Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

Минулої доби російські війська з реактивних систем залпового вогню, артилерії, авіації та БПЛА обстріляли цивільну та критичну інфраструктуру Бериславського та Херсонського районів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Херсонської області.

Ворог вкотре завдав авіаційних ударів по місту Берислав, с.Кізомис та с.Станіслав. Внаслідок вибухів керованих бомб у Бериславі пошкоджені адміністративні будівлі. Під ворожий артилерійський вогонь потрапив службовий автомобіль поліцейських, які здійснювали патрулювання у с.Милове. Двоє працівників поліції травмовані.

У с.Республіканець внаслідок артилерійського обстрілу загинув 64-річний місцевий житель.

Артилерійським вогнем окупанти накрили с.Золота Балка, тяжкі поранення отримав 51-річний місцевий житель.

У с.Червоний Маяк під час обстрілу поранено 57-річного місцевого жителя.

У с.Миролюбівка на території сільськогосподарського підприємства внаслідок вибуху нездетонованого боєприпасу загинуло 5 людей віком від 27 до 65 років.

У Херсоні під ворожим обстрілом опинилися центр, Корабельний та Дніпровський райони, дачні ділянки уздовж Дніпра та передмістя. В обласному центрі пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, магазини та асфальтове покриття, подекуди виникали пожежі.

Село Чорнобаївка Херсонського району ворог атакував ударними безпілотниками, внаслідок чого двоє місцевих жителів отримали поранення, в обох мінно-вибухові травми та осколкові поранення.

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Внаслідок ворожого обстрілу смт Антонівка 31-річний місцевий житель отримав мінно-вибухову травму та осколкове поранення стегна.