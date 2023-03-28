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Рятувальники ліквідували пожежу у Святошинському районі, спричинену падінням уламків збитого БПЛА, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Рятувальники ліквідували наслідки ворожої атаки на столицю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Головного управління ДСНС у Києві.

"У ніч на 28 березня до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС у м. Києві почали надходити повідомлення про вибух та пожежу у Святошинському районі. Внаслідок ворожої атаки у 3-поверховій адміністративній будівлі відбулося руйнування будівельних конструкцій на площі 200 кв.м. Також виникла пожежа у двох осередках, загальною площею 70 кв.м, яку вогнеборці оперативно ліквідували.

Жертв та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на місці події загалом працювало 9 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 50 рятувальників особового складу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ППО знищила всі 10 повітряних цілей навколо Києва, пожежа у Святошинському районі викликана падінням уламків збитого БПЛА, - КМВА (оновлено)

Рятувальники ліквідували пожежу у Святошинському районі, спричинену падінням уламків збитого БПЛА, - ДСНС 01
Рятувальники ліквідували пожежу у Святошинському районі, спричинену падінням уламків збитого БПЛА, - ДСНС 02
Рятувальники ліквідували пожежу у Святошинському районі, спричинену падінням уламків збитого БПЛА, - ДСНС 03
Рятувальники ліквідували пожежу у Святошинському районі, спричинену падінням уламків збитого БПЛА, - ДСНС 04
Рятувальники ліквідували пожежу у Святошинському районі, спричинену падінням уламків збитого БПЛА, - ДСНС 05
Рятувальники ліквідували пожежу у Святошинському районі, спричинену падінням уламків збитого БПЛА, - ДСНС 06
Рятувальники ліквідували пожежу у Святошинському районі, спричинену падінням уламків збитого БПЛА, - ДСНС 07
Рятувальники ліквідували пожежу у Святошинському районі, спричинену падінням уламків збитого БПЛА, - ДСНС 08

Автор: 

безпілотник (4158) Київ (19466) пожежа (4327) ДСНС (5106) дрони (4699)


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Х**ло перед смертю хоче максимально на*рать.
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28.03.2023 07:04 Відповісти
Приберіть п'яте фото!
Воно вказує місце падіння
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28.03.2023 08:00 Відповісти
 
 