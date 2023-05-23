Росіяни затягують обмінні процеси, щоб негативно налаштувати родичів військовополонених до України, - Лубінець. ФОТО
Ворог відмовляється від обміну "всіх на всіх", репатріації важкопоранених та повернення цивільних. Росія затягує обмінні процеси, щоб негативно налаштувати родичів військовополонених до України, як держави.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив уповноважений Верховнох ради з прав людини Дмитро Лубінець на зустрічі з родичами військовополонених та зниклих безвісти військових частин ЗСУ, НГУ, ДПСУ та інших формувань з Дніпропетровської та Запорізької областей.
Він також додав, що згідно з даними Єдиного реєстру зниклих безвісти, який запрацював 2 травня цього року, наразі відомо про приблизно 24 тис. зниклих безвісти.
Окрім того, Лубінець розповів про ще один спосіб верифікації українських військових, які перебувають у полоні РФ та співпрацю з Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз Мін'юсту.
Він зазначив, що дискусія була відвертою, тож під час неї він з учасниками обговорили бездіяльність Міжнародного комітету Червоного Хреста. Лубінець акож наголосив, що публічність із персональними даними щодо конкретних військовослужбовців шкодить процесам їхнього обміну.
Раніше повідомлялося, що Росія порушила питання обміну цивільними.
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Оприлюднення факту, що конкретна людина жива і знаходиться в полоні, навпаки збільшить шанси повернути її додому живою. Добре було б орпилюднювати де її тримають і хто керує тим табоом чи в'язницею, тобто хто конкретно відповідальний за життя і здоров'я полонених.
вони виконали цей, досі невідомо чий, наказ...
після виконання наказу їх здали в полон...частина захисників загинули в оленівці...
після цього на думку лубенця, яким чином мають реагувати родичі захисників, непонятно