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Країна без майбутнього, путінський скарб. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Країна без майбутнього
Читайте на "Цензор.НЕТ": Пригожин показав гору трупів "вагнерівців" та обматюкав Шойгу та Герасимова: "Суки, тварюки, господарі життя". ВIДЕО
Генштаб РФ
Настрій - святковий
Читайте на "Цензор.НЕТ": ГУР про візит на парад до Москви лідерів кількох країн: Росія забезпечила собі живий щит
Демилитаризация
- шойгу, где танки???
Читайте на "Цензор.НЕТ": Т-34 часів Другої світової війни був єдиним танком на параді у Москві. ВIДЕО
Парад 2023
Стан справ
"Цель СВО достигнута"
Почалось...
Десь під Бахмутом
Модернізація
Путінський скарб
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Топ коментарі
+15 Van-Basten Van-Basten
показати весь коментар13.05.2023 11:30
+13 Прощай немытая раССея
показати весь коментар13.05.2023 11:20
+9 Van-Basten Van-Basten
показати весь коментар13.05.2023 11:39
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Поэтому предлагаю на этом завершить ненужную дискуссию.
Відсилка до колі герасімова а не до Вертера