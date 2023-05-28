Вночі ворог двічі обстріляв Нікополь з важкої артилерії, - ОВА. ФОТО
Минулої ночі важка артилерія ворога знову працювала по мирному Нікополю.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Протягом ночі агресор двічі обстріляв Нікополь. Там потрощені шість приватних будинків та дві господарчі споруди. А ще пошкоджені газопровід, лінія електропередач.
Минулося без загиблих і постраждалих – це головне. Бо люди – найцінніше", - йдеться в повідомленні.
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