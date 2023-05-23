Двоє людей підірвались на міні на Чернігівщині. ФОТО
У Чернігівській області двоє людей підірвались на міні, 1 особа загинула.
Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні неподалік села Хрінівка Сновської міської територіальної громади на невідомому вибуховому пристрої підірвалося двоє людей: одна особа загинула, інша травмована", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, трагедія сталася через нехтування заходами мінної безпеки.
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