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Наслідки ворожих обстрілів Сумщини. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби війська рф знову обстрілювали населені пункти Сумської області. Загалом нараховано 80 ударів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Сумської області.

На Сумщині внаслідок російських обстрілів 3 жінки зазнали поранень, пошкоджено адміністративне приміщення, 10 приватних житлових будинків, господарчі споруди, навчальний корпус ліцею, магазин, гараж, ферму, 4 транспортні засоби, лінії електропередач.

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Наслідки ворожих обстрілів Сумщини 01
Наслідки ворожих обстрілів Сумщини 02
Наслідки ворожих обстрілів Сумщини 03
Наслідки ворожих обстрілів Сумщини 04

Автор: 

обстріл (28472) Сумська область (3678)


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