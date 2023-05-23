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Окупанти почали використовувати для повітряної розвідки безпілотники з фанери, - ДШВ ЗСУ. ФОТО

Російські війська почали використовувати на фронті безпілотники, виготовлені з фанери.

Про це повідомили у командуванні Десантно-штурмоавих військ ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Окупанти почали використовувати для повітряної розвідки безпілотники з фанери, - ДШВ ЗСУ 01

"Сьогодні 23 травня на одному з напрямків, мобільною вогневою групою 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України зі стрілецької зброї був знищений російський безпілотний літальний апарат.

По залишках видно, що фанерний літачок зроблений досить примітивно. Однак за інформацією, даний тип "надсучасного" БПЛА поставлений на серійне виробництво", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нацгвардієць збив російський розвідувальний безпілотник "Елерон" на Луганщині. ФОТО

Автор: 

безпілотник (4165) Десантно-штурмові війська (220) 71 окрема єгерсько-десантна бригада (29)


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Топ коментарі
+60
Если он летает и выполняет свои функции , то какая разница из чего он сделан ? К тому-же , если они долго не живут , то чем дешевле , тем лучше .А наши дельцы впаривают бпла по 100 000 долларов .
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23.05.2023 21:06
+43
І що будемо знову насміхатись, як раніше насміхались над шахедами?
Від них що немає ніякої шкоди? А це нічого, що їх можна випускати тисячами?
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23.05.2023 21:06
+25
Фанерные дроны в 19 году разнесли 2 нефтекомплекса в Саудовской Аравии, ущерб составлял 300 млн. в день + около миллиарда на восстановление. Не помогли ни Петриоты, ни Скайгарды Так что причин для ржания не вижу.
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23.05.2023 21:20
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це вони просто тоскують по Парижу.. бо ж пролітають
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23.05.2023 21:02 Відповісти
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24.05.2023 00:40 Відповісти
А оно летает или плавает ?
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23.05.2023 21:02 Відповісти
Знаю точно - не тоне.
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23.05.2023 21:15 Відповісти
А двигатель походу из картона
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23.05.2023 21:02 Відповісти
Если бы было так, то ему цены бы не было - ни одна РЛС не обнаружит, ЭПР = 0.
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23.05.2023 21:44 Відповісти
Голь на выдумки хитра (с)
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23.05.2023 21:03 Відповісти
Моль на выдумку хитра. А секретное оружие сосиян - смекалка:
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23.05.2023 21:45 Відповісти
Наступний єтап - з лайна і палок.
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23.05.2023 21:04 Відповісти
i s *********** z jagelia
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24.05.2023 00:42 Відповісти
І що будемо знову насміхатись, як раніше насміхались над шахедами?
Від них що немає ніякої шкоди? А це нічого, що їх можна випускати тисячами?
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23.05.2023 21:06 Відповісти
Хтось насміхається?
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23.05.2023 21:16 Відповісти
коментарі передивись
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23.05.2023 21:22 Відповісти
То може сісти та посипати голову попелом?
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24.05.2023 08:58 Відповісти
Если он летает и выполняет свои функции , то какая разница из чего он сделан ? К тому-же , если они долго не живут , то чем дешевле , тем лучше .А наши дельцы впаривают бпла по 100 000 долларов .
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23.05.2023 21:06 Відповісти
Те ж саме думаю.
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23.05.2023 21:09 Відповісти
саме зараз на одній гілці випрошують півтора мільйона на посейдон. а в цей час московити вирішують свої питання такими от саморобками. Ну і наші мабуть стінгер ще на цю фанеру потратили. Ну а мудрий нарід як завжди ірже!
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23.05.2023 21:16 Відповісти
угу , Петріот збивав -може почитаєш трохи а не тільки картинки будеш розглядати
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23.05.2023 21:40 Відповісти
русский менталитет не таков..русскому нужен красивый мультик, вундервафля... герой вагнер.. - это позор для них....
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23.05.2023 21:18 Відповісти
вот именно, дешевые материалы, простая конструкция, делать можно массово...
не вижу смысла для смеха над кацапами.
огорчает, что мы такого (и не только такого) не делаем.
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23.05.2023 21:20 Відповісти
Наши дельцы хотя бы продают нормальный продукт. А не кустарщину.
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23.05.2023 22:44 Відповісти
Гурток "Очманілі ручки". Так, - літає, але низько та повільно, з малим корисним навантаженням та легко збивається, бо фанера- то зайва вага, значить треба потужніші двигуни, а до них паливо, а це знову - зайва вага. Якщо він одноразовий та із закосом на "стелс, навіщо йому таке масивне металеве шасі?
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23.05.2023 23:46 Відповісти
тобто гімно з палок вже ні?
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23.05.2023 21:06 Відповісти
Нова рашн-вундервафля Змєй Гариничь проходить тестування,бойся врах )

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23.05.2023 21:10 Відповісти
вже раз було - "ну хоч паржом"
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23.05.2023 21:13 Відповісти
На одному із фото двоциліндровий двотактний двигун. Шум від нього далеко чути. Непомітно не підлетить.
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23.05.2023 21:14 Відповісти
А может оно и не должно летать непомiтно, может напротив должно косить под мопед, обессиливая наше ПВО.

Благодаря деревянной основе, их дети на уроках труда могут тысячами вырезать по примитивным лекалам. Ну а двигло такое даже в рознице стоит 100 баксов.
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23.05.2023 21:22 Відповісти
Не недооцінюйте противника! Воно літає і шпигує, добре зо збили а скільки не збитих і скільки інформації вони зібрали і дарма що з фанери.
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23.05.2023 21:19 Відповісти
Фанерные дроны в 19 году разнесли 2 нефтекомплекса в Саудовской Аравии, ущерб составлял 300 млн. в день + около миллиарда на восстановление. Не помогли ни Петриоты, ни Скайгарды Так что причин для ржания не вижу.
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23.05.2023 21:20 Відповісти
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23.05.2023 21:20 Відповісти
И шо? На лазерной резке таких БПЛА можно сотни наштамповать. А мы будем ржать.
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23.05.2023 21:25 Відповісти
Кстати была новость о том что они рассматривают возможность закупать дроны- камикадзе из гофрокартона.... И нет ничего смешного--- чем дешевле одноразовые дроны тем больше их произведут на некую сумму денег...
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23.05.2023 21:32 Відповісти
Главное - маленькая ЭПР, которая делает их невидимыми для РЛС. Их можно обнаружить только визуально, или акустически.
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23.05.2023 21:48 Відповісти
они берут не качеством, а количислом
обычные авиамодели на уровне кружка юного авиамоделирования.
из фанеры, тяжеловаты и неманеврены.
лучше на маленьких микрореактивных движках.
при желании, в беспилотный вариант, можно много чего добавить.
F-16 кому интересно
https://m.youtube.com/watch?v=3a_A7xCr3oQ&pp=**************************************************%3D%3D
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23.05.2023 21:43 Відповісти
цікаво - де він двигун взяв?
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26.05.2023 08:32 Відповісти
у магазині
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26.05.2023 11:31 Відповісти
...полимеры сейчас в цене в ход пошла фанера и колеса от детских велосипедов и моторы от бензопилы
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23.05.2023 21:48 Відповісти
Доречі, норм штука, расходнік, але шкідливий для нас
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23.05.2023 21:49 Відповісти
Какая то дєталь беспілотніка , подумал мєдвєдєв .
.
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23.05.2023 21:49 Відповісти
Смешного нет.

Есть понимание, что это начало их конца. »Высокотехнологичный продукт» из фанеры как очередное АналаГавнет.

Есть отвращение к этим тварям и
ко всем их «продуктам».
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23.05.2023 21:52 Відповісти
начало конца?
нам Австралия поставляет (или планирует) дроны-камикадзе из картона...
кое-кто в глаз пытался посмотреть, а Вы теперь про конец пишете.
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23.05.2023 21:58 Відповісти
Импортозамєщєние, аналоговнет!
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23.05.2023 21:55 Відповісти
скоро перейдут на самолетики из бумаги
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23.05.2023 22:05 Відповісти
Не, ну кацапы ж сами говорили: "Просрали все полимеры!" (с)
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23.05.2023 22:12 Відповісти
Волонтеры на лазерном принтере делают. Этим бы волонтерам руки поотбивать. Патриоты рашки чертовы. Неравижу тварей которые помогаю армии рашки. Свои таланты свою душу вккладывать во зло. Зомби.
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23.05.2023 22:13 Відповісти
Нічого смішного не бачу - просто дешева одноразова зброя на кшталт різноманітних РПГ (18, 22 і т.д.) - стрільнув і забув. А виготовити їх може навіть школяр, який займається авіамоделюванням.
Ми ж бо теж закупили в Австралії картонні безпілотники, і то досить багато. Щось тоді диванні експерти не дуже сміялися. Правда, про їхнє застосування я не чув, але ще не літо - в засушливих умовах півдня України можуть бути цілком ефективними.
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23.05.2023 22:20 Відповісти
Не закупали, а фирма в Австралии передаёт просто на помощь и сейчас. И сфера применения этих аппаратов у ВСУ достаточно широка - помимо первоначальных гуманитарных целей их используют для доставки боеприпасов и медикаментов и получения разведданных. Судя по характеристикам, с помощью этих картонных БПЛА можно даже сбрасывать небольшие взрывные устройства. Помимо достаточно низкой себестоимости картонные дроны удобны в плане транспортировки. Дело в том, что на Украину их поставляют в разобранном виде. По факту это листы сверхпрочного картона, с защитной целью покрытые воском, что гарантирует, что они будут устойчивы к дождю. При всей своей игрушечности, характеристики этих БПЛА весьма приемлемые. В частности, они в зависимости от модели имеют грузоподъемность от 3 до 5 кг, а время их нахождения в воздухе составляет до трех часов, за которые дрон способен преодолеть от 40 до 120 км.
Короче, выглядит смешно, но зато очень дёшевы и некоторые важные и на определённом уровне свои серьёзные задачи выполняют. Поэтому оккупанты и делают таки аналоги. Были бы не эффективны- не делали бы.
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23.05.2023 22:35 Відповісти
З фанери, чи не з фанери, головне щоб виконував завдання. Де наші безпілотники з фанери?
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23.05.2023 22:43 Відповісти
нам у березні поставили збірні БПЛА з картону. До речі, цікаво як вони себе показали.
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23.05.2023 23:07 Відповісти
Ну это плохая новость, похоже, что кацапы освоили производство этих дронов "из говна и палок", а точнее из запчастей с Алиекспресса + корпус, сделанный из фанеры на копеечном станке оттуда же.
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23.05.2023 23:08 Відповісти
начинка - 30000 долларов, дальность - 1200км.. єпр-мала, несуть до 30 кг полезной бомбовой нагрузки.. джипиєс ставит его на круг при подавлении ребом..пока не вийдет із під реба.. смешно далі ?
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23.05.2023 23:25 Відповісти
КАЦманафтіка...)))
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24.05.2023 00:03 Відповісти
Чому потішаємось?
Коли такий дрон злітає - він вже переміг.
При мізерній ціні він змушує наші пво витрачати ресурси не співмірні з його вартістю. І з чим дешевшого гімна він зроблений - тим більший виграш він приносить ворогу.
Не забуваємо, що війна - це протистояння ресурсів матеріпальних, фінансових, людських.
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24.05.2023 01:10 Відповісти
Для цього і створено протидронові рушниці - щоб збивати таке сміття без затрат.
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24.05.2023 06:20 Відповісти
Если бы у нас были такие фанерные літачки в серии на государственном заводе, чего элитка Украины не допускает с 2014 года, ПВО РФ перестало бы существовать из-за истощения, а бавовна цвела бы в рашке буйным цветом. Они бы ее сами сделали.
У нас по госпрограмме дронов как сидела агентура и саботажники, так и сидят. Нет в Украине по беспилотникам государственного системного решения( Форбс, декабрь 2022год).
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24.05.2023 06:30 Відповісти
Міноборони не для того там сидить. Їм головне яйця по 17 за штуку.
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24.05.2023 10:01 Відповісти
Хочу спитати у мудаков з уряду та МОУ:- а де, курва, подібні дрони українського виробництва? Там де яйця по 17 грн та яблука по 51 ?!! Чи знову відсмоктуватиме у Заходу : Дааааааайте!
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24.05.2023 12:18 Відповісти
Не каждая фанера долетит до Парижа!
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24.05.2023 13:44 Відповісти
 
 