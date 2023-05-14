Захисники України полонили групу окупантів. ВIДЕО
ЗСУ продовжують поповнювати обмінний фонд.
Про це повідомив у твіттері блогер Necro Mancer, інформує Цензор.НЕТ.
"8 поповняшок з 9мсп: Гатаулін Денис 1989 р.н., Тревогін? Ігор 1980 р.н., Віт Іван 1987 р.н., Барков Ілля 1983 р.н., Пешехонов Іван 1992 р.н., Мєшков Олександр 1984 р.н., Єжов Юрій 1990 р.н. та Лемнару Ігор 1994 р.н.", - зазначив блогер.
Він також опублікував відео з полоненими росіянами.
Топ коментарі
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+21 Marat Davydov #551010
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В обмін на 45 захисників України росіянам віддали 3 пілотів: одного звільнили від 12 років тюрми
https://24tv.ua/obmin-45-zahisnikiv-********-rosiyanam-viddali-3-pilotiv_n2308351
Всякая гадость на "г" говорит... (с)
Багато полонених треба десь утримувати..Думаю,кошти,котрі зараз виділяються "на одного" прийдеться урізати мінімум втричі.
Нехай сплять на нарах і баланду жруть.ЯК ЗВИЧНІ