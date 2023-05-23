Окупанти почали використовувати для повітряної розвідки безпілотники з фанери, - ДШВ ЗСУ. ФОТО

Російські війська почали використовувати на фронті безпілотники, виготовлені з фанери.

Про це повідомили у командуванні Десантно-штурмоавих військ ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні 23 травня на одному з напрямків, мобільною вогневою групою 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України зі стрілецької зброї був знищений російський безпілотний літальний апарат.

По залишках видно, що фанерний літачок зроблений досить примітивно. Однак за інформацією, даний тип "надсучасного" БПЛА поставлений на серійне виробництво", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нацгвардієць збив російський розвідувальний безпілотник "Елерон" на Луганщині. ФОТО