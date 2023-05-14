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Новини Фото Війна
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Захисники України полонили групу окупантів. ВIДЕО

ЗСУ продовжують поповнювати обмінний фонд.

Про це повідомив у твіттері блогер Necro Mancer, інформує Цензор.НЕТ.

"8 поповняшок з 9мсп: Гатаулін Денис 1989 р.н., Тревогін? Ігор 1980 р.н., Віт Іван 1987 р.н., Барков Ілля 1983 р.н., Пешехонов Іван 1992 р.н., Мєшков Олександр 1984 р.н., Єжов Юрій 1990 р.н. та Лемнару Ігор 1994 р.н.", - зазначив блогер. 

Він також опублікував відео з полоненими росіянами. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупант здається в полон поблизу Бахмуту. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) полонені (2264)


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Топ коментарі
+29
Мерзенна кацапня.
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14.05.2023 09:14
+21
Пощастило цим упирям.
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14.05.2023 09:20
+17
Какие отвратительные рожи!
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14.05.2023 09:29
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Щось бородатий не говіркий . Мабуть ніяково солдату другої армії світу
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14.05.2023 09:08 Відповісти
Тепер ці полонені взнають що таке справжнє життя, ласкаво просимо на курорт. Хоч відпочине те і смачного борщу поїсте.
Умови кращі, ніж пропонують нашим пораненим.
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14.05.2023 09:12 Відповісти
Обміний фонд з чмирів та уйоб..ків
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14.05.2023 09:13 Відповісти
для рашки цінні лише пілоти.

В обмін на 45 захисників України росіянам віддали 3 пілотів: одного звільнили від 12 років тюрми
https://24tv.ua/obmin-45-zahisnikiv-********-rosiyanam-viddali-3-pilotiv_n2308351
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14.05.2023 10:11 Відповісти
Ці кращі , ніж носія інформації Богуслаева міняти !Але Ермак своїх не кине
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14.05.2023 10:11 Відповісти
Мерзенна кацапня.
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14.05.2023 09:14 Відповісти
Пощастило цим упирям.
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14.05.2023 09:20 Відповісти
Азовці вже другии в полоні -- на обмін .
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14.05.2023 09:20 Відповісти
Гуси гогочут, город горит,
Всякая гадость на "г" говорит... (с)
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14.05.2023 09:23 Відповісти
🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪🇷🇺💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩
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14.05.2023 09:36 Відповісти
Какие отвратительные рожи!
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14.05.2023 09:29 Відповісти
Пиріжків з вишнями, без кісточок їм...з додатком чого-небудь для смаку
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14.05.2023 09:30 Відповісти
мер3енні рила нічого людського
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14.05.2023 09:33 Відповісти
Я дивлюся усе про захисників і від захисників. Захисник з котиком в пазусі ,очі голубі,добрі, рідні. На пики цих дивитися не хочу. Немає там ні життя ні світла
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14.05.2023 09:34 Відповісти
👍
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14.05.2023 12:07 Відповісти
А декому рожі підрихтували.
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14.05.2023 09:39 Відповісти
Одному пИтровічу як слід,),решта мабуть пропетляла,,,)),,,
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14.05.2023 10:58 Відповісти
Тебе взялі на обмєн? Фонда дмітрія і валентіна? Може трошки би ви попахалі на завалах? Може кувалдою вас?
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14.05.2023 09:41 Відповісти
Братішек на свальбу прішлі прігласіть?
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14.05.2023 10:01 Відповісти
Думаю,це буде скоро проблема..

Багато полонених треба десь утримувати..Думаю,кошти,котрі зараз виділяються "на одного" прийдеться урізати мінімум втричі.

Нехай сплять на нарах і баланду жруть.ЯК ЗВИЧНІ
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14.05.2023 10:08 Відповісти
👍
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14.05.2023 12:08 Відповісти
Зачем их брать в плен? Они украинских солдат точно не пожалели бы. Обменный фонд и так полон. Мочить подонков. Каждый из них хотел забрать побольше украинских жизней, ограбить и изнасиловать украинцев. А вы их на обмен. Мочить су
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14.05.2023 10:33 Відповісти
Але радує одне, писти вони вигребли по "людськи"
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14.05.2023 10:39 Відповісти
Вони ж в Україну прийшли з нацистами воювати,то чого ж такі переконані,що їх міняти будуть,а не в пічку?
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14.05.2023 10:40 Відповісти
Черти.
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14.05.2023 11:25 Відповісти
Бидлота кацапська,відбірні дегненерати.Лисобородому фейс рихтонули норм,добавки просить,інші виб.ля.дки теж просять- не відмовляйте),нагодуйте.
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14.05.2023 11:44 Відповісти
Это не простые солдаты ******** свою пехоту так не оживает
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14.05.2023 22:54 Відповісти
Спитай якого приперлися мразоти в Україну.... правду вони не скажуть але "ми нє зналі" вже не проходить.... мабуть співають "нас заставілі, нас абманулі".... мразота їхала вбивати , грабувати, гвалтувати а потрапляючи у полон "овечками" прикидаються!!!
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14.05.2023 23:10 Відповісти
 
 