Бійці ЗСУ розігрують Mercedes S-класу, щоб зібрати гроші на дрони
Люксовий автомобіль можна виграти за донат в 500 грн, зібрані кошти підуть на закупівлю дронів DJI Mavic 3.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на організаторів збору.
Львівські волонтери з "Народної Самооборони Львівщини" та бійці ЗСУ Ігор Шолтис та Андрій Ткачук оголосили про розіграш Mercedes S-450 за донат на дрони. Ціль львів'ян - зібрати сім мільйонів гривень на закупівлю 100 дронів DJI Mavic 3.
"Умови акції прості. Донать 500 гривень на монобанку і ти маєш шанс виграти люксове авто. Більше донатів - більше шансів. Обов'язково вказуєш свої ПІБ і номер телефону під час платежу, якщо донат не з моно. Ми з Андрієм приєдналися до цієї акції, адже такі збори показали свою ефективність, а малих дронів сьогодні бракує на передовій. Тому нова партія Мавіків зможе поповнити контрнаступальну армію дронів в бойових підрозділах ССО, ДШВ та Нацгвардії і кожен з вас може доєднатися до її формування", - розповідає молодший сержант ЗСУ Ігор Шолтис.
Лінк на банку "Армія Мавіків".
Або на карту банки - 5375411205830990
Також можна підтримати збір з-за кордону. PayPal
[email protected]
Вартість автомобілю не буде вираховуватись із зібраних коштів. Всі зібрані кошті підуть на закупівлю дронів для ЗСУ.
Це вже третій подібний розіграш від львівських волонтерів, який демонструє високу ефективність. Розповідає керівник "Народної Самооборони Львівщини" Валерій Веремчук.
"Ми вже розігрували два люксових авто. Завдяки чому зібрали майже 20 мільйонів гривень, що дозволило закупити сотні дронів для наших захисників. Дрони на фронті - це один з найдоступніших для придбання і один з найефективніших засобів допомоги для наших військових. Свою користь він приносить як і для дорозвідки, так і коригуванні артилерії, ефективність якої з присутністю малих дронів зростає в рази", - наголосив Веремчук.
Розіграш триває до 5 червня. Розіграш відбудеться на сторінках "Народної самооборони Львівщини" в соцмережах.
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"Це сумний допис про останній політ БПЛА Poseidon H10 MkIII із бортовим номером 135АС.
Негласна традиція авіації пробралася в армійське життя і намертво тут вкоренилася - уникати слова «останній». Говорять "крайній", зберігаючи сенс і злегка ламаючи мову для незвичного вуха. "Крайня" подорож, "крайня" вилазка, "крайній" політ. Бо "останній" - він в один кінець.
Бортовий 135АС учора улетів в останній політ.
Один із найкращих екіпажів операторів БПЛА, які віртуозно опанували мистецтво прориву крізь щільну завісу РЕБ та ППО переднього краю. Вони знайшли багато десятків танків, САУ, складів і, працюючи у зв'язці з HIMARS, наробили багато "бавовни" окупантам. В останній виліт вони йшли моніторити удар по батареї гаубиць Мста-Б, яку самі ж знайшли напередодні.
Але проти Тор-М1 наш дрон безсилий.
Екіпаж залишився без крил. Вартість одного нового борту 3 213 050 гривень, з урахуванням половини від Порошенка - нам терміново потрібно зібрати та сплатити 1 606 525 гривень. І тоді в небо знову піднімуться очі одного з найкращих екіпажів ЗСУ.
Я прошу вас про допомогу. Не екіпаж. Не військові. Вони занадто скромні та зараз надто сумні. Я благаю: саме я.
Прошу допомогти зібрати ресурси, якщо у вас є така можливість. І прошу допомогти поширити цей допис. Нам потрібна будь-яка допомога для вирішення цього завдання.
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