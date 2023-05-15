Наслідки ворожих обстрілів Харківщини. ФОТОрепортаж
Минулої доби росіяни з різного виду озброєння завдавали удари по населених пунктах Куп’янського та Чугуївського районів. Під ворожим вогнем були Кам’янка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Табаївка та інші населені пункти.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Харківської області.
"В результаті обстрілу села Стариця Чугуївського району загинула подружня пара: чоловік та жінка 1964 років народження.
У селах Подоли та Фиголівка Куп'янського району пошкоджені приватні домоволодіння", - йдеться в повідомленні.
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тварюка плюгава ?😣