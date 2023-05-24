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Судитимуть полковника армії РФ, який розстріляв беззбройного мешканця Ірпеня, - Нацполіція. ФОТО

Слідчі Нацполіції скерували обвинувальний акт стосовно командира 31-ї окремої десантно-штурмової бригади повітряно-десантних військ ЗС РФ, який під час тимчасової окупації Київщини вбив місцевого жителя, у якого при собі не було документів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, під час досудового розслідування слідчі Управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, Головного слідчого управління Нацполіції зібрали докази воєнних злочинів російського військового командира, який у березні 2022 року разом з іншими військовослужбовцями РФ жорстоко розправлявся з мирним населенням, яке не брало участь у бойових діях.

За даними Нацполіції, росіяни застосовували фізичне та психологічне насильство до беззахисних людей, влаштовували перевірки та допити.

Поліцейські встановили, що російські військові під час обходу житлового комплексу виявили в одній із квартир місцевого мешканця. Окупанти вивели чоловіка на вулицю, почали перевіряти наявність татуювань або шрамів. У нього не було при собі документів, тож командир його розстріляв. Сусіди знайшли тіло вбитого наступного ранку та поховали у парку біля будинку.

Судитимуть полковника армії РФ, який розстріляв беззбройного мешканця Ірпеня, - Нацполіція 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судитимуть десантника російської армії, який вбивав та знущався з жителів Ірпеня, - Нацполіція. ФОТО

Матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом щодо фігуранта передано до суду.

Його дії кваліфіковано за ч. 1, 2 ст. 438 КК України (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

За вчинення вказаних злочинів обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.

Оперативний супровід розслідування здійснювали поліцейські Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Автор: 

Ірпінь (358) Нацполіція (15173) воєнні злочини (1861)


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Топ коментарі
+8
Военные преступления не имеют срока давности,и если толково поступить он хрен из расеюшки выедет,а если выедет через 5-10-15 лет то загремит на пожизненное.
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24.05.2023 11:22
+6
Як я розумію, знову заочно....
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24.05.2023 11:23
+5
А цей полковник хіба щось про це узнає ?
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24.05.2023 11:17
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А цей полковник хіба щось про це узнає ?
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24.05.2023 11:17 Відповісти
Военные преступления не имеют срока давности,и если толково поступить он хрен из расеюшки выедет,а если выедет через 5-10-15 лет то загремит на пожизненное.
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24.05.2023 11:22 Відповісти
А ті, що вже виїхали, чого нікого не цікавлять??
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24.05.2023 11:30 Відповісти
А вагнерівець мєдвєдєв, який спокійно живе у Норвегії і в сусідні країни по цигарки їздить - вже на "пожизнєнном"? Так і з цим буде.
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24.05.2023 11:43 Відповісти
А есть решение суда и материалы поданы в Интерпол? Или наши правоохранители пропускают депутатов взяточников за кордон и им некогда?
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24.05.2023 19:15 Відповісти
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24.05.2023 11:18 Відповісти
Як я розумію, знову заочно....
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24.05.2023 11:23 Відповісти
Класичні обставини. Хер-полковник сидить на росії, наші органи на нього збуджуються. На херов-зольдеров, які притулилися до європи, наші органи не збуджуються.
Органи імітують діялтність.
В дійсності, вони не збираються нікого натягуаати на відповідальність.
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24.05.2023 11:28 Відповісти
У кацапского полкана е-бало типичного имбецила!
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24.05.2023 12:26 Відповісти
На концерт кобзона всю сім'ю.
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24.05.2023 13:00 Відповісти
 
 