Воїнам на передовій терміново необхідні рації, тепловізори та приціли, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж
Українським захисникам на передовій потрібні рації, тепловізори та два приціли.
Про це у Facebook повідомила волонтерка Наталія Юсупова, передає Цензор.НЕТ
"Тривають важкі бої. Війна жахлива, кровопролитна, багато втрат та важко поранених бійців ЗСУ. Люди, я Вас дуже прошу долучатися до допомогти фронту, дуже важко збирати на потреби, кожного дня з фронту поступають замовлення.
Зараз терміново треба викупити:
- п’ять рацій Моторолла -122 429 грн;
- три тепловізори - 154 тис.;
- два приціли - 48 тис.;
Майже кожного дня відправляємо посилки на фронт. За тиждень купила та відправила підрозділам дрони, приціли, тепловізори, зарядні станціі, рації, флісові кофти, планшети", - розповіла вона.
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а хтось скирдує бюджетні грошики на вибори
А воно, он, як НЕЛОВКО ВИЙШЛО !!!
Зеленському відзнаки від Карла вручає Шольц за неймовірну …. Далі кожен може дописати за що саме…
А волонтери знову ТРИВОГУ б'ють про незабезпеченість війська та терміновий збір ГРОШЕЙ!!
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