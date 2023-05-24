Чергова партія полонених окупантів, захоплених на Бахмутському напрямку. ФОТО
Воїни 3-ї штурмової бригади взяли у полон чергову партію окупантів на Бахмутському напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.
Також опубліковано фото полонених.
Топ коментарі
+16 Vsevolod Marchenko #551075
показати весь коментар24.05.2023 10:29
+10 Александр Чуднивец #474549
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показати весь коментар24.05.2023 10:29
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В ті 10 тис. гривень входить також охорона табору та утримання споруд.
Навіть якщо там третина йде на споруди і охорону то наведу вам іншу статистику про яку повідомляли також офіційно - дві третини українських пенсіонерів мають пенсію менше 3500
російські селяни 1880 рiк. Або знамените - русские крестьяне пьют чай.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/05/24/7403609/ ВИДЕО Силы обороны имеют успехи на флангах Бахмута - Сырский
А погляд такий... Називається "лютая пролєтарская ненавість"
Наче бомжів наловили. Тьху гидота російська 🤮🤮🤮🤮
Племянник Джохара Дудаева, представитель Чеченской Республики Ичкерия во Франции Муса ******