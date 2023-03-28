У бою під Бахмутом загинув воїн з Харкова Дмитро Єрпєлов. ФОТО

Дмитро професійно займався обрізкою дерев. Та коли треба було боронити Україну - змінив свій інструмент на зброю.

Про його загибель повідомив у фейсбуці Володимир Ветроградський, інформує Цензор.НЕТ.

"Дмитрий Ерпелов був, без сумніву, один з небагатьох найкращих дереволазів України. Людини, яка дійсно була арбористом. Харківським арбористом. ... Він вмів не тільки видаляти, але і професійно виконувати обрізку крони дерев", - написав Ветроградський.

Він пише, що загибель Дмитра - непоправна втрата. Бо таких професійних людей - одиниці.

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Допомогти матері Дмитра можна, переказавши кошти на картку 4314 1402 0271 6467 (Тетяна Єрпєлова).