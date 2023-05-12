"Місто, якого більше не існує": фотографи показали знищену Мар’їнку. ФОТОрепортаж

Фотографи Костянтин і Влада Ліберови разом з аеророзвідниками 79 ОДШБ, які боронять місто, показали, як зараз виглядає зруйнована вщент окупантами Мар’їнка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Instagram фотографів.

"Рік тому це було маленьке затишне місто. Працювали школи, магазини, лікарні. В людей було життя. Те, що ви бачите на цих фото і відео - відбулось за минулий і цей рік. Ось так Марʼїнка виглядає сьогодні", - йдеться в повідомленні.

Фотографи розповіли, що 11 травня вони провели на околицях Марʼїнки разом із аеророзвідниками 79 ОДШБ, яка вже декілька місяців поспіль боронить місто. Добирались вночі, всі дороги прострілюються.

"Те, що ми побачили - місцями гірше за документальні кадри зруйнованих міст часів Другої Світової, що нам доводилось бачити", - йдеться у дописі.

Ліберови додали, що жорстокі бої тривають тут щодня, щогодини.















