Наслідки ворожих обстрілів Сумщини. ФОТОрепортаж
Протягом минулої доби війська рф знову обстрілювали населені пункти Сумської області. Загалом нараховано 80 ударів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Сумської області.
На Сумщині внаслідок російських обстрілів 3 жінки зазнали поранень, пошкоджено адміністративне приміщення, 10 приватних житлових будинків, господарчі споруди, навчальний корпус ліцею, магазин, гараж, ферму, 4 транспортні засоби, лінії електропередач.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль