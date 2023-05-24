УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7754 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
20 449 34

Чергова партія полонених окупантів, захоплених на Бахмутському напрямку. ФОТО

Воїни 3-ї штурмової бригади взяли у полон чергову партію окупантів на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.

Також опубліковано фото полонених.

Чергова партія полонених окупантів, захоплених на Бахмутському напрямку 01

Також читайте: Українські воїни продовжують поповнювати обмінний фонд на Бахмутському напрямку. ВIДЕО (оновлено)

Автор: 

армія рф (17388) Бахмут (1560) полонені (2266)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+16
Якісь замучені. Хіба в кацапії зараз щось схоже на голодомор?
показати весь коментар
24.05.2023 10:29
+10
Лапотниє морди-ліца коториє нє посєтіл інтєлєкт.Ето цвєт рабсєянской нациі...
показати весь коментар
24.05.2023 10:43
+7
Нехай радіють що залишились живими.
показати весь коментар
24.05.2023 10:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нехай радіють що залишились живими.
показати весь коментар
24.05.2023 10:29 Відповісти
Якісь замучені. Хіба в кацапії зараз щось схоже на голодомор?
показати весь коментар
24.05.2023 10:29 Відповісти
Ти їх "сухпай" їв? Хлопці казали : "Як три дні поголодуєш - тоді тільки їстимеш!"
показати весь коментар
24.05.2023 10:43 Відповісти
Бог милував кормитись кормом для тварин.
показати весь коментар
24.05.2023 12:59 Відповісти
відкормлять у нас в полоні - чиста постіль, триразове харчування на 10 тис грн в місяць. А пенсіонери за 2500 пенсії жеріть батон з молочком та рийтесь в смітниках
показати весь коментар
24.05.2023 11:00 Відповісти
Не плети дурниць!
В ті 10 тис. гривень входить також охорона табору та утримання споруд.
показати весь коментар
24.05.2023 13:01 Відповісти
навіщо мені "плести", коли була офіційна інформація про вартість місячного утримання полоненого.
Навіть якщо там третина йде на споруди і охорону то наведу вам іншу статистику про яку повідомляли також офіційно - дві третини українських пенсіонерів мають пенсію менше 3500
показати весь коментар
24.05.2023 13:08 Відповісти
Чмобики
показати весь коментар
24.05.2023 12:15 Відповісти
В центрі кадру лупень ніби міроточить... в пробірку...
показати весь коментар
24.05.2023 10:32 Відповісти
Тепер кормити їх
показати весь коментар
24.05.2023 10:33 Відповісти
Що це за бомжі...?? З такими самому битися можна, лише з палкою в руках..
показати весь коментар
24.05.2023 10:33 Відповісти
Багато з таким бомжами набився? Хоча б одного палкою побив??? Навіть якщо мавпі дати гранату вона стає дуже небезпечною. Думай хоча б трошки перед тим як маячню писати..
показати весь коментар
24.05.2023 11:10 Відповісти
а пуКін реально мабуть хотів зробити вялікую націю, і почав знищувати геничне біосміття, інакше тих шо на фотці - не назвеш, дивлячись на рила!!!!
показати весь коментар
24.05.2023 10:41 Відповісти
Лапотниє морди-ліца коториє нє посєтіл інтєлєкт.Ето цвєт рабсєянской нациі...
показати весь коментар
24.05.2023 10:43 Відповісти
На жаль, ні. У них на забій йде саме соціальне дно росії, у нас в бій - ледь не інтелектуальна верхівка.
показати весь коментар
24.05.2023 10:46 Відповісти
путлер мабудь замислив відправляти в Україну на убой всякий непотріб щоб зачистити залишки генофонду паРаши... це і зеки вагнеру і зс рф..... на перегній їх в землю України!!!
показати весь коментар
24.05.2023 10:45 Відповісти
Але й немало тих хто пройшов Чечню і Сирію полягло.
показати весь коментар
24.05.2023 17:55 Відповісти
Минобороны рф ввело на территории приграничных регионов режим ПОХ
показати весь коментар
24.05.2023 10:49 Відповісти
морди рюзького миру
показати весь коментар
24.05.2023 10:50 Відповісти
Реальні бомжі
показати весь коментар
24.05.2023 10:51 Відповісти
От российского «Аллигатора» Ка-52 за $16 млн осталась «какашка»
показати весь коментар
24.05.2023 10:52 Відповісти
руцкіє багатирі
показати весь коментар
24.05.2023 10:52 Відповісти
и вчера 20 шт
показати весь коментар
24.05.2023 10:53 Відповісти
На юге Москвы мужчина ударил свою бабушку гантелью и задушил - РИА Новости
показати весь коментар
24.05.2023 10:58 Відповісти
а он бабушку не бил ,а он бабушку душил
показати весь коментар
24.05.2023 11:06 Відповісти


російські селяни 1880 рiк. Або знамените - русские крестьяне пьют чай.
показати весь коментар
24.05.2023 10:58 Відповісти
10:57

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/05/24/7403609/ ВИДЕО Силы обороны имеют успехи на флангах Бахмута - Сырский
показати весь коментар
24.05.2023 11:08 Відповісти
показати весь коментар
24.05.2023 11:21 Відповісти
аніністрілялі, просто стаялі на блокпастах. теперь всем тьоплий чай, пазваніть дамой і святвечір не забудь-ТЕ...
показати весь коментар
24.05.2023 12:02 Відповісти
Господи, якісь злидні.
А погляд такий... Називається "лютая пролєтарская ненавість"
Наче бомжів наловили. Тьху гидота російська 🤮🤮🤮🤮
показати весь коментар
24.05.2023 12:06 Відповісти
Зось у правого крайнього сильно ***** борзе, треба виправити
показати весь коментар
24.05.2023 12:07 Відповісти
Страх и ужас всей НАТЫ!
показати весь коментар
24.05.2023 12:32 Відповісти
"Так вот, эти "срочники-мальчишки" наносили больший урон. Зачистки, расстрелы мирных колон, мародерство, насилие, грабеж. Попав в плен, они вели себя так же, как у вас. Попав в плен, они вызывали жалость. А теперь я понимаю, что их нельзя было жалеть. Потому что когда мы их отпускали, они возвращались. Умудренные опытом, еще более жестокими.То, что я сейчас вижу на экранах, - все эти преступления, мы это прошли. Это для меня не ново. Как не ново для любого чеченца".

Племянник Джохара Дудаева, представитель Чеченской Республики Ичкерия во Франции Муса ******
показати весь коментар
25.05.2023 06:42 Відповісти
 
 