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"Місто, якого більше не існує": фотографи показали знищену Мар’їнку. ФОТОрепортаж

Фотографи Костянтин і Влада Ліберови разом з аеророзвідниками 79 ОДШБ, які боронять місто, показали, як зараз виглядає зруйнована вщент окупантами Мар’їнка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Instagram фотографів.

"Рік тому це було маленьке затишне місто. Працювали школи, магазини, лікарні. В людей було життя. Те, що ви бачите на цих фото і відео - відбулось за минулий і цей рік. Ось так Марʼїнка виглядає сьогодні", - йдеться в повідомленні.

Фотографи розповіли, що 11 травня вони провели на околицях Марʼїнки разом із аеророзвідниками 79 ОДШБ, яка вже декілька місяців поспіль боронить місто. Добирались вночі, всі дороги прострілюються.

"Те, що ми побачили - місцями гірше за документальні кадри зруйнованих міст часів Другої Світової, що нам доводилось бачити", - йдеться у дописі.

Ліберови додали, що жорстокі бої тривають тут щодня, щогодини.

Місто, якого більше не існує: фотографи показали знищену Мар’їнку 01
Місто, якого більше не існує: фотографи показали знищену Мар’їнку 02
Місто, якого більше не існує: фотографи показали знищену Мар’їнку 03
Місто, якого більше не існує: фотографи показали знищену Мар’їнку 04
Місто, якого більше не існує: фотографи показали знищену Мар’їнку 05
Місто, якого більше не існує: фотографи показали знищену Мар’їнку 06
Місто, якого більше не існує: фотографи показали знищену Мар’їнку 07
Місто, якого більше не існує: фотографи показали знищену Мар’їнку 08

Автор: 

Мар’їнка (622)


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Топ коментарі
+24
боже ж ти мій..., просто гори будівельного сміття..., а як же тоді виглядає той Донецьк, який 8 років бомбила Україна, страшно уявити..., мабуть вже голий степ просто...
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12.05.2023 14:01
+23
Сталинград не был даже на треть так уничтожен. В Сталинграде во время войны жило сотни тысяч жителей. В Марьинке же уже никто не может жить
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12.05.2023 13:59
+22
А ведь был неплохой красивый город, куча зелени, озеро. Рашисты должны заплатить за это
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12.05.2023 13:57
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Сталінград.
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12.05.2023 13:54 Відповісти
Сталинград не был даже на треть так уничтожен. В Сталинграде во время войны жило сотни тысяч жителей. В Марьинке же уже никто не может жить
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12.05.2023 13:59 Відповісти
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12.05.2023 14:57 Відповісти
А ведь был неплохой красивый город, куча зелени, озеро. Рашисты должны заплатить за это
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12.05.2023 13:57 Відповісти
Просто нема
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12.05.2023 13:57 Відповісти
Звільнення кремлем виглядає так
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12.05.2023 13:59 Відповісти
Кацапи - антилюди. Повна зневага до життя, і людського і життя взагалі...
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12.05.2023 13:59 Відповісти
Так будут виглядати бєлгород, курск, воронєж, москва, пітер, єкатерінбург, ростов. Амінь
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12.05.2023 14:01 Відповісти
Звільнили від життя..
Навіть відновлювати нема чого..
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12.05.2023 14:01 Відповісти
боже ж ти мій..., просто гори будівельного сміття..., а як же тоді виглядає той Донецьк, який 8 років бомбила Україна, страшно уявити..., мабуть вже голий степ просто...
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12.05.2023 14:01 Відповісти
Котлован ...
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12.05.2023 14:05 Відповісти
Звільнення по кацапськіи. Так за задумом кремлівського параноїка мала б виглядати уся Україна.
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12.05.2023 14:05 Відповісти
Освобождение .... новых республик от старых населенных пунктов и населения
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12.05.2023 14:08 Відповісти
За что же их так? И многих других тоже? Они ж ведь так "сватов" любили и ржали с 95 квартала... Ну разве все то что у них было, им было этого мало?
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12.05.2023 14:10 Відповісти
Вот ето орки мечтали сделать с Киевом если бы их не отогнали за несколько недель от столицы
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12.05.2023 14:14 Відповісти
ну нормально

Це якраз те чого хотіло місцеве бидло - щоб їх асвабаділі

Вот їх і асвабаділі - шо не так ?
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12.05.2023 14:27 Відповісти
Ні, не асвабадилі. Ці руїни наші контролюють. Але у ході вторгнення росії в Україну Мар'їнка до березня 2023 була повністю зруйнована при спробі захоплення міста російською армією...Так шо фіг ти вгадав. У цій війні виновен тільки путін і росіія, більше ніхто.
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12.05.2023 14:32 Відповісти
А ще 73%, та наша бидломаса, яка тому путіну а кацапам то дозволила зробити.
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12.05.2023 14:40 Відповісти
Ні, спочатку винен лише путін і росія. Як би вони не вторглися своєю армією, то мрії колаборантів залишилися би вологим мріями.
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12.05.2023 16:35 Відповісти
Хто розмінував Чонгар? Хто заблокував ракетну програму? Хто злив справу Вагнерівців? Хто поміняв Цемаха на таксиста? Хто в Омані домовлявся?... Також путін?! І найголовніше: хто того ХТО у владу привів, тобто, хто у тому всьому винен?
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12.05.2023 17:32 Відповісти
Ви плутаєте причини війни і наслідки війни. Так, розминування Чонгару, коли Україну окружили російські війська, це зрада, повинна каратися. Теж саме, Оман ,вагнеровці, інше- це все злочини, за які треба карати з і всій строгостю закону. Звісно, привів блазня мудрий нарід. Але це не є причиною війни. Це лише причина, того що війна стала набагато кривавішою, більше жертв і руйнувань, ніж могло би бути. Дуже погані наслідки із -за нашої необережності. Але справжньою причиною війни, є ******* сусіди. Справжня причина війни, це російський імперіализм, рашизм і колоніальне мислення путіна. Якби були нормальні сусіди, якби Росія не нападала зі зброєю, то можна було б жити і без ракетної програми, розмовляти будь-якою мовою, гратися в мирних українців. В самій війні винувата лише Росія і ніхто інший. Це був наглий, неспровокований нічим напад на суверенну державу.
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12.05.2023 19:18 Відповісти
Причина війни в тому, що кацапи були переконані в нашій слабкості, а це переконання їм дали наша недолуга влада і зрадники. А приводить всіляких недолугих створінь і зрадників у владу.... ланцюжок продовжувати? На жаль, така недолуга влада і зрадники в ній вже багато десятиліть за невеликими винятками. Україна в новітній історії мала кілька шансів піти іншим шляхом, але на жаль. От зараз, до речі, можливо, останній. Вистоїмо, переможемо, так, будемо, а ні?
Кацапи, як гопники, НІКОЛИ не дозволяють собі напасти на сильнішого!
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12.05.2023 19:47 Відповісти
Тобто ви вважаєте, якщо дівчина наділа коротку юбку і її, припустимо, згвалтували. То винна вона, а не гвалтивнік?
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13.05.2023 01:37 Відповісти
Ні, дівчина зняла трусики, лягла і розставила ножки. Якось так вийшло. А якби дівчинка вийшла заміж, або хоч знайшла собі кавалера, носила в кишені перцевий балончик і не лазила там, не не варто, гвалтівник би добре подумав перед тим, як на неї накинутись. Ще раз, кацапи нападають лише на тих, хто не дасть відпору, така в них псяча природа. На сильного вони сцять нападати. Хіба погавкувати і тихцеп покусувати.
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13.05.2023 09:20 Відповісти
Ні, дівчина зняла трусики, лягла і розставила ножки. - Хай навіть і так) Але Україна суверенна держава, її кордони непорушні. Дівчина лежала у своїй кімнаті, а не в російській. Росія не мала права перетина кордони зі зброєю у будь- якому випадку!!!, хоть мільон оголених дівчат, хоч мільон зелених писькограїв. Це тільки нас стосується, вони не мала права втручатися. Всі біди в нас від того, що такі агресивні і ******* кацапи сусіди. Були б нормальні цивілізовані сусіди, що хоч роби, хоч по вулиці без трусов ходи з книгою пушкіна, ніхто не нападе. В нас здебільшого люди мирні хлібороби, ми не любимо воювати на відміну від русні. Але, нам не повезло, ми як Ізраїль, оточені ворогами. Тому Україна жертва, не треба її дуже сильно обвинувачувати.
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13.05.2023 10:31 Відповісти
Звинувачення жертви, це пострадянський підхід. На вулиці гопники побили- сам винен, не дав опору. Згвалтували- сама винна, шльондра. Так нас батьки виховували, але це не зовсім правильно.
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13.05.2023 10:41 Відповісти
я це до того шо якби там жили українці а не малороси яким не всьо так адназначна то місто було б ціле
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12.05.2023 15:24 Відповісти
Це багато так хто вважає.) Але насправді це лише емоції, бо ми дуже злі і шукаємо винних. Не було би місто ціле. Просто це міста ближче до кордону з Росією. Тому там колоборанти звісно співчувають до росії, мають зв'язки там. Але згадаємо, наприклад, коли Німеччина з Заходу вторгалася, то колоборанти і поліцаї були здебільшого україномовні. Хтось наразі до угорців тулиться, хтось до поляків,хтось румунам співчуває. В першу чергу винний той, хто вторгся зі зброєю. Як би рашисти не вторглися своєю армією, то мрії колаборантів залишилися би вологим мріями.
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12.05.2023 16:42 Відповісти
merzota kacaps'ka !!!!
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12.05.2023 14:33 Відповісти
фото загадачної кацапскої душі,за уралом у них всі такі поселення,цих тварюк потрібно знищити.
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12.05.2023 14:38 Відповісти
Путян! Ввяді вайска!
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12.05.2023 14:38 Відповісти
так буває, коли вумний нАріт експериментує з долею України, обираючи замість розвитку Держави, "Армії Мови Віри" тих, хто бачать мІр в очах людожера, какаютьбєзразніци, ржуть над святинями, переслідують Патріотів, розміновують "чонгари", запускають "маршрути дружби" для окупанта, крадуть-кладуть асфальт і кладуть на "Армію Мову Віру", а потім ллють крокодилячі сльози і театрально перед Світом "заламують руки од горя", щоденно гіпнотизуючи на голубому телемарафоні нестабільний лохторат аби подовжити своє сцарювання і не відповідати за скоєне РАЗОМ зі своєю бандою, яка у 2019му "сдєлала ІХ разом"..
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12.05.2023 14:58 Відповісти
А русские ещо непоняли что за востоновление и этого города платить будут они и поэтому в своих бараках они смонут жить и сра... на улице ещо несколько поколений.
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12.05.2023 15:17 Відповісти
раша це апокаліпсіс. Там де воня з"являється там завжди руїна !
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12.05.2023 15:54 Відповісти
Суки, хуже любых фашистов.
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12.05.2023 16:11 Відповісти
Так має виглядати вся росія.

І щоб було зрозуміло сама вона так виглядати не почне. Для цього треба допомогти.
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12.05.2023 16:23 Відповісти
"хороших русских" не бывает, увидел "русского" - убей ...
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12.05.2023 17:51 Відповісти
Як у тому місці 79 ОДШБ з іншіми війсковими тримають фронт. Неймовірні казарлюги.
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14.05.2023 14:00 Відповісти
 
 