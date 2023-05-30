Наслідки атаки на Київ: Загинула 33-річна жінка, 9 осіб дістали поранення, - поліція. ФОТОрепортаж
Внаслідок ворожої атаки на Київ загинула 1 особа, а 9 дістали поранення.
Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків Голови Національної поліції України Іван Вигівський, передає Цензор.НЕТ.
"Цієї важкої ночі у результаті ворожих обстрілів одна людина загинула, 13 - отримали поранення. У Києві поранено девʼять осіб, 33-річна жінка загинула. У Київській області травмовані четверо громадян.
Також пошкоджено 16 обʼєктів - це цивільні авто, споруди і житлові будинки", - йдеться в повідомленні.
На місці працюють поліцейські та всі екстрені служби.
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