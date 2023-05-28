Ворог обстріляв Гуляйполе, рятувальники деблокували постраждалого, затиснутого зруйнованою конструкцією, - ДСНС. ФОТО
27 травня приблизно 19:45 ворог у черговий раз обстріляв Гуляйполе Запорізької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. В результаті події 39-річного власника оселі затисло зруйнованою конструкцією будівлі.
"Рятувальники за допомогою шанцевого інструменту деблокували постраждалого та відвезли до лікарні. Наразі, чоловік перебуває у медичному закладі", - йдеться у повідомленні.
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показати весь коментар28.05.2023 12:20 Відповісти Мені подобається 0
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