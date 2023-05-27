Міноборони 27 травня уточнило втрати росіян. ІНФОГРАФІКА

Ввечері 27 травня Міноборони оприлюднило уточнену інформацію про втрати російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Міноборони України.

У повідомленні зазначається: "Увага! У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника.

Публікуємо скориговані цифри з урахуванням всіх наявних на цей час уточнень за попередній період з 24 лютого 2022 року.

Уточнення - це завжди десь "мінус", а десь - "плюс". Просимо це зрозуміти.

Завтра, до цих, вже скоригованих цифр, будуть додані втрати ворога за попередню добу. Дякуємо за розуміння".

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 206 200 осіб (+480 за добу), 3799 танків, 3406 артсистем, 7442 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА