Країна без майбутнього, путінський скарб. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Країна без майбутнього

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пригожин показав гору трупів "вагнерівців" та обматюкав Шойгу та Герасимова: "Суки, тварюки, господарі життя". ВIДЕО

Генштаб РФ

Настрій - святковий

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГУР про візит на парад до Москви лідерів кількох країн: Росія забезпечила собі живий щит

Демилитаризация

- шойгу, где танки???

Читайте на "Цензор.НЕТ": Т-34 часів Другої світової війни був єдиним танком на параді у Москві. ВIДЕО

Парад 2023

Стан справ

"Цель СВО достигнута"

Почалось...

Десь під Бахмутом

Модернізація

Путінський скарб

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