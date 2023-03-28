Доба на Донеччині: ракетні удари по Слов’янську та Краматорську, артобстріл Курахового. ФОТОрепортаж

Напередодні росіяни завдали ракетного удару по Слов’янську - вбили 2 цивільних, поранили ще 28.

Зруйновано адміністративні та офісні будівлі, пошкоджено 5 багатоповерхівок і 7 приватних будинків. Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, пізно ввечері ракетного удару зазнав Краматорськ - пошкоджено дитсадок, школу та будівлю підприємства, без жертв.

На Донецькому напрямку Курахове 7 разів потрапило під артобстріл - пошкоджено будівлю державного підприємства.

"На Горлівському напрямку 2 людини поранено і 2 будинки пошкоджено у Костянтинівці. Відомо про щонайменше 1 пораненого у Бахмуті. Гучно було в Торецькій та Часовоярській громадах. У Соледарській громаді під вогнем Міньківка, Оріхово-Василівка, Федорівка і Роздолівка", - інформує очільник регіону.

На Лисичанському напрямку 2 дрони-камікадзе ударили по Зарічному - без жертв.

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