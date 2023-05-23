Окупанти почали використовувати для повітряної розвідки безпілотники з фанери, - ДШВ ЗСУ. ФОТО
Російські війська почали використовувати на фронті безпілотники, виготовлені з фанери.
Про це повідомили у командуванні Десантно-штурмоавих військ ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні 23 травня на одному з напрямків, мобільною вогневою групою 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України зі стрілецької зброї був знищений російський безпілотний літальний апарат.
По залишках видно, що фанерний літачок зроблений досить примітивно. Однак за інформацією, даний тип "надсучасного" БПЛА поставлений на серійне виробництво", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+60 Григорий #524521
показати весь коментар23.05.2023 21:06
+43 Oleksandr Pohribnyi #550970
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+25 Ahmad silos
показати весь коментар23.05.2023 21:20
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Від них що немає ніякої шкоди? А це нічого, що їх можна випускати тисячами?
не вижу смысла для смеха над кацапами.
огорчает, что мы такого (и не только такого) не делаем.
Благодаря деревянной основе, их дети на уроках труда могут тысячами вырезать по примитивным лекалам. Ну а двигло такое даже в рознице стоит 100 баксов.
обычные авиамодели на уровне кружка юного авиамоделирования.
из фанеры, тяжеловаты и неманеврены.
лучше на маленьких микрореактивных движках.
при желании, в беспилотный вариант, можно много чего добавить.
F-16 кому интересно
https://m.youtube.com/watch?v=3a_A7xCr3oQ&pp=**************************************************%3D%3D
.
Есть понимание, что это начало их конца. »Высокотехнологичный продукт» из фанеры как очередное АналаГавнет.
Есть отвращение к этим тварям и
ко всем их «продуктам».
нам Австралия поставляет (или планирует) дроны-камикадзе из картона...
кое-кто в глаз пытался посмотреть, а Вы теперь про конец пишете.
Ми ж бо теж закупили в Австралії картонні безпілотники, і то досить багато. Щось тоді диванні експерти не дуже сміялися. Правда, про їхнє застосування я не чув, але ще не літо - в засушливих умовах півдня України можуть бути цілком ефективними.
Короче, выглядит смешно, но зато очень дёшевы и некоторые важные и на определённом уровне свои серьёзные задачи выполняют. Поэтому оккупанты и делают таки аналоги. Были бы не эффективны- не делали бы.
Коли такий дрон злітає - він вже переміг.
При мізерній ціні він змушує наші пво витрачати ресурси не співмірні з його вартістю. І з чим дешевшого гімна він зроблений - тим більший виграш він приносить ворогу.
Не забуваємо, що війна - це протистояння ресурсів матеріпальних, фінансових, людських.
У нас по госпрограмме дронов как сидела агентура и саботажники, так и сидят. Нет в Украине по беспилотникам государственного системного решения( Форбс, декабрь 2022год).