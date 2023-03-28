На Хмельниччині перекинувся автобус "Варшава - Одеса", є травмовані. ФОТО
В автобусі було 25 пасажирів, серед яких двоє дітей. Кількість травмованих зараз уточнюють лікарі.
Про це повідомили в поліції Хмельницької області, інформує Цензор.НЕТ.
"Попередньо встановлено, що водій автобуса сполученням "Варшава - Одеса" не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, після чого автобус перекинувся", - йдеться у повідомленні.
З пасажирами зараз працюють лікарі. Вони визначають ступінь важкості травм. Про загальну кількість травмованих в поліції пообіцяли повідомити пізніше.
Топ коментарі
+10 Чайка Київ
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+9 Dima30
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+4 Arsen Kirillov #551503
показати весь коментар28.03.2023 15:43
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