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Міноборони 27 травня уточнило втрати росіян. ІНФОГРАФІКА
Ввечері 27 травня Міноборони оприлюднило уточнену інформацію про втрати російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Міноборони України.
У повідомленні зазначається: "Увага! У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника.
Публікуємо скориговані цифри з урахуванням всіх наявних на цей час уточнень за попередній період з 24 лютого 2022 року.
Уточнення - це завжди десь "мінус", а десь - "плюс". Просимо це зрозуміти.
Завтра, до цих, вже скоригованих цифр, будуть додані втрати ворога за попередню добу. Дякуємо за розуміння".
Топ коментарі
+32 Urs
показати весь коментар27.05.2023 20:39
+8 Сергей Хитушко #551363
показати весь коментар27.05.2023 20:33
+8 Urs
показати весь коментар27.05.2023 20:40
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