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Двоє людей підірвались на міні на Чернігівщині. ФОТО

У Чернігівській області двоє людей підірвались на міні, 1 особа загинула.

Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

Двоє людей підірвались на міні на Чернігівщині 01

"Сьогодні неподалік села Хрінівка Сновської міської територіальної громади на невідомому вибуховому пристрої підірвалося двоє людей: одна особа загинула, інша травмована", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, трагедія сталася через нехтування заходами мінної безпеки.

Також читайте: Трактор підірвався на міні на Рівненщині, 1 людина загинула. ФОТО

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Чернігівщина (1584) жертви (1794) міна (343)


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Данілов не пробував язиком розміновувати
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23.05.2023 20:30 Відповісти
Розмінував якраз "язиком".
Відлік починається з Чонгара
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23.05.2023 20:51 Відповісти
потрібно все замунвать в білгородський області.. хай теж довго злітають у повітря
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23.05.2023 20:37 Відповісти
 
 