Наслідки ворожих обстрілів Запорізької області. ФОТОрепортаж

Упродовж вихідних військові країни-агресора обстріляли територію регіону з реактивних систем залпового вогню та артилерії, завдали ударів з авіації та БПЛА. Під вогонь окупантів потрапили населені пункти Запорізького, Пологівського та Василівського районів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Запорізької області.

"На вихідних російські загарбники атакували територію Степногірської ОТГ. Постраждали мешканці самого Степногірська та інших сіл, зокрема Приморського, Степового та Малих Щербак. Ворожим вогнем пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, господарські та гаражні будівлі, автотранспорт громадян.

У результаті обстрілу з "градів" території села Приморське поранення різного ступеню тяжкості отримали шестеро осіб, серед них – 6-річна дівчинка, її ушпиталено. Одна людина від отриманих травм померла", - повідомили у поліції.

14 травня окупаційні війська обстріляли з РСЗВ "Град" село Новояковлівку Запорізького району. Пошкоджено декілька домівок, в одному з місцевих магазинів зайнялася пожежа. Внаслідок влучання снаряда в будинок травмовано його власницю, її доставлено до медичної установи.

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Військові РФ атакували близько 20 населених пунктів Пологівського району, застосували авіабомби, дрони-шахеди, артилерію та інші види озброєння. У результаті осколком від розірваного снаряда поранено жителя Гуляйполя, його госпіталізовано.

































