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На Хмельниччині перекинувся автобус "Варшава - Одеса", є травмовані. ФОТО

В автобусі було 25 пасажирів, серед яких двоє дітей. Кількість травмованих зараз уточнюють лікарі.

Про це повідомили в поліції Хмельницької області, інформує Цензор.НЕТ.

"Попередньо встановлено, що водій автобуса сполученням "Варшава - Одеса" не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, після чого автобус перекинувся", - йдеться у повідомленні.

З пасажирами зараз працюють лікарі. Вони визначають ступінь важкості травм. Про загальну кількість травмованих в поліції пообіцяли повідомити пізніше.

Також читайте: "Слуга народу" Гевко потрапив у ДТП із загиблим

На Хмельниччині перекинувся автобус Варшава - Одеса, є травмовані 01

Автор: 

ДТП (4467) Нацполіція (15168) Хмельниччина (914)


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Топ коментарі
+10
Слава Богу, живі
Всім постраждалим, швидкого одужання.
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28.03.2023 15:48
+9
скоріш за все водій не впорався з керуванням бо була дуже паскудна погода,ожеледь, сильний вітер та мокрий сніг.
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28.03.2023 16:08
+4
Більше водіїв шмонайте на КПП!
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28.03.2023 15:43
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Більше водіїв шмонайте на КПП!
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28.03.2023 15:43 Відповісти
Яким чином шмон автобусів зменшить аварійність?
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28.03.2023 16:15 Відповісти
суттєво зменшить. ви мабуть ніколи не бачили, як це відбувається
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28.03.2023 16:38 Відповісти
Зменшить час в дорозі, водій не спить навіть під час шмону.
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28.03.2023 17:16 Відповісти
Слава Богу, живі
Всім постраждалим, швидкого одужання.
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28.03.2023 15:48 Відповісти
Резину на літню поміняли чи що
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28.03.2023 15:48 Відповісти
На такому транспорту одні колеса для будь-якого сезону. Але водій міг "спіймати узбіччя" через погану дорогу, зустрічний транспорт тощо. А може і втому, хоча на ціх напрямках водії працюють у парі.
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28.03.2023 15:57 Відповісти
скоріш за все водій не впорався з керуванням бо була дуже паскудна погода,ожеледь, сильний вітер та мокрий сніг.
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28.03.2023 16:08 Відповісти
автобусом сложно управлять, уж больно они высокие. А разгоняются нехило.
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28.03.2023 16:48 Відповісти
В ЄС, рекомендується пристібатися в автобусах на міжміських сполученнях. Цікаво, в європейському перевізнику фліксбас, рекомендують в Україні користуватися ременем безпеки?
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28.03.2023 16:14 Відповісти
Безпека в автобусі, у тому числі завдяки технологічним інноваціям, - стандарт компанії FlixBus. Наші автобуси оснащено ************** електронними системами допомоги водієві, що підвищують рівень безпеки. Крім того, в автобусах FlixBus передбачено систему курсової стійкості, систему аварійного гальмування, систему контролю смуги, адаптивну систему круїз-контролю, світлові датчики, габаритні ліхтарі та інші функції, що допомагають нам піклуватися про вашу безпеку на дорозі. Безпеку автобусів FlixBus також підтверджено сертифікатами. Періодично автобуси FlixBus проходять перевірку на відповідність найвищим стандартам безпеки.

Ви також можете підвищити рівень своєї безпеки під час подорожі - подорожуючи нашими автобусами, обов'язково використовуйте ремінь безпеки
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28.03.2023 16:30 Відповісти
На перевозчика FlixBus похож ...
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28.03.2023 17:02 Відповісти
Цієї ночі на Хмельниччині погода була просто жах, зимою не було такого.
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28.03.2023 18:12 Відповісти
9 травня в Якутії:

"Почти весна... Чуть-чуть мешает метр снега...".
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29.03.2023 10:40 Відповісти
 
 