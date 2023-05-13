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Новини Фото Війна
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Повідомлено про підозру колишньому окупаційному "коменданту" Балаклії Буслову, який катував мешканців міста, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки системно викриває російських окупантів, які вчиняли воєнні злочини у тимчасово захоплених районах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, у результаті слідчих дій встановлено особу ще одного загарбника, причетного до масових репресій проти мирних жителів під час окупації частини Харківщини.

Фігурантом є військовий комендант Калінінградського гарнізону ЗС РФ із позивним "Граніт", який на початку повномасштабного вторгнення ввійшов до складу окупаційних угруповань на східному фронті.

У березні минулого року він приїхав до захопленої на той час Балаклії, де займався координацією спільних дій російських військових та бойовиків "л/днр" у поширенні кремлівського режиму в місті.

"Згодом його призначили там "комендантом". На цій "посаді" окупант організовував незаконні затримання місцевих жителів. За наказом "Граніта" українців звозили до створеної агресором катівні, яку облаштували у захопленій будівлі райвідділу поліції. Там людей піддавали жорстоким тортурам, а також тривалий час тримали без їжі та води. Деякі з потерпілих і досі вважаються зниклими безвісти", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час окупації Балаклії військовими РФ керував комендант Калінінградського гарнізону Буслов, - Reuters. ФОТОрепортаж

Повідомлено про підозру колишньому окупаційному коменданту Балаклії Буслову, який катував мешканців міста, - СБУ 01
Повідомлено про підозру колишньому окупаційному коменданту Балаклії Буслову, який катував мешканців міста, - СБУ 02

Задокументовано, що "Граніт" особисто допитував незаконно ув’язнених, застосовуючи до них психологічне та фізичне насильство, погрожував вбивством, а також примусовою депортацією їхніх родичів до РФ.

Під час звільнення міста окупаційний "комендант" втік до РФ, де переховується від правосуддя.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності.

Автор: 

СБУ (12818) державна зрада (1686) Балаклія (274) підозра (767)


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фотографії підарів в таких мундирах зазвичай виходять під лейбою "200" а тут якась "підозра"!!
шо за ....у ...йня???
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13.05.2023 12:26 Відповісти
Ігор. У нас для вас є важливе завдання. Важке але дуже почесне. Деталі пізніше.
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13.05.2023 13:10 Відповісти
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13.05.2023 12:54 Відповісти
Яке вольове обличчя русо-гестапівця! Ще і бігун на довгі дистанції.
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13.05.2023 15:09 Відповісти
 
 