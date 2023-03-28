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Новини Фото Війна
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У бою під Бахмутом загинув воїн з Харкова Дмитро Єрпєлов. ФОТО

Дмитро професійно займався обрізкою дерев. Та коли треба було боронити Україну - змінив свій інструмент на зброю.

Про його загибель повідомив у фейсбуці Володимир Ветроградський, інформує Цензор.НЕТ.

"Дмитрий Ерпелов був, без сумніву, один з небагатьох найкращих дереволазів України. Людини, яка дійсно була арбористом. Харківським арбористом. ... Він вмів не тільки видаляти, але і професійно виконувати обрізку крони дерев", - написав Ветроградський.

Він пише, що загибель Дмитра - непоправна втрата. Бо таких професійних людей - одиниці.

Також читайте: Один із поранених під Бахмутом польських волонтерів помер у лікарні

Допомогти матері Дмитра можна, переказавши кошти на картку 4314 1402 0271 6467 (Тетяна Єрпєлова).

У бою під Бахмутом загинув воїн з Харкова Дмитро Єрпєлов 01

Автор: 

втрати (4398)


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Топ коментарі
+30
Дуже боляче від втрат наших мужніх Героїв 😪😪😪
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28.03.2023 11:54
+26
Як боляче дивитись на ці світлі обличчя. Посмішка, щира, світла. Спочивай з миром, Герой! Навічно в пам"яті твоя дивовижна посмішка. Сум..
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28.03.2023 12:05
+17
Земля пухом
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28.03.2023 12:04
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Дуже боляче від втрат наших мужніх Героїв 😪😪😪
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28.03.2023 11:54 Відповісти
Земля пухом
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28.03.2023 12:04 Відповісти
Як боляче дивитись на ці світлі обличчя. Посмішка, щира, світла. Спочивай з миром, Герой! Навічно в пам"яті твоя дивовижна посмішка. Сум..
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28.03.2023 12:05 Відповісти
Уходять кращі. Будуть дивитись з неба на нас і мають бути відомщені. Ворога буде знищено, спи спокійно.
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28.03.2023 12:08 Відповісти
R.I.P. Воїну!
Герою Слава!

Співчуття рідним.
У нас гитнуть Люди, майстри, таланти, неперсічні та видатні Особи, а у кацапів здихає непотріб.
Це особливо боляче
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28.03.2023 12:29 Відповісти
bo v kazapiv- til´ky nepotrib, in6yh nema
a v nas- kozen hlopez´- geroj
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28.03.2023 13:58 Відповісти
У мене двоюрідний брат повернувся з фронту. Був спочатку під Краматорськом, а потім під Бахмутом. Воював з вересня минулого року.

У його підрозділі було 70 людей. Залишилося в живих 19...
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28.03.2023 12:44 Відповісти
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28.03.2023 12:49 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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28.03.2023 13:01 Відповісти
R.I.P.
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28.03.2023 13:03 Відповісти
Вічна пам'ять героям Низький уклін Щирі співчуття близьким Пам'ятаймо Вони живуть поки є ті хто пам'ятає
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28.03.2023 13:35 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
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28.03.2023 14:10 Відповісти
R.I.P.

+ мамі на картку
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28.03.2023 15:43 Відповісти
 
 