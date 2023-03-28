Рятувальники ліквідували пожежу у Святошинському районі, спричинену падінням уламків збитого БПЛА, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Рятувальники ліквідували наслідки ворожої атаки на столицю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Головного управління ДСНС у Києві.

"У ніч на 28 березня до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС у м. Києві почали надходити повідомлення про вибух та пожежу у Святошинському районі. Внаслідок ворожої атаки у 3-поверховій адміністративній будівлі відбулося руйнування будівельних конструкцій на площі 200 кв.м. Також виникла пожежа у двох осередках, загальною площею 70 кв.м, яку вогнеборці оперативно ліквідували.

Жертв та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на місці події загалом працювало 9 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 50 рятувальників особового складу.

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