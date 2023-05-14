Захисники України полонили групу окупантів. ВIДЕО

ЗСУ продовжують поповнювати обмінний фонд.

Про це повідомив у твіттері блогер Necro Mancer, інформує Цензор.НЕТ.

"8 поповняшок з 9мсп: Гатаулін Денис 1989 р.н., Тревогін? Ігор 1980 р.н., Віт Іван 1987 р.н., Барков Ілля 1983 р.н., Пешехонов Іван 1992 р.н., Мєшков Олександр 1984 р.н., Єжов Юрій 1990 р.н. та Лемнару Ігор 1994 р.н.", - зазначив блогер.

Він також опублікував відео з полоненими росіянами.

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