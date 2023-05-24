Чергова партія полонених окупантів, захоплених на Бахмутському напрямку. ФОТО

Воїни 3-ї штурмової бригади взяли у полон чергову партію окупантів на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.

Також опубліковано фото полонених.

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