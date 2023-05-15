Воїнам на передовій терміново необхідні рації, тепловізори та приціли, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Українським захисникам на передовій потрібні рації, тепловізори та два приціли.

Про це у Facebook повідомила волонтерка Наталія Юсупова, передає Цензор.НЕТ

"Тривають важкі бої. Війна жахлива, кровопролитна, багато втрат та важко поранених бійців ЗСУ. Люди, я Вас дуже прошу долучатися до допомогти фронту, дуже важко збирати на потреби, кожного дня з фронту поступають замовлення.

Зараз терміново треба викупити:



- п’ять рацій Моторолла -122 429 грн;

- три тепловізори - 154 тис.;

- два приціли - 48 тис.;

Майже кожного дня відправляємо посилки на фронт. За тиждень купила та відправила підрозділам дрони, приціли, тепловізори, зарядні станціі, рації, флісові кофти, планшети", - розповіла вона.

Реквізити для допомоги:

PayPal - [email protected]



Приват - 5168752017223390



Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142



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