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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Наслідки ворожих обстрілів Харківщини. ФОТОрепортаж

Минулої доби росіяни з різного виду озброєння завдавали удари по населених пунктах Куп’янського та Чугуївського районів. Під ворожим вогнем були Кам’янка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Табаївка та інші населені пункти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Харківської області.

"В результаті обстрілу села Стариця Чугуївського району загинула подружня пара: чоловік та жінка 1964 років народження.

У селах Подоли та Фиголівка Куп'янського району пошкоджені приватні домоволодіння", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Харківщині: обстріли прифронтових населених пунктів, загинули 2 людини,  - ОВА

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Наслідки ворожих обстрілів Харківщини 03
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Наслідки ворожих обстрілів Харківщини 05

Автор: 

обстріл (28428) Харківщина (6054)


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Ху@ло , коли ти вже лапті відкинеш ,
тварюка плюгава ?😣
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15.05.2023 12:02 Відповісти
 
 