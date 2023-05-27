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Міноборони 27 травня уточнило втрати росіян. ІНФОГРАФІКА

Ввечері 27 травня Міноборони оприлюднило уточнену інформацію про втрати російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Міноборони України. 

У повідомленні зазначається: "Увага! У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника.

Публікуємо скориговані цифри з урахуванням всіх наявних на цей час уточнень за попередній період з 24 лютого 2022 року.

Уточнення - це завжди десь "мінус", а десь - "плюс". Просимо це зрозуміти.

Завтра, до цих, вже скоригованих цифр, будуть додані втрати ворога за попередню добу. Дякуємо за розуміння".

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 206 200 осіб (+480 за добу), 3799 танків, 3406 артсистем, 7442 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Міноборони 27 травня уточнило втрати росіян 01

Автор: 

Міноборони (7364) втрати (4398)


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Топ коментарі
+32
постоянно сбиваются со счета в морге Бердянска. Когда считают по головам - получается 220 штук, а если считать ноги, то их получается 451 нога. А потом подвозят новых, и весь подсчет снова сбивается.
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27.05.2023 20:39
+8
Схоже, брянська етажерка війшла.
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27.05.2023 20:33
+8
это на территории расии, поэтому этонемы.
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27.05.2023 20:40
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27.05.2023 20:34 Відповісти
Схоже, брянська етажерка війшла.
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27.05.2023 20:33 Відповісти
это на территории расии, поэтому этонемы.
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27.05.2023 20:40 Відповісти
постоянно сбиваются со счета в морге Бердянска. Когда считают по головам - получается 220 штук, а если считать ноги, то их получается 451 нога. А потом подвозят новых, и весь подсчет снова сбивается.
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27.05.2023 20:39 Відповісти
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27.05.2023 20:41 Відповісти
Считать надо по Салупам. Потому что голов там изначально не было.
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27.05.2023 21:31 Відповісти
с этим трудности - мелкие детали не сохраняются. Пробовали по жопам, как самым габаритным деталям, но жоп получается 223. Короче, санитары замахались собирать такой гигантский анатомический пазл.
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27.05.2023 21:40 Відповісти
Если из жопы торчит портрет Ху#ла, то можно тоже принять за минус один.
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27.05.2023 21:49 Відповісти
Ці цифри надо будь-якими шляхами розміщувати в рашистських ЗМІ та у соціальних мережах, що б орки хоть трохи замислювалися над тім що воно робиться. Ця інфа в них в рашкі замовчується, тому більшість дебільних свінособакьвважають що вони перемагають і скоро в Києві парад проводитимуть там де плешиве гівно на білому ослі Хрещатиком поїде….
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27.05.2023 20:43 Відповісти
До речі ці цифри можна в літовках друкувати а потім над окопами орків с дронів кидати нехай читають…. І так кожен тиждень з новими даними….ось вам і ІПСО
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27.05.2023 20:46 Відповісти
Мав на увазі лістовки.
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27.05.2023 20:47 Відповісти
А я бы литовку отдруковал....
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27.05.2023 21:13 Відповісти
Литовка - це така коса разом з грабельками. Тож ще невідомо, хто кого віддрукує...
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28.05.2023 09:07 Відповісти
Не про те думаєш, хлоп…. А то тебе зненацька литовці віддрукують. Заєьали ці геї, з своїми нікчемнимипостами, я йому про війну, а він мені про ****….
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28.05.2023 18:44 Відповісти
листівки
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27.05.2023 23:48 Відповісти
Дрон річ дорога - для листівок снаряди і кажись бомби є ( агітаційні ).
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27.05.2023 21:57 Відповісти
За часів совка були агітаційні міни для мінометів 82, 120 мм, снаряди для гаубиці 122 мм, снаряди для градів, авіабомби, аеростати. Може ви й праві, я не спеціаліст в дронах та бпла, про все інше в Мережі все є. За часів совка ІПСО мала назву спецпропаганда, в Гуглі про це багато цікавого, я прочитав для загального розвитку, сподобалося. Як зараз ця справа в ВСУ поставлена яне знаю, але відчуваю що кардинально нічого не змінилося.
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27.05.2023 22:47 Відповісти
Знаєте вислів "як горохом об стіну" - так ось цей вислів точно описує ваш задум , хто хотів то дізнався хто не хотів йому пох ( ви все врете - один з варіантів відповіді кому пох ).
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27.05.2023 20:49 Відповісти
Чім більше про це казати - тим більше у голові відбивається, це ж сама звичайна психологія. До речі рашистські пропагандони саме так і роблять. Саме про цце ще міністр пропаганди 3-го рейху гебєльс казав.
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27.05.2023 20:58 Відповісти
Ну і ? Один з варіантів реакції - "деди воєвалі нам завещалі".
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27.05.2023 21:54 Відповісти
Це ви про гебельса? Про це нічого не знаю, в мене в Вермахті дід не воював (в червоній армії теж, бо всю війну просидів в лагерях під Магаданом по 58 ст. там в 45 р. і помер від тифу). Вам мабудь краще відомо, шо там вам дід про гебельс розповідав. Ну і???
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27.05.2023 22:55 Відповісти
Один дідо?
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28.05.2023 05:29 Відповісти
Другий трагічно загинув ще до війни. У дружини воював з японцями на Далекому Сході, у 1952 помер від наслідків важкого поранення. З якою метою цікавитесь шановний
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28.05.2023 11:25 Відповісти
Який я шановний ви чого - ви ж ліпше від мене знаєте де мій дід служив і на чиїй стороні ( відповідно я нащадок кого - а власне по вашому я нащадок кого, просвітіть а то ви в нас знавець екстра класу). А чого про другого спитав - догадайтесь.
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28.05.2023 13:23 Відповісти
Як що б ти мене не підйобував з кацапською цитатою «діди воювали» я б може по іншому тобі б і відповідав. Про своїх дідів я ттобі відповів чесно і відверто, а то шо ти там собі напридумував - мені це м'яко кажучі по юух. На цьому прощавай мій невідомий співрозмовник! Слава ЗСУ!
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28.05.2023 18:32 Відповісти
в них свої офіційні цифри, які вже близько року не змінюються, і їм вірять.
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27.05.2023 20:53 Відповісти
А їм же ж інші цифри не доводять, а тут раз і альтернатива….якщо хоч хтось з них замисліться, це вже перемога ІПСО.
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27.05.2023 21:01 Відповісти
Можна переклад?
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27.05.2023 21:54 Відповісти
Навіщо?Я ж не на кацапському сайті?
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27.05.2023 22:08 Відповісти
Ніфіга не зрозумів,но то таке.Адріан,а що спонукало сьогодні вперше прийти на Цензор?Що вам тут потрібно?🤣🌹
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27.05.2023 22:19 Відповісти
Ви не знаєте український?????Ви-кацап?🤣🌹
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27.05.2023 22:23 Відповісти
Все -прощавай.🤣🌹
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27.05.2023 22:25 Відповісти
Вчи вже мову🤣🌹
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27.05.2023 22:27 Відповісти
Тобі соромно за вбитих вами українців?
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27.05.2023 22:29 Відповісти
Ні-бо ти кацап,і ти я це знає.Скількі ніків було раніше?🤣🌹
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27.05.2023 22:32 Відповісти
Дуже,тому йди вже додому,водкі-нєт🤣🌹,
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27.05.2023 22:35 Відповісти
Якщо кацап,то може відразу в дєактів?🤣🌹
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27.05.2023 22:24 Відповісти
Але не кацапів.Не на скаржився,а намагаюсь видалити лайно з сайту.Ти ж сміття викидаєш,какі змиваєш?Так і тут-потрібно щоб було чисто.🤣🌹
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27.05.2023 22:31 Відповісти
Ні-намагаюсь прибрати кацапського троля🤣🌹
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27.05.2023 22:34 Відповісти
Публікують на їхніх пабліках,хто може,аде відповідь одна:фейки,ви всьо врєтє,сказочнікі.
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27.05.2023 21:15 Відповісти
На жаль, не спрацює: вони пишаються кількістю загиблих та рахують мільонами - чим більше, тим краще. Як у Другій Світовій: "піндоси слабаки та боягузи - в них втрати лише 400 тисяч, у англійців ще меньше, а в нас - 30 мільонів, ми - круті!!!" А те, що ті ж англійці воювали на 3 роки більше, взагалі не враховується.
Культ смерті в цій країні!
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28.05.2023 09:20 Відповісти
Яка краса!
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27.05.2023 20:44 Відповісти
Дуже й дуже гарно. Проте я не про це. Я про МО України. Про Резнікова. Чим він відрізняється від Шайгу ? Тим, що він піариться на танках партнерів ? А не хоче він, БЛАЗЕНЬ, піаритись у шпиталі на забрудненому ліжку ? Чи у місцях "відпочинку на нулі" ? Там його місце. Головне. І він повинен вибачатись перед партнерами, бо спішить у черговий шпиталь або десь на базу військових. Гідна людина ЗРОБИЛА Б САМЕ ТАК. А не тижнями займати місце в готелі європейської країни за кошт держави. Про каву чи бургери не буду писати. Вибачте, дивлюсь Яніну і серце щемить від слів її гості - дружини Да Вінчі. Резнікова запросіть до Яніни ! Трясця. Як того кол. міністра культури Ткаченко.
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27.05.2023 20:52 Відповісти
хіба що танків поменшало, трупів - не змінилось; а так по всім іншим показникам - на денну-другу норми збільшилось.
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27.05.2023 20:55 Відповісти
добавили брянські вже не літаючі гроби....
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27.05.2023 21:11 Відповісти
Поменшало артсистем і це погано... Саме вони наносять найбільшу шкоду...
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27.05.2023 21:50 Відповісти
навпаки, стало більше на 8 штук
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27.05.2023 22:10 Відповісти
По танкам не зійшлось, а всього іншого в здоровенний + .

Не сцяти... Все буде Україна!!!
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27.05.2023 22:05 Відповісти
А де рашокорабель Хрюнс?Буде 19 чи ні?
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28.05.2023 00:28 Відповісти
не, не будет. Позавчера прибуксировали в Южную Бухту, стоит пришвартованный с креном на правый борт - то ли под килём у левого борта понтон принайтовили, чтобы поднять пробоину над уровнем воды, то ли временно затопили какие-то отсеки по правому борту. Но скорее первое.
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28.05.2023 01:01 Відповісти
база відпочинку "Хімік" у Новопетрівці біля Бердянська готова приймати наступний заїзд відпочиваючих по безкоштовним путівкам з воєнкоматів будь-якого регіону рф.
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28.05.2023 00:51 Відповісти
 
 