Двоє людей підірвались на міні на Чернігівщині. ФОТО

У Чернігівській області двоє людей підірвались на міні, 1 особа загинула.

Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні неподалік села Хрінівка Сновської міської територіальної громади на невідомому вибуховому пристрої підірвалося двоє людей: одна особа загинула, інша травмована", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, трагедія сталася через нехтування заходами мінної безпеки.

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