожі українцям символи збережені? Роздумуючи над цим питанням виникає ще більше запитань і слова Ісуса "роде зміїний і батько ваш сатана" сказані не даремно. Думаймо...
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21.03.2023 09:38 Відповісти
Все що приносить рашка, це смерть, розруха, і пам'ятники ідолам
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21.03.2023 09:52 Відповісти
Полная жопа. Скоро во всех городах и весях будут ставить памятники сралину.
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21.03.2023 10:26 Відповісти
 
 