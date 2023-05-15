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Новини Фото Війна
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Воїнам на передовій терміново необхідні рації, тепловізори та приціли, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Українським захисникам на передовій потрібні рації, тепловізори та два приціли.

Про це у Facebook повідомила волонтерка Наталія Юсупова, передає Цензор.НЕТ

"Тривають важкі бої. Війна жахлива, кровопролитна, багато втрат та важко поранених бійців ЗСУ. Люди, я Вас дуже прошу долучатися до допомогти фронту, дуже важко збирати на потреби, кожного дня з фронту поступають замовлення.

Зараз терміново треба викупити:

- п’ять рацій Моторолла -122 429 грн;
- три тепловізори - 154 тис.;
- два приціли - 48 тис.;

Майже кожного дня відправляємо посилки на фронт. За тиждень купила та відправила підрозділам дрони, приціли, тепловізори, зарядні станціі, рації, флісові кофти, планшети", - розповіла вона.

Реквізити для допомоги:

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

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Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

Також читайте: Захисникам на фронті терміново потрібні рації, дрони, біноклі та зарядні станції, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Воїнам на передовій терміново необхідні рації, тепловізори та приціли, - волонтерка Юсупова 01
Воїнам на передовій терміново необхідні рації, тепловізори та приціли, - волонтерка Юсупова 02
Воїнам на передовій терміново необхідні рації, тепловізори та приціли, - волонтерка Юсупова 03
Воїнам на передовій терміново необхідні рації, тепловізори та приціли, - волонтерка Юсупова 04
Воїнам на передовій терміново необхідні рації, тепловізори та приціли, - волонтерка Юсупова 05
Воїнам на передовій терміново необхідні рації, тепловізори та приціли, - волонтерка Юсупова 06
Воїнам на передовій терміново необхідні рації, тепловізори та приціли, - волонтерка Юсупова 07
Воїнам на передовій терміново необхідні рації, тепловізори та приціли, - волонтерка Юсупова 08
Воїнам на передовій терміново необхідні рації, тепловізори та приціли, - волонтерка Юсупова 09
Воїнам на передовій терміново необхідні рації, тепловізори та приціли, - волонтерка Юсупова 10
Воїнам на передовій терміново необхідні рації, тепловізори та приціли, - волонтерка Юсупова 11
Воїнам на передовій терміново необхідні рації, тепловізори та приціли, - волонтерка Юсупова 12
Воїнам на передовій терміново необхідні рації, тепловізори та приціли, - волонтерка Юсупова 13
Воїнам на передовій терміново необхідні рації, тепловізори та приціли, - волонтерка Юсупова 14
Воїнам на передовій терміново необхідні рації, тепловізори та приціли, - волонтерка Юсупова 15

Автор: 

допомога (8341) військовослужбовці (4743) Юсупова Наталія (195)


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Топ коментарі
+11
Хтось допомогає нашим воїнам із своїх грошей,

а хтось скирдує бюджетні грошики на вибори
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15.05.2023 15:04
+7
++
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15.05.2023 14:46
+7
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15.05.2023 14:50
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15.05.2023 14:46 Відповісти
Так і має бути. Ворог не повинен знати наших солдатів. Про Кличка теж багато пишуть кремлівські повії... Не хочеш, не здавай.
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15.05.2023 15:47 Відповісти
в Министерство Обороны діють масштабно, а волонтер - локально.
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15.05.2023 15:48 Відповісти
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15.05.2023 14:50 Відповісти
+
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15.05.2023 15:01 Відповісти
Хтось допомогає нашим воїнам із своїх грошей,

а хтось скирдує бюджетні грошики на вибори
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15.05.2023 15:04 Відповісти
+++
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15.05.2023 15:05 Відповісти
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15.05.2023 15:21 Відповісти
Допоміг на скільки не шкода
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15.05.2023 15:46 Відповісти
А нехай Юсупова офіційно направить листа до охфісу і Резнікова. Напевне цікава відповідь буде звідти. А натівським військовим теж так допомагають? Ну це ж не 14 рік, соромно державі.
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15.05.2023 16:05 Відповісти
Зелені та сором речі не сумісні!
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15.05.2023 19:24 Відповісти
++
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15.05.2023 16:08 Відповісти
А от мені просто цікаво- а наш наймудріший міністр оборони,який з телевізорів не вилазить, взагалі в курсі справи,що потрібно на фронті?
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15.05.2023 17:50 Відповісти
Він купує для ЗСУ яйця по 17 гривень. А от скумбрію по 8 грн за кг чомусь ні.
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15.05.2023 19:16 Відповісти
А якже Резніков з маляршою доповів, що усьо забезпечив у ЗСУ, там і онукам хватить…
А воно, он, як НЕЛОВКО ВИЙШЛО !!!
Зеленському відзнаки від Карла вручає Шольц за неймовірну …. Далі кожен може дописати за що саме…
А волонтери знову ТРИВОГУ б'ють про незабезпеченість війська та терміновий збір ГРОШЕЙ!!
Може б, Стефанчук-Разумков та Шмигаль, за участю РНБОУ, провели НЕВІДКЛАДНО в дію якісь дієві заходи щодо ТЕРМІНОВОГО забезпечення необхідним ЗСУ!!!
Фірташа/каламойського, - вони запопадливо посписували заборгованості на млрд грн, а от щодо ЗСУ, то волонтери за них роблять…
ліхтарна люстрація …
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15.05.2023 19:31 Відповісти
Почему все частным порядком, где какие то государственные фонды для этих закупок????? Горько это читать.
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15.05.2023 21:03 Відповісти
++
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15.05.2023 22:55 Відповісти
 
 