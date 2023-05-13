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Країна без майбутнього, путінський скарб. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Країна без майбутнього, путінський скарб. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Країна без майбутнього

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пригожин показав гору трупів "вагнерівців" та обматюкав Шойгу та Герасимова: "Суки, тварюки, господарі життя". ВIДЕО

Країна без майбутнього, путінський скарб. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Генштаб РФ

Країна без майбутнього, путінський скарб. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Настрій - святковий

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГУР про візит на парад до Москви лідерів кількох країн: Росія забезпечила собі живий щит

Країна без майбутнього, путінський скарб. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Демилитаризация

Країна без майбутнього, путінський скарб. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

- шойгу, где танки???

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Країна без майбутнього, путінський скарб. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Парад 2023

Країна без майбутнього, путінський скарб. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Стан справ

Країна без майбутнього, путінський скарб. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

"Цель СВО достигнута"

Країна без майбутнього, путінський скарб. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Почалось...

Країна без майбутнього, путінський скарб. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Десь під Бахмутом

Країна без майбутнього, путінський скарб. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Модернізація

Країна без майбутнього, путінський скарб. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 12

Путінський скарб

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Лукашенко Олександр (2655) політика (4404) путін володимир (23818) фотожаба (13863) Шойгу Сергій (626) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+15
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13.05.2023 11:30
+13
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13.05.2023 11:20
+9
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13.05.2023 11:39
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13.05.2023 08:39 Відповісти
От не треба сміятись над поневоленими народами - у свій час чукчі нормально на какцапню полювали ))) А те, що живуть так, то у такому кліматі і Ви б жили не краще.
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13.05.2023 08:43 Відповісти
Шойгу не чукча, а тувинец. Но тоже оленевод. А "там жить"- я похож на *********?
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13.05.2023 09:17 Відповісти
Розмова йшла не про Тиву (там какцапів також відстрілювали). Щодо виродків - так вони є в усіх народів, Рамзанка Диров тому яскравий приклад, як і Шойга продажна (((
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13.05.2023 12:10 Відповісти
Я в сортах парашного говна (в отличие от вас) не разбираюсь.
Поэтому предлагаю на этом завершить ненужную дискуссию.
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13.05.2023 12:51 Відповісти
Яка ж огидна ця за..па з вухами... Гидотніша навіть від карликового Пуйла (((
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13.05.2023 08:41 Відповісти
Тема "дедушки - законченного муdака" не раскрыта
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13.05.2023 09:01 Відповісти
БАХМУТСКИЙ МЯСНИК
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13.05.2023 09:07 Відповісти
ґубка відвисла, наработана - пітух зі стажoм..
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13.05.2023 09:47 Відповісти
А про Герасимова не все поймут..прогуглите кто играл робота Вертера
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13.05.2023 09:19 Відповісти
Гадаю шо там все значно простіше.
Відсилка до колі герасімова а не до Вертера
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13.05.2023 09:57 Відповісти
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13.05.2023 11:20 Відповісти
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13.05.2023 11:30 Відповісти
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13.05.2023 11:39 Відповісти
 
 